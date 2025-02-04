Взрослые дети и родители: как жить под одной крышей
Совместное проживание родителей и взрослых детей — это явление, которое становится всё более распространённым в современном обществе. Так, по результатам исследования аналитического центра НАФИ, 43% россиян в возрасте от 19 до 24 лет проживают вместе с родителями или другими старшими родственниками.
Однако, несмотря на очевидные преимущества, такие как финансовая поддержка и эмоциональная близость, многие семьи сталкиваются с трудностями при таком формате жизни.
В статье вместе с психологом разберёмся, почему так происходит и как можно сделать совместное проживание родителей с детьми комфортным для всех.
Почему взрослые дети живут с родителями
Причины такого решения или выбора могут быть самыми разными — например, какая-то из сторон попала в трудную жизненную ситуацию, требуется помощь с внуками или нужно временно пожить с родителями, пока строится дом или идёт ремонт.
Совместное проживание может существенно снизить расходы на жильё, коммунальные услуги и продукты. А если родители находятся в преклонном возрасте или требуют особого ухода, то такой формат жизни может стать единственным выходом, чтобы облегчить заботу об их здоровье и обеспечить необходимую помощь.
Также часто бывает и так, что повзрослевший ребёнок полностью не сепарировался от родителей — он по-прежнему зависит от них эмоционально и материально, и не готов самостоятельно нести ответственность за свою жизнь. Сюда же добавляется вторичная выгода в виде удобства и бытового комфорта — не нужно менять привычный уклад жизни.
Нельзя сказать, что детям с родителями нужно разъезжаться в любом случае. Это не совсем так.
Совместное проживание может быть достаточно комфортным для всех сторон при соблюдении некоторых условий — разрешённые бытовые разногласия, отсутствие дефицита жилого личного пространства и уважение друг к другу, когда родители смотрят на своих детей не как на неразумных котят, а как на отдельных взрослых, формирующих свою собственную уникальную жизнь. А дети в свою очередь могут с любовью и заботой относиться к стареющим родителям, но не навязывают им своё представление о правильном и неправильном.
Почему родителям и взрослым детям трудно уживаться под одной крышей
Разграничить возможные проблемы сложно — они все так или иначе связаны между собой. Мы выделили лишь несколько возможных сценариев, из-за которых совместная жизнь с родителями может не сложиться.
Изменение ролей и динамики отношений
Когда дети вырастают, их роль в семье меняется. В детстве они были зависимы от родителей, но с возрастом стремятся к независимости и самостоятельности. Такие изменения в поведении могут вызывать напряжение, так как родители часто продолжают воспринимать своих детей как «маленьких», нуждающихся в их заботе.
Психолог Александра Елисеева рассказывает, что бывают и обратные ситуации, когда происходит инверсия ролей, то есть родитель «усыновляется» к выросшему ребенку, аргументируя это «долгом за воспитание» или своей немощью.
Различия в укладе жизни
С возрастом у каждого человека формируется свой стиль жизни, который может существенно отличаться от привычек и взглядов родителей. Например, взрослые дети могут предпочитать более свободный график, больше времени уделять себе или иметь другие взгляды на воспитание детей (если они сами уже стали родителями). Эти различия могут приводить к конфликтам и недопониманию.
Поколенческие различия преодолимы, если не пытаться склонить другого на свою сторону, а принять то, что каждый волен иметь свои собственные убеждения и может обустраивать свою жизнь по собственному вкусу.
Вторжение в личные границы
Взрослые дети могут чувствовать себя некомфортно, когда их личная жизнь становится предметом обсуждения или контроля со стороны родителей. Например, если мама пристально следит, с кем вы общаетесь, во сколько приходите домой, как одеваетесь, и, конечно, не оставляет свои наблюдения без непрошенных советов и комментариев. Это работает и в обратную сторону — например, если взрослые дети критикуют образ жизни и круг общения родителей.
Также на отношениях негативно сказывается и ограниченность личного пространства. Неудивительно, что постоянное совместное проживание трёх взрослых человек даже в двухкомнатной квартире может привести к взаимному раздражению и ссорам.
Финансовые проблемы
Хотя совместное проживание может помочь сократить расходы, вопрос денег часто становится источником напряжённости. Разные подходы планированию бюджета и потреблению могут вызывать споры. Особенно остро это проявляется, когда одна сторона финансово зависит от другой. Например, нередки случаи, когда родители, которые обеспечивают повзрослевших детей, считают, что у них есть полное право диктовать свои условия последним. Или наоборот, дети обеспечивают родителей, что тоже порождает конфликты и обиды.
Социальные ожидания и давление
Современное общество часто ожидает от повзрослевших детей самостоятельности и независимости. Это давление может создавать дополнительный стресс как для них самих, так и для их родителей. Оба поколения могут чувствовать себя неудачниками, если не соответствуют этим ожиданиям.
Старые обиды
Совместное проживание может обострять старые эмоциональные проблемы и конфликты. Например, незавершенные вопросы из детства или подросткового возраста могут всплывать на поверхность, создавая напряжённость в отношениях. Также могут возникать недовольства по поводу недостатка внимания или заботы со стороны родителей или детей.
Как жить с родителями на одной территории, если другого выхода нет
Считаться с условиями хозяев дома. Обсудите, какие правила будут действовать в доме (например, время тишины или правила по поводу гостей).
Психолог Александра Елисеева также советует определиться с тем, кто хозяин в доме. Не всегда же это определяется старшинством. Например, иногда родители проживают с детьми на их территории, но при этом считают, что именно они будут продолжать определять правила.
Уважать личное пространство. Определите, какие зоны в доме будут личными для каждого члена семьи. Это может быть отдельная комната или просто уголок, где можно уединиться.
Эксперт подчёркивает, что это правило касается не только территории, но и психологического личного пространства. Важно определиться с тем, в какие вопросы личной жизни друг друга не должны вмешиваться члены семьи.
Распределить бытовые и финансовые обязанности. Составьте график выполнения домашних обязанностей, чтобы каждый знал свои задачи и нёс за них ответственность. Это поможет избежать недовольства из-за неравномерного распределения работы по дому.
Также обсудите финансовые аспекты совместного проживания — кто за что отвечает (оплата коммунальных услуг, покупка продуктов и др.).
Вопросы к психологу
Отвечает Александра Елисеева, магистр психологических наук, клинический психолог, более 12 лет ведёт частную практику.
В каком возрасте нужно съезжать от родителей?
Нет такого возрастного рубежа, когда мы точно можем сказать — «всё, уже точно пора». Это очень индивидуально.
В идеальном варианте разъезжаться надо тогда, когда обе стороны готовы к этому — и выросший ребёнок, и его родитель. К сожалению, так бывает не всегда.
О готовности к отделению будет говорить зрелость повзрослевшего ребенка, его способность не только самому принимать решения о своей жизни, но и нести за них ответственность, опираться на собственные внутренние ресурсы, планировать будущее, распоряжаться финансами и, главное, полностью не зависеть от родителей эмоционально, иметь желание строить свою собственную жизнь.
Как ребёнку не выпасть из позиции взрослого человека при совместном проживании с родителями?
Это довольно сложный вопрос, просто потому что все мы навсегда остаемся детьми своих родителей, у них есть особая сила, они помнят нас совсем другими — маленькими и беспомощными.
И если родитель продолжает относиться к своему уже взрослому ребенку как к несмышленышу, то сохранение позиции взрослого потребует немало усилий, но это возможно. Прежде всего важно разобраться с детскими переживаниями и обидами, чтобы в ответ на привычное поведение родителя, внутри не просыпался малыш, сучащий ножками и требующий, чтобы его услышали.
Как выстраивать свои личные границы при совместном проживании с родителями и при этом избегать конфликтов?
Распространённая ситуация — родители «из лучших побуждений» бесцеремонно вмешиваются в жизнь взрослого ребёнка, который вынужденно проживает вместе с ними. Например, критикуют внешний вид и уклад жизни, навязывают свои методы воспитания внуков. Или, наоборот, дети считают, что родители живут неправильно, из-за чего постоянно возникают споры.
Такого рода вмешательства происходят тогда, когда участники отношений плохо понимают, где проходят их собственные границы и начинаются границы другого.
Желание «научить», «наставить на путь истинный» подпитывается убеждённостью, что другой не справится, что он не может взять на себя ответственность за свою жизнь. Если вы отлавливаете в себе такой импульс — вмешаться без запроса в чужую жизнь, то задайте себе вопрос о том, что такое происходит с вами, что вы не доверяете этому другому человеку, его опыту, его знаниям, его умению учиться и приспосабливаться. Откуда вдруг вы взяли идею, что являетесь в жизни другого бОльшим экспертом, чем он сам?
Но если же нарушаются ваши границы, то попробуйте поговорить об этом, обсудить причины такого недоверия. Бывает так, что за назойливым желанием вмешиваться в жизнь младшего поколения стоит тревога перед лицом приближающейся старости, страх стать ненужным, бесполезным. А дети нередко активно комментируют жизнь своих родителей, прячась таким образом от страха потери.
Заключение
Жизнь под одной крышей может стать источником как радости, так и конфликтов для родителей и их повзрослевших детей. Понимание причин, по которым возникают трудности в таких отношениях, является первым шагом к их преодолению.
Открытое общение, уважение личных границ и готовность идти на компромиссы могут помочь создать гармоничную атмосферу в доме, где все члены семьи будут чувствовать себя комфортно и счастливо.
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