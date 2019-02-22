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10 главных вопросов о военной ипотеке

Ипотека
22 фев 2019
40K
10 главных вопросов о военной ипотеке

1. Что такое военная ипотека?

Это целевой кредит на покупку готового или строящегося жилья для военнослужащих, который субсидирует государство, а точнее специально созданное госучреждение — Росвоенипотека. Льготная ипотека по ставке 10,3% предоставляется военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы (НИС). Ежемесячно они получают субсидию, которую можно использовать для приобретения жилья в ипотеку.

Средства перечисляются на счет военнослужащего — таким образом накапливается первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Далее сам долг по ипотеке выплачивает государство в течение срока службы военнослужащего.  

2. Кто может оформить военную ипотеку? 

Стать участниками программы накопительно-ипотечной системы (НИС) могут только военнослужащие по контракту.

  • Офицеры — выпускники военных вузов, которые заключили контракт после старта программы.
  • Офицеры, вышедшие из запаса и заключившие первый контракт. Прапорщики и мичманы, прослужившие три года с момента принятия закона.
  • Солдаты, матросы, сержанты и старшины, которые поступили на службу (или заключили второй контракт) после старта программы.
  • И иные военнослужащие, в соответствии с п.3 Постановления Правительства от 21 февраля 2005 №89.

3. Какую сумму можно получить участнику накопительной системы? 

Размер субсидии единый для всех военнослужащих, он ежегодно индексируется. В 2019 году сумма составила 280 009 рублей в год.

4. Когда можно воспользоваться льготами? 

Для получения ипотеки на специальных условиях военнослужащий должен принять участие в накопительной системе и уже через 3 года можно оформить свидетельство участника НИС. С ним нужно обратиться с ним в банк для получения ипотечного кредита.

В свидетельстве, кроме информации об участнике, указывается:

  • Накопленная к моменту оформления свидетельства сумма субсидии
  • Ежемесячный размер субсидии
  • И предельный срок, на который предоставляется целевой жилищный заём.

Свидетельство действует 6 месяцев. За это время нужно успеть оформить документы и отправить их в Росвоенипотеку, чтобы государство перечислило накопленную субсидию в банк – это будет первоначальным взносом. После оформления кредита государство будет выплачивать ежемесячные платежи за военнослужащего.

5. Какую сумму кредита можно получить от банка по военной ипотеке?

От 300 000 до 2 502 000 рублей.

6. Какую недвижимость можно приобрести?

Кредит выдается на покупку:

  • готового жилья: квартиры, комнаты, жилого дома с землей или таун-хауса
  • строящегося жилья: квартиры в новостройке

7. На какой срок можно оформить военную ипотеку?  

До 20 лет, при этом последний взнос военнослужащий должен сделать до наступления 45 лет. Дата будет прописана в свидетельстве НИС.

8. Какой нужен первоначальный взнос?

От 15% стоимости недвижимости. Первоначальный взнос оплачивается за счет накопленной на счете участника суммы. При этом если накоплений не хватает, военный может добавить собственные средства.

9. Что будет в случае увольнения со службы? 

Участнику программы придётся не только самостоятельно оплатить оставшиеся взносы, но и вернуть деньги, выплаченные государством по договору целевого жилищного займа. Исключения делаются только в том случае, если:

  • Общая продолжительность военной службы, в том числе в льготном исчислении, – двадцать лет и более.
  • Военнослужащий, общая продолжительность военной службы которого составляет десять лет и более, уволен:

- по достижении 45 лет

- по состоянию здоровья — в связи с признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе

- в связи с организационно-штатными мероприятиями

- в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в местности, в которой военнослужащий проходит военную службу

-в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность

- в связи с необходимостью постоянного ухода за больными родственниками или несовершеннолетними братьями или сестрами

- в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца) ребенка

  • Военнослужащий уволен по состоянию здоровья — в связи с признанием военно-врачебной комиссией негодным к военной службе
  • В случае смерти военного, государство продолжает выплаты вплоть до полного погашения кредитных обязательств. 

10. Как оформить военную ипотеку?

1. Подать заявку на военную ипотеку можно онлайн на DomClick.ru. Для рассмотрения онлайн-заявки на кредит в личном кабинете ДомКлик потребуется паспорт и свидетельство участника накопительно-ипотечной системы.

2. Выбрать подходящую квартиру и отправить документы на недвижимость через сервис ДомКлик.

3. После одобрения банк подготовит необходимые документы для передачи в «Росвоенипотеку».

4. В банк нужно приехать всего 2 раза — для подписания договора с «Росвоенипотекой» и кредитного договора.

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