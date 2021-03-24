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Ипотека
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Что делать, если банк не принимает страховой полис

Дата публикации: 24 мар 2021
Что делать, если банк не принимает страховой полис
Содержание

В статье расскажем, обязательна ли страховка при оформлении ипотеки и как быть, если банк отказывается принимать страховой полис.

Обязательна ли страховка для получения ипотеки

Есть два вида ипотечного страхования.

  • Страхование имущества — недвижимости, которую заемщик покупает в ипотеку. По закону страхование заложенного имущества обязательно. Право собственности на имущество не отменяет залоговых требований, стоимость полиса зависит от параметров квартиры и условий договора.
  • Страхование жизни и здоровья заёмщика. Оформлять страхование жизни необязательно, но по условиям кредитного договора отсутствие полиса страхования жизни может повлиять на размер процентной ставки и общую стоимость ипотеки. Например, в Сбере при страховании жизни и здоровья ставка по ипотеке снижается на 1%.

Почему банк может не принять страховой полис

Причин, по которым банк не принимает страховку, может быть две.

1) Банк может не принять полис, если он оформлен некорректно. Например, есть ошибки в данных клиента, данных объекта страхования, если выгодоприобретатель не банк, а также если при страховании учтены не все риски, необходимые банку.

2) Полис страхования выдан компанией, не аккредитованной в банке, в котором оформлялась ипотека.

Что в таком случае делать

Первым делом надо уточнить у банка причину отказа принять страховой полис.

1) Если проблема в том, что полис оформлен с ошибками (например, неправильно указан номер кредитного договора), надо обратиться в страховую для устранения недочетов и отправить исправленную версию полиса в банк.

2) Если причина в том, что страховка оформлена в компании, которая не аккредитована банком, в этом случае Сбер всё равно принимает страховку, но только на 1 месяц и при условии, что за этот период клиент или страховая компания предоставят документы для аккредитации страховой компании. Есть ли такая опция в других банках? Не везде. Но если банк дорожит клиентами и репутацией, то обычно идет людям навстречу.

Другой способ решить проблему — оформить новый полис в аккредитованной банком компании.

Как узнать, аккредитована ли страхования компания банком

В Сбере список аккредитованных компаний есть на сайте банка. Ознакомьтесь с ним, чтобы снизить риск отказа в приеме страхового полиса.

В других банках обычно такая же практика: можно зайти на сайт банка, в котором у вас ипотека, и посмотреть список аккредитованных страховых компаний.

Как оформить или продлить страховой полис в Сбере

Есть несколько способов — выбрать можно любой.  

Как сообщить Сберу, что вы продлили полис

Если вы оформили полис на сайте Домклик, в офисе СберБанка, в СберБанк Онлайн или на сайте Сбербанк Страхование — ничего делать не надо. Полис автоматически подгружается в систему банка.

Узнать о том, что банк получил ваш полис страхования можно на сайте Домклик в личном кабинете обслуживания ипотеки.

Если ваш полис получен в другой страховой компании, то полис и чек, подтверждающий оплату услуги, можно загрузить на ДомКлик в личном кабинете обслуживания ипотеки или принести лично в любой офис Сбера.

Сколько времени дается, чтобы поменять полис страхования

Страховку по ипотеке надо обновлять раз в год. Новый полис должен быть предоставлен в течение 30 календарных дней после даты окончания действия предыдущего.

Если вовремя не обновить полис страхования, могут начислить штрафы и пени — будьте внимательны.

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