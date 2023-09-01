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Сбер снижает ставки по ипотеке от застройщиков на 0,5%

Дата публикации: 01 сен 2023
Сбер снижает ставки по ипотеке от застройщиков на 0,5%

С 1 сентября 2023 года Сбер снижает ставки на 0,5% по программе субсидирования ипотеки при покупке недвижимости у застройщиков и партнёров, участников проектного финансирования банка.

По программе «Господдержка» минимальная процентная ставка на Домклик составит 5,5% годовых. По «Семейной ипотеке» — 3,5%, в рамках «Ипотеки для IT» — 2,5%.

Мы продолжаем последовательно снижать ставки по льготным ипотечным программам совместно с застройщиками. Это положительно влияет на доступность жилья, и мы видим растущую востребованность наших ипотечных программ у людей. Так, за восемь месяцев этого года мы выдали более 300 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Это на 26% выше результата всего 2022 года.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Подать заявку на ипотеку Сбера и выбрать квартиру со сниженной ставкой можно более чем в 300 ЖК по всей России на Домклик. Чтобы найти квартиру со скидкой на ставку от застройщика, на Домклик выберите «Купить» — «Новостройки», а в фильтре «Участник программы субсидирования».

Клиенты с одобренной заявкой на ипотеку тоже могут снизить ставку. Для этого нужно найти понравившуюся квартиру, отсортировав предложения в поиске, обратиться к застройщику напрямую и сообщить о наличии одобренной заявки на ипотеку. После этого представитель застройщика должен загрузить необходимые документы для проверки и одобрения недвижимости банком, а у клиента появляется возможность писать в чат в личном кабинете на Домклик. Здесь он или представитель застройщика могут обратиться к ипотечному менеджеру банка с вопросом о снижении ставки.

Заявка на ипотеку через риелтора или застройщика: что нужно знать клиенту

Проектное финансирование — это когда строительство жилого комплекса осуществляется застройщиком на средства, полученные в банке в ипотеку. При этом застройщик сам определяет квартиры и круг клиентов, которым может дать скидку.

Читайте также: Как получить скидку на квартиру от застройщика

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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