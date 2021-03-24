Что делать, если банк не принимает страховой полис
- Обязательна ли страховка для получения ипотеки
- Почему банк может не принять страховой полис
- Что в таком случае делать
- Как узнать, аккредитована ли страхования компания банком
- Как оформить или продлить страховой полис в Сбере
- Как сообщить Сберу, что вы продлили полис
- Сколько времени дается, чтобы поменять полис страхования
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В статье расскажем, обязательна ли страховка при оформлении ипотеки и как быть, если банк отказывается принимать страховой полис.
Обязательна ли страховка для получения ипотеки
Есть два вида ипотечного страхования.
- Страхование имущества — недвижимости, которую заемщик покупает в ипотеку. По закону страхование заложенного имущества обязательно. Право собственности на имущество не отменяет залоговых требований, стоимость полиса зависит от параметров квартиры и условий договора.
- Страхование жизни и здоровья заёмщика. Оформлять страхование жизни необязательно, но по условиям кредитного договора отсутствие полиса страхования жизни может повлиять на размер процентной ставки и общую стоимость ипотеки. Например, в Сбере при страховании жизни и здоровья ставка по ипотеке снижается на 1%.
Почему банк может не принять страховой полис
Причин, по которым банк не принимает страховку, может быть две.
1) Банк может не принять полис, если он оформлен некорректно. Например, есть ошибки в данных клиента, данных объекта страхования, если выгодоприобретатель не банк, а также если при страховании учтены не все риски, необходимые банку.
2) Полис страхования выдан компанией, не аккредитованной в банке, в котором оформлялась ипотека.
Что в таком случае делать
Первым делом надо уточнить у банка причину отказа принять страховой полис.
1) Если проблема в том, что полис оформлен с ошибками (например, неправильно указан номер кредитного договора), надо обратиться в страховую для устранения недочетов и отправить исправленную версию полиса в банк.
2) Если причина в том, что страховка оформлена в компании, которая не аккредитована банком, в этом случае Сбер всё равно принимает страховку, но только на 1 месяц и при условии, что за этот период клиент или страховая компания предоставят документы для аккредитации страховой компании. Есть ли такая опция в других банках? Не везде. Но если банк дорожит клиентами и репутацией, то обычно идет людям навстречу.
Другой способ решить проблему — оформить новый полис в аккредитованной банком компании.
Как узнать, аккредитована ли страхования компания банком
В Сбере список аккредитованных компаний есть на сайте банка. Ознакомьтесь с ним, чтобы снизить риск отказа в приеме страхового полиса.
В других банках обычно такая же практика: можно зайти на сайт банка, в котором у вас ипотека, и посмотреть список аккредитованных страховых компаний.
Как оформить или продлить страховой полис в Сбере
Есть несколько способов — выбрать можно любой.
- На сайте Домклик в разделе «Страхование»
- В страховой компании, аккредитованной банком
- В любом отделении Сбера
- С помощью СберБанк Онлайн
Как сообщить Сберу, что вы продлили полис
Если вы оформили полис на сайте Домклик, в офисе СберБанка, в СберБанк Онлайн или на сайте Сбербанк Страхование — ничего делать не надо. Полис автоматически подгружается в систему банка.
Узнать о том, что банк получил ваш полис страхования можно на сайте Домклик в личном кабинете обслуживания ипотеки.
Если ваш полис получен в другой страховой компании, то полис и чек, подтверждающий оплату услуги, можно загрузить на ДомКлик в личном кабинете обслуживания ипотеки или принести лично в любой офис Сбера.
Сколько времени дается, чтобы поменять полис страхования
Страховку по ипотеке надо обновлять раз в год. Новый полис должен быть предоставлен в течение 30 календарных дней после даты окончания действия предыдущего.
Если вовремя не обновить полис страхования, могут начислить штрафы и пени — будьте внимательны.
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