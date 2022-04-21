Что такое полная стоимость кредита и чем она отличается от ставки и суммы ипотечного кредита
Банки, выдающие ипотечные кредиты, обязаны раскрывать гражданам информацию о полной стоимости ипотеки.
Разбираемся, что такое полная стоимость кредита, на что она влияет и где её посмотреть в кредитном договоре.
Что входит в полную стоимость кредита
Полная стоимость кредита — это сумма ваших реальных расходов по кредиту с комиссиями, дополнительными взносами и услугами.
В полную стоимость кредита входят:
- Платежи по основному долгу
- Платежи по процентам
- Платежи третьим лицам — например, за оценку или страхование
- Комиссии, предусмотренные соглашением о кредитовании и тарифами банка, например, за аккредитив или аренду сейфовой ячейки
При расчете полной стоимости кредита также учитываются общий срок кредитования, срок кредита, сумма первоначального взноса и другие факторы.
Предельное значение ПСК Центробанк устанавливает каждый квартал. Ставка ПСК в договоре не может превышать это значение более чем на треть. В противном случае ЦБ может потребовать от банка устранить нарушения, взыскать штраф или ограничить ему ряд операций на срок до шести месяцев.
Чем полная стоимость отличается от суммы кредита
Полная стоимость кредита рассчитывается в процентах и в рублях. Она всегда выше, чем ставка по кредиту, потому что включает в себя все расходы. Но проценты по кредиту считаются по ставке, указанной в самом договоре, а не в графе «Полная стоимость кредита».
Пример из реального кредитного договора: полная стоимость ипотечного кредита со ставкой 6,1% годовых — 7,537%. Но платить клиент будет по ставке 6,1%.
Полную стоимость кредита по ипотеке Сбера вам рассчитает менеджер банка при подготовке договора. Внимательно изучите кредитный договор перед сделкой.
Фактическая полная стоимость кредита в абсолютном выражении (в рублях) будет меньше указанной в кредитном договоре, если заемщик досрочно погасит кредит (частично или полностью), так как сумма фактически начисленных % и иных платежей, зависящих от графика платежей, сократится.
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