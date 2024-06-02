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Проблему 108 долгостроев решили в России с начала года

Дата публикации: 02 июн 2024
Проблему 108 долгостроев решили в России с начала года

Из Единого реестра проблемных объектов с начала 2024 года исключили 108 домов. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя России.

«С начала 2024 года 10 регионов полностью исключили проблемные объекты из реестра, тем самым реестр сократился на 108 домов», — говорится в сообщении.

С помощью Фонда развития территорий восстанавливаются права покупателей квартир в 63 домах, за счет региональных программ — в 149.

За 2023 год проблемных объектов в России стало на 886 меньше. Полностью такие дома исключили из реестра 20 регионов.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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