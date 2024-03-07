Исследование к 8 марта: рейтинг столичных ЖК с наибольшим количеством салонов красоты
Зачастую решение о покупке недвижимости в семье принимает именно женщина. Представительницы прекрасного пола не только острее чувствуют потребность в собственной жилой площади, но и более требовательны к количеству комнат, отделке, видовым характеристикам и, конечно, к разнообразию инфраструктуры.
Специально к празднику 8 Марта аналитики Домклик подготовили подборку московских жилых комплексов, которые вряд ли оставят равнодушными большинство покупательниц. В материале приводится рейтинг объектов различных классов жилья, рядом с которыми расположено больше всего компаний, работающих в бьюти-сфере.
Методология: как и что исследовали аналитики
В прошлом году Домклик запустил новый раздел объявлений: теперь на странице каждого строящегося жилого комплекса можно найти информацию о ближайших объектах инфраструктуры.
Основываясь на этих данных по состоянию на конец февраля, эксперты проанализировали инфраструктуру каждого ЖК Москвы, где выставлены на продажу квартиры в новостройках — аналитики определили количество компаний, работающих в индустрии красоты в радиусе 1 километра. При подсчете учитывались салоны красоты обычного и расширенного типов (включая те, что входят в состав другого предприятия и салоны красоты ИП), спа-центры, медицинские центры, включая косметологию.
По результатам исследования, для каждого класса жилья (эконом, комфорт, бизнес и премиум) эксперты представили рейтинг — топ ЖК по количеству близлежащих предприятий индустрии красоты.
Возле каких ЖК Москвы расположено больше всего компаний бьюти-сферы
Выяснилось, что количество предприятий сферы услуг напрямую зависит от класса жилого комплекса. Если количество салонов красоты рядом с более дорогими и престижными ЖК доходит до 450, то возле объектов эконом-класса максимальное количество составляет 25.
Рассмотрим рейтинг для каждого класса новостроек по отдельности.
Эконом-класс
Предложение в сегменте эконом-класса на московском рынке первичного рынка очень ограничено: по данным маркетплейса Домклик, на его долю приходится менее 2% всех объявлений. Строящиеся объекты в основном располагаются в отдаленных от центра районах. Тем не менее инфраструктура предлагаемых ЖК может быть достаточно развитой.
Так, наибольшее количество салонов красоты отмечается возле ЖК «Квартал Домашний» и «Огни»: в их окружении находится 20-25 предприятий бьюти-сферы. Рядом с ЖК, расположившимися на третьем и четвертом местах рейтинга — «Подольские кварталы» и «Квартал Герцена» — количество салонов красоты уже заметно ниже: 5 и 4 соответственно.
Комфорт-класс
В этом классе социальная инфраструктура ЖК значительно более разнообразна: количество салонов красоты в окружении уже доходит до 190. Это неудивительно, ведь комфорт-класс является наиболее распространенным и востребованным сегментом: он охватывает около 60% всех предложений на первичном рынке Москвы, около 70% всех просмотров на маркетплейсе Домклик.
Лидерами среди столичных ЖК стали «TITUL на Серебрянической» (около 190 предприятий, относящихся к сфере красоты), «Кинетик» (119).
Бизнес-класс
Жилые комплексы бизнес-класса предлагают недвижимость с еще более развитой социальной и досуговой инфраструктурой. Как правило, поблизости располагается множество спортзалов, магазинов, парков, зон отдыха и других объектов. Количество салонов красоты возле таких комплексов также может быть значительным.
Наибольшее количество отмечается рядом с ЖК «Дом Chkalov», «Амарант», «SOLE HILL». Количество салонов красоты и spa-центров — 206, 191 и 186 соответственно.
Премиум-класс
Объектами с самой развитой инфраструктурой являются ЖК премиум-класса: здесь на один корпус жилого комплекса может приходиться сразу несколько салонов красоты. Исследование показало, что количество предприятий бьюти-сферы рядом с объектами этого сегмента почти в два раза превышает аналогичный показатель для бизнес- и комфорт-классов.
В сегменте элитного жилья лидерами стали Клубный дом «Чистые Пруды» (около 450 бьюти-салонов), «Долгоруковская 25» (358), «Vesper Tverskaya» (355).