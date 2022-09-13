Что будет, если не предоставить полис страхования
Почему я получил сообщение о начислении неустойки по страхованию?
Были нарушены условия кредитного договора – не продлили страхование ипотечной недвижимости.
Полис страхования недвижимости обязательно продлевать каждый год и предоставлять в банк до того, как закончится срок действия предыдущего полиса.
Что будет, если не продлить и не предоставить в банк полис?
Банк начисляет неустойку (штраф, пени) на остаток по кредиту начиная с 31-го календарного дня после окончания действия предыдущего полиса. Размер неустойки и обязанность ее уплаты определены условиями кредитного договора.
Что необходимо сделать, чтобы неустойка далее не начислялась и подобные сообщения не приходили?
❌ Я еще не продлил страховой полис
1. Возобновите страхование* на сумму не менее остатка кредита.
Для скорейшего прекращения начисления неустойки предлагаем воспользоваться нашим сервисом на сайте Домклик в разделе «Страхование».
2. Предоставьте страховой полис и документ об оплате полиса в банк через форму загрузки на сайте Домклик.
Полученные банком документы обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По результатам вы получите смс-сообщение.
Если документы приняты банком, будет произведен пересчет начисленной неустойки с учетом фактической даты возобновления страхования (даты начала действия страхового полиса).
❗️ Я уже продлил страховой полис, но не сообщил банку
Предоставьте страховой полис и документ об оплате полиса в банк через форму загрузки на сайте Домклик.
Полученные банком документы обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По результатам вы получите смс-сообщение.
Если документы приняты банком, будет произведен пересчет начисленной неустойки с учетом фактической даты возобновления страхования (даты начала действия страхового полиса).
✅ Я уже продлил страховой полис и сообщил банку: предоставил в офис или направил на электронный адрес
Если с момента предоставления документов в банк прошло более 3 рабочих дней, предоставьте повторно страховой полис и документ об оплате полиса в банк через форму загрузки на сайте Домклик.
Полученные банком документы обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По результатам вы получите смс-сообщение.
Если документы приняты банком, будет произведен пересчет начисленной неустойки с учетом фактической даты возобновления страхования (даты начала действия страхового полиса).
✅ Я уже продлил страховой полис и сообщил банку через форму загрузки на сайте Домклик
Если с момента загрузки документов на сайте Домклик прошло менее 3 рабочих дней, ожидайте смс-сообщение о результате их рассмотрения.
Если вы получили смс о том, что документы не приняты банком, устраните замечания и повторно направьте документы в банк через форму загрузки на сайте Домклик.
Полученные банком документы обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По результатам вы получите смс-сообщение.
Если документы приняты банком, будет произведен пересчет начисленной неустойки с учетом фактической даты возобновления страхования (даты начала действия страхового полиса).
У меня остались вопросы о неустойке по страхованию
Обратитесь в службу поддержки или к менеджеру по сопровождению ипотеки в личном кабинете Домклик.
*Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, отвечающими требованиям банка к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги. Перечень страховых компаний, соответствие которых указанным требованиям уже подтверждено, размещены на сайте СберБанка.