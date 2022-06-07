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Ипотека
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Более 60% заявок на ипотеку Сбера клиенты подают онлайн

Дата публикации: 07 июн 2022
Более 60% заявок на ипотеку Сбера клиенты подают онлайн

Сервис Домклик зарегистрировал рост по ипотечным заявкам, поданным клиентами самостоятельно, в онлайн-формате. В мае 2022 года доля интернет-заявок на ипотеку Сбера превысила 60%. По данным аналитиков Домклик, регионами-лидерами в апреле 2022 года по количеству поданных ипотечных заявок онлайн стали Москва (78% заявок подаются онлайн), Чеченская республика (77%), Московская область (75%), Санкт-Петербург (67%) и Краснодарский край (65%).

Чаще всего клиенты самостоятельно подают онлайн-заявки на льготные ипотечные программы. По «Семейной ипотеке» доля таких заявок достигает 75,6%, по «Дальневосточной ипотеке» —74,5%, а в рамках программы «Господдержка» — 66,8%.

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Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик«Домклик создавался как сервис, который должен был перевести ипотеку в онлайн-формат. За прошедшие 7 лет мы видим, что доля онлайн-заявок на ипотеку постоянно растет. Клиентам становится всё удобнее подавать заявки самостоятельно, без посещения отделений банка. Также дистанционно можно оформить большинство дополнительных сервисов Домклик, которые пользуются популярностью у клиентов для совершения сделки – сервис электронной регистрации, сервис безопасных расчетов, договор купли-продажи, страхование жизни и здоровья заёмщика, сервис оценки недвижимости, а также юридическую проверку. Домклик, адаптируясь к новым условиям, продолжает ориентироваться на создание современного, удобного функционала для клиентов и индивидуальный подход. Мы будем и дальше развивать качественные дистанционные услуги для пользователей».

Подать заявку на ипотеку

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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