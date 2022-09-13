Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Ипотека
4 мин
13K

Что будет, если не предоставить полис страхования

Дата публикации: 13 сен 2022
Что будет, если не предоставить полис страхования
Содержание

Почему я получил сообщение о начислении неустойки по страхованию?

Были нарушены условия кредитного договора – не продлили страхование ипотечной недвижимости. 

Полис страхования недвижимости обязательно продлевать каждый год и предоставлять в банк до того, как закончится срок действия предыдущего полиса. 

Что будет, если не продлить и не предоставить в банк полис? 

Банк начисляет неустойку (штраф, пени) на остаток по кредиту начиная с 31-го календарного дня после окончания действия предыдущего полиса. Размер неустойки и обязанность ее уплаты определены условиями кредитного договора. 

Что необходимо сделать, чтобы неустойка далее не начислялась и подобные сообщения не приходили?

❌ Я еще не продлил страховой полис

1. Возобновите страхование* на сумму не менее остатка кредита.

Для скорейшего прекращения начисления неустойки предлагаем воспользоваться нашим сервисом на сайте Домклик в разделе «Страхование».

2. Предоставьте страховой полис и документ об оплате полиса в банк через форму загрузки на сайте Домклик.

Полученные банком документы обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По результатам вы получите смс-сообщение.

Если документы приняты банком, будет произведен пересчет начисленной неустойки с учетом фактической даты возобновления страхования (даты начала действия страхового полиса). 

❗️ Я уже продлил страховой полис, но не сообщил банку

Предоставьте страховой полис и документ об оплате полиса в банк через форму загрузки на сайте Домклик.

Полученные банком документы обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По результатам вы получите смс-сообщение.

Если документы приняты банком, будет произведен пересчет начисленной неустойки с учетом фактической даты возобновления страхования (даты начала действия страхового полиса). 

✅ Я уже продлил страховой полис и сообщил банку: предоставил в офис или направил на электронный адрес

Если с момента предоставления документов в банк прошло более 3 рабочих дней, предоставьте повторно страховой полис и документ об оплате полиса в банк через форму загрузки на сайте Домклик.

Полученные банком документы обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По результатам вы получите смс-сообщение.

Если документы приняты банком, будет произведен пересчет начисленной неустойки с учетом фактической даты возобновления страхования (даты начала действия страхового полиса). 

✅ Я уже продлил страховой полис и сообщил банку через форму загрузки на сайте Домклик

Если с момента загрузки документов на сайте Домклик прошло менее 3 рабочих дней, ожидайте смс-сообщение о результате их рассмотрения. 

Если вы получили смс о том, что документы не приняты банком, устраните замечания и повторно направьте документы в банк через форму загрузки на сайте Домклик. 

Полученные банком документы обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По результатам вы получите смс-сообщение.

Если документы приняты банком, будет произведен пересчет начисленной неустойки с учетом фактической даты возобновления страхования (даты начала действия страхового полиса).

У меня остались вопросы о неустойке по страхованию

Обратитесь в службу поддержки или к менеджеру по сопровождению ипотеки в личном кабинете Домклик.

*Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, отвечающими требованиям банка к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги. Перечень страховых компаний, соответствие которых указанным требованиям уже подтверждено, размещены на сайте СберБанка.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Как самозанятым получить ипотеку в Сбере
17 дек 2024
23K
Опция «Сниженный платеж»: что это и для кого
10 дек 2024
24K
Какие документы нужно предоставить в банк после сделки по льготной программе
04 дек 2024
3K
Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки
03 дек 2024
2M
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал