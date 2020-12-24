5 главных вопросов об ипотеке, которые волновали россиян в 2020 году
Чем нам запомнится уходящий год? Собрали ответы на 5 главных вопросов о покупке недвижимости в ипотеку, которые чаще всего задавали наши читатели.
1. Как оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке?
Программа субсидирования ставок по ипотеке под 6,5% годовых была запущена в апреле по поручению президента России Владимира Путина.
Мы первыми в дистанционном формате начали принимать заявки на ипотеку с господдержкой по льготной ставке ниже заявленной — 6,4% годовых. При регистрации сделки в электронном виде — по ставке 6,1%, а по программе субсидирования с застройщиками — от 0,1% годовых.
В рамках программы можно приобрести квартиру в новостройке. Первоначальный взнос — от 15% от стоимости недвижимости. А главное — для участия в программе нет никаких специальных требований к заемщикам.
Рассчитать ипотеку по льготной ставке
На данный момент льготная программа «Господдержка 2020» является самой востребованной в линейке ипотечных продуктов СберБанка — по ней выдается более 90% кредитов на покупку квартир в новостройках.
2. Как снизить ставку по ипотеке?
Если ипотека ещё не оформлена, используйте акции и услуги для снижения ставки в СберБанке.
По действующей ипотеке СберБанка можно снизить ставку до 5% годовых, если перевести ее на условия программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Снизить ставку могут:
- Семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок
- Семьи, в которых есть ребенок младше 18 лет с инвалидностью
Если вы оформили ипотеку в другом банке, вы можете рефинансировать ее в СберБанке по ставке от 7,9% годовых.
Мы максимально упростили процедуру и сократили список документов для рефинансирования ипотеки в СберБанке. Клиентам не нужно предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку онлайн и всего один раз приехать в банк для подписания документов.
3. Как получить налоговый вычет за ипотеку?
Если вы работаете официально и получаете «белую» зарплату, то платите подоходный налог — 13%. Перечисляет его бухгалтерия, а вы получаете зарплату уже без НДФЛ — налога на доходы физических лиц. Каждый год вы отдаете государству внушительную сумму.
Например, получая официальную зарплату 60 000 рублей, каждый месяц вы выплачиваете налоги на сумму 7 800 рублей. В год это 93 600 рублей. После покупки квартиры эту сумму можно и нужно вернуть!
Налоговый вычет при ипотеке условно делится на две части — вы можете вернуть до 260 000 рублей от стоимости недвижимости и до 390 000 рублей за проценты по ипотеке. Всего можно получить до 650 000 рублей.
Если ипотека в СберБанке, оформить налоговый вычет можно с помощью сервиса возврата налогов в личном кабинете обслуживания ипотеки.
4. Как использовать материнский капитал?
Использовать материнский капитал можно для улучшения жилищных условий: в качестве первоначального взноса или досрочно выплатить ипотеку СберБанка — частично или полностью.
Если вы хотите использовать маткапитал как первоначальный взнос по ипотеке в СберБанке, получать сертификат в Пенсионном фонде не обязательно. Банк сам запросит и передаст все данные в рамках электронного документооборота с Пенсионным фондом.
Если ипотека уже оформлена, вам нужно подать заявление на погашение ипотеки средствами маткапитала. Сделать это можно онлайн — мы подготовили краткую инструкцию.
- В 2020 году размер материнского капитала составил 466 617 рублей на первого ребенка, на второго — 616 617 рублей.
- В 2021 году размер маткапитала составит 485 282 рублей на первого ребенка и 641 282 рублей — на второго.
- В 2022 году — 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно.
- В 2023 году на первенца будут выплачивать 524 881 рубль, а на второго ребенка — 693 610 рублей.
5. Брать ипотеку сейчас или подождать снижения ставок?
Ипотека в 2020 году стала доступнее, чем когда-либо. Сейчас купить новостройку в ипотеку СберБанка можно со ставкой от 0,1% в первый год в партнерстве с застройщиками.
Центральный банк специально опустил ставку до низкого уровня в сложившейся ситуации, чтобы через кредитование стимулировать спрос и таким образом поддержать экономику. Однако такой низкой ставка будет не всегда. По мере восстановления экономики частный спрос также будет расти, что создаст риски инфляции. Тогда Центральный банк поднимет ставку обратно до нейтрального уровня, который сейчас оценивается в 5-6%.
Покупка недвижимости в ипотеку — это вложение средств и защита их от инфляции. Ежемесячный платеж по ипотеке не вырастет, даже если недвижимость взлетит в цене, повысятся ставки по ипотеке или изменится экономическая ситуация.
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Также отметим, что акция, позволяющая снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при регистрации сделки в электронном виде, действует только до 1 февраля 2021 года.