Жизнь с ребенком в маленькой квартире-студии
Дано: молодая семья, ожидающая пополнения, и компактная квартира-студия, не ожидающая такого поворота событий. Что нужно сделать, чтобы каждому члену семьи было комфортно в изменившихся условиях?
Правильно обустроить маленькую студию, выделив личное пространство для детской зоны и сохранив кухню и место для отдыха. Сделать это помогут наши лайфхаки.
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Для символического разделения пространства вполне подойдут раздвижные ширмы, шторы, стеллажи. Проблему шумоизоляции они не решат, зато помогут выделить личный уголок для каждого члена семьи.
Если хочется не только «отгородиться», но и побыть в тишине, разумнее возвести полноценную стену из газоблоков или гипсокартона, продумав хорошую звукоизоляцию.
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Еще один способ зонировать компактную студию при наличии в ней высоких потолков — поставить двухъярусную кровать. Кстати, способ весьма дальновидный: поначалу «первый этаж» можно оставить маме с ребенком, а папе обустроить комнату наверху, а когда ребенок подрастет, переоборудовать «второй этаж» под детскую.
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Конечно, предварительно утеплив ее. Папа, которому перед работой хотя бы иногда необходим полноценный сон, оценит такое решение.
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Максимально задействуйте просторный тамбур или лестничную площадку, например, договорившись с соседями и установив дополнительную решетчатую дверь.
На «похищенном» свободном пространстве можно хранить коляску, велосипед или поставить поставить мебель — обувницу, вместительные шкафы до самого потолка.
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В маленькой квартире-студии она займет слишком много места. Выберите хороший диван с ортопедическим матрасом. Складывайте его по утрам — и вот вам дополнительное пространство для игр с ребенком.
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В условиях ограниченного пространства это еще одно разумное решение. Под подиумом, на котором стоит кухня, можно разместить полноценную двуспальную кровать на колесиках и ниши для хранения.
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К примеру, оборудуйте кухню-гостиную, а утепленную лоджию используйте в качестве кабинета или сместите кухонное пространство в зону кладовки.
Такие модификации помогут вам освободить дополнительное место или даже создать отдельную комнату.