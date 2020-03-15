Все о стиле кантри в интерьере
Стиль кантри в интерьере — это почти уже классика. Он подходит для оформления любой комнаты, достаточно неприхотлив и вряд ли надоест — кантри не терпит строгой категоричности, его легко совмещать с другими интерьерными концепциями, не нарушая при этом общую стилевую композицию.
Как появился стиль кантри
Этому термину исполнилось почти сто лет — возник он в 20-х годах прошлого века. Использовали его для обозначения характерной «деревенской» обстановки. Тогда было очень популярно стилизовать свои жилища под уютный «бабушкин домик»: кружевные белоснежные скатерти, преобладание дерева в отделке, накрахмаленные занавески на окнах.
Переступив за середину ХХ века, стиль начал набирать все большие обороты и перебрался из загородных домов в современные городские квартиры.
Так, в каждой стране появились свои национальные особенности стиля кантри. И до сегодняшнего дня этот интерьерный стиль остается одним из самых востребованных во всем мире.
Главные особенности стиля
К началу XXI века кантри окончательно оформился в самобытный стиль со своими особенностями, базовыми принципами и эстетическими нормами.
Природные, нейтральные цвета
Умеренность и скромность — стиль не допускает резких контрастов, кричащих и вычурных форм как в отделке стен, так и в общей стилизации помещения как
Разнообразие посуды — ее должно быть много (и повседневной, и праздничной), но она должна быть простой и выполненной из природных материалов: керамики, глины
Преобладание натуральных материалов: дерево, хлопок, лен, камень
Много текстиля. Подушки, пледы, покрывала, скатерти и занавески из натуральных тканей — типичные «маркеры» кантри
Незамысловатая мебель. Чем проще — тем лучше. «Обыграть» простоватую мебель всегда можно интересными текстильными решениями
Хэнд-мейд декор. Если вы любите что-то мастерить своими руками, то кантри — это для вас. Для него характерно большое количество аксессуаров ручной работы в интерьере
Как оформить квартиру в стиле кантри
Ванная комната
Даже такую нейтральную территорию, как ванна, можно сделать в разы уютнее, оформив ее в этом стиле. Выберите плитку с флористическим орнаментом, поставьте деревянные шкафчики, установите резной смеситель и обзаведитесь радующими глаз аксессуарами, например, декоративными букетиками сухоцвета.
Гарантировано, что водные процедуры теперь будут занимать больше времени и приносить больше удовольствия.
Кухня
Кухня — это средоточие уюта в квартире. Оформив ее в стиле кантри, вы заметите, насколько теплее и гармоничнее станут ваши семейные ужины. Придерживайтесь того же «золотого правила» — больше натуральных материалов.
На кухне лучше всего будут смотреться дерево и камень. При выборе цветовой гаммы для стен предпочтение отдайте пастельным тонам. Отличным вариантом станет краска или штукатурка в песочной или оливковой палитре со вставками искусственного камня. При выборе мебели, опять же, лучше ориентироваться на натуральность, так что покупайте дерево, МФД или ДСП, выполненные под дерево.
Гостиная
Одна из ключевых особенностей кантри — в его простоте. Поэтому оформить гостиную для семейных вечеров или сбора гостей не составит особого труда. Для основного цвета пола и стен лучше выбрать бежевые и кремовые тона, акценты можно расставить оливковым и шоколадным цветами. Мебель выбирайте максимально простую, с плавными, «скругленными» формами. Дать волю фантазии можно в драпировках, шторах и всем остальном текстиле.
Не загромождайте гостиную большим количеством техники и гаджетами, а те, что есть, лучше спрятать за деревянными панелями.
Идеальным решением для кантри-гостиной станет, конечно же, камин — синоним уюта и ощущения «домашнего очага». Если с установкой настоящего камина сопряжены значительные трудности, то установить электрокамин не настолько затратно и трудоемко. Тем более, что современный рынок предлагает модели, очень удобные в эксплуатации и визуально не сильно отличающиеся от оригиналов.
Все о выборе электрокамина читайте в нашей статье «Полезные советы: как выбрать электрокамин»
Гостиная в стиле кантри станет уютнее, если вы добавите комнатные растения и семейные фотографии на стенах.
Спальня
Спальня — то место, где атмосфера покоя и умиротворения просто необходима. И стиль кантри как нельзя лучше может справиться с этими задачами.
При оформлении стен, пола и потолка откажитесь от мудреных облицовочных конструкций. Для стен лучше всего подойдет краска или нейтральные обои с незамысловатым, милым рисунком. В качестве напольного покрытия выберите паркетную доску или ламинат с рисунком под дерево.
Выбирая аксессуары, помните, что они должны совпадать с общим стилем комнаты. В кантри-спальню отлично впишутся пледы, пушистые покрывала, рамки с семейными фотографиями, книги и настольные лампы с мягким, рассеянным светом.
Как выбрать цвет
Помощником при выборе цвета для кантри-интерьера вам должно стать слово «природность». Исключите мрачные цвета, сделав выбор в сторону светлых и пастельных: голубой, белый, бежевый.
Если душа просит ярких акцентов, на помощь придут желтый и красный, но только очень дозировано — яркие контрасты в спокойном и уютном интерьере будут выглядеть совсем неуместно.
Как выбрать мебель
Мебель в стиле кантри обычно выполнена из следующих материалов: лакированное дерево, дерево «под старину», кованный металл, ротанга.
Три главных условия в выборе мебели: простота, комфорт и натуральность. Сложносочиненные гарнитуры сюда не впишутся — дополнительного декора должно быть по минимуму.
Еще один важный пункт — функциональность. Если стол обеденный — то за ним едят, а не превращают его в факультативную рабочую зону.
Мягкая мебель не должна смотреться идеально новой. Легкие потертости на коже или состаренное дерево как раз добавят необходимого стилю кантри уюта.
На кантри-кухне часто можно увидеть буфет. У этого предмета мебели есть особый колорит, идеально вписывающийся в концепцию стиля. В остальном мебели на кухне должно быть по минимуму: стол, стулья, навесные открытые и закрытые шкафчики. А вот милые предметы декора и посуда будут здесь смотреться как нельзя лучше.
Как организовать освещение
Этот стиль требует максимум естественного света — окна не принято завешивать тяжелыми портьерами. Искусственные источники света — в дополнение. Лампы с холодным белым светом исключаем — уют и очарование сразу пропадут. Лучше использовать простые лампы накаливания.
Отлично будут смотреться винтажные люстры, бра, торшеры. Также колорита добавят подсвечники «под старину».
Материалы для отделки в стиле кантри
Пол
Идеальным материалом станет, конечно же, дерево. Но не обязательно им ограничиваться, можно выбрать паркетную доску, ламинат или керамическую плитку с натуральным орнаментом.
Стены
Мы уже говорили, что предпочтение лучше отдать светлым стенам. Для этого подойдут обычные тканевые или бумажные обои, декоративная штукатурка. В качестве акцента можно заказать панно из деревянного камня или дерева.
Потолок
Потолок в кантри-интерьере тоже должен быть максимально простым. Подойдет обычная краска или натяжной потолок с матовой поверхностью.