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Аккредитация оценщиков в СберБанке

Дата публикации: 27 июн 2023
Аккредитация оценщиков в СберБанке

❗️На текущий момент аккредитация оценщиков не производится.

ПАО Сбербанк (далее — Банк) проводит на периодической основе отбор оценщиков для оказания услуг по оценке в сегменте работы с физическими лицами — заемщиками Банка.

Информация о начале дополнительного отбора будет размещена на официальном сайте Банка, следите за новостями.

Шаг 1. Руководителю оценочной организации/частнопрактикующему оценщику, необходимо зарегистрироваться и загрузить пакет необходимых документов в системе EVA* для проверки на соответствие требованиям, предъявляемым СберБанком к деятельности и деловой репутации оценочной организации/частнопрактикующего оценщика

❗️Обратите внимание, что документы должны быть заверены печатью Оценочной организации и подписью руководителя Оценочной организации.

*Подробнее по процессу регистрации в системе EVA описано в статье

Шаг 2. Дождаться рассмотрения пакета документов

Срок рассмотрения документов составляет не более 30 календарных дней с даты предоставления полного пакета документов.

Оценочная организация/частнопрактикующий оценщик не могут быть аккредитованы до предоставления оригиналов:

  • Согласий на обработку персональных данных по Форме согласия на обработку персональных данных,
  • Анкеты оценочной организации,
  • Анкеты Частнопрактикующего оценщика по формам согласно Приложению 3**.

** Шаблон анкеты и Шаблон согласия

Частнопрактикующий оценщик дополнительно предоставляет Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

При положительном решении

  • Информация об оценочной организации/частнопрактикующем оценщике будет внесена в Перечень оценочных организаций для работы с физическими лицами и клиентами сегмента «микро-бизнес», размещённым на сайте СберБанка;
  • Компания будет зарегистрирована в системе EVA и отражена на витрине оценочных компаний***

*** При условии заключения договора на оказание услуг между ООО "Домклик" и компанией.

При предоставлении неполного/некорректного пакета документов заявка будет направлена на доработку. Срок предоставления недостающих документов  3 (три) рабочих дня с даты получения запроса. Повторное рассмотрение пакета документов оценочной организации/частнопрактикующего оценщика по истечении срока предоставления недостающих документов возможно не ранее, чем через 6 месяцев. Отчёты об оценке, формируемые оценочной организацией/частнопрактикующим оценщиком, должны соответствовать Требованиям к Отчёту об оценке объектов недвижимости.

Принятие отчёта об оценке оценочной организации/оценщика, занимающегося частной практикой, не включённой(-ого) в перечень оценочных организаций возможно, если руководитель оценочной организации/частнопрактикующий оценщик зарегистрируется и загрузит пакет документов в системе EVA**** для проверки на соответствие требованиям, предъявляемым к деятельности и деловой репутации оценочной организации/частнопрактикующего оценщика не включённой(-ого) в Перечень оценочных организаций.

Срок принятия решения по заявке для принятии отчёта об оценке оценочной организации/частнопрактикующего оценщика, без включения в Перечень оценочных организаций — не более 30 календарных дней с момента предоставления полного пакета документов.

****Подробнее по процессу регистрации в системе EVA описано в статье

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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