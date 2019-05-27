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Дом и уют
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Умный дом: что это, зачем нужен и сколько стоит

Дата публикации: 27 мая 2019
Умный дом: что это, зачем нужен и сколько стоит

Если в бешеном ритме вы забываете, выключили ли утюг, удивляетесь сумме в счете за электричество или ненавидите уборку, стоит задуматься об умном доме. Эта система снимет с вас большую часть бытовых проблем, беспокойств и избавит от рутины. Рассказываем, что она умеет и сколько стоит. 

Что умеет умный дом

Умный дом — это система устройств, каждое из которых выполняет свою функцию. В нее входят датчики, розетки, камеры, бытовая техника. Их подключают к единому центру управления или устанавливают по отдельности — такую систему называют децентрализованной.

Обычно умным домом управляют с помощью панели, которую располагают в квартире, и предусматривают удаленный доступ со смартфона или планшета.

Умный дом умеет многое:

  • переводить квартиру в энергосберегающий режим, когда никого нет дома
  • задавать сценарии освещения, включать и выключать свет автоматически
  • перекрывать воду в случае протечки
  • контролировать влажность и температуру
  • заботиться о питомцах: подливать воду и насыпать корм, регулировать освещение в аквариуме, выпускать животное на улицу
  • показывать, что происходит в квартире
  • помогать в воспитании детей: ограничивать доступ к телевизору или интернету, отслеживать время прихода домой
  • предупреждать о пожаре
  • отключать питание электроприборов
  • убирать, варить кофе и решать за вас прочие бытовые вопросы

Функции системы подбирают, исходя из потребностей жильцов. Например, если важно, чтобы температура в квартире была не выше 23°C, устанавливают датчик температуры и влажности воздуха. Если температура повышается, система включает кондиционер. Падает — передает сигнал обогревателю.

Сколько стоит автоматизация дома

Стоимость умного дома зависит от его функций и площади квартиры. Если нужен минимум датчиков для одной-двух комнат, то и стоимость будет невысокой. А если захотите автоматизировать каждый домашний процесс в загородном особняке, придется раскошелиться.

Готовые наборы. В них входит центр управления и несколько датчиков. Разброс цен на готовые комплекты огромный — от 5 до 700 тысяч рублей. Функциональность соответствующая: в дешевом комплекте 3-5 датчиков, а в дорогом — несколько десятков. 

Если нужны дополнительные датчики, розетки и приборы, их покупают отдельно. Робот-пылесос или умную кофеварку вряд ли положат в стандартный набор.

Небольшой готовый набор легко установить самостоятельно. Но если речь о комплекте из пары десятков датчиков, придется обратиться за помощью. Компании, которые продают наборы, предлагают такие услуги — перед покупкой уточните стоимость.

Индивидуальные проекты под ключ. Этот вариант подойдет, если хочется автоматизировать каждое помещение и подключить несколько функций, которые не входят в готовые комплекты. Умный дом по индивидуальному проекту подстроен под нужды хозяина, а не среднестатистического покупателя.

Цена зависит от функций и площади. В среднем умный дом под ключ обходится от 5000 рублей за квадратный метр. 

На что обратить внимание при выборе

Чтобы выбрать «умный дом», подумайте о своих потребностях, способе установки, бюджете.

Потребности

Если заказываете систему под ключ, уточните, можно ли ее дополнять. Если покупаете готовый комплект, обратите внимание, что еще предлагает производитель для автоматизации дома. Обычно у известных марок есть датчики и техника для любых нужд. Даже если берете комплект на пробу и сомневаетесь, что умный дом так уж необходим, поинтересуйтесь — может, в будущем захотите подключить видеокамеру или датчик дыма.

Способ установки

Умный дом бывает проводной и беспроводной. Проводную систему устанавливают, когда прокладывают проводку: элементы соединяют проводами, которые замуровывают в стену. Она работает быстрее и надежнее, чем беспроводная, а стоит дешевле.

Беспроводную систему покупают, когда ремонта квартиры в планах нет. Она работает не так быстро, как проводная, а у элементов иногда подводят блоки питания. Стоит дороже проводной. Но как вариант на пробу она подойдет лучше: готовый комплект можно найти за небольшую цену, а новые датчики устанавливаются без проблем.

Бюджет

Подумайте, какие функции вам обязательно нужны, а от каких вы можете отказаться. Учтите, что некоторые устройства помогают экономить время и деньги больше других. Датчик освещенности и умная розетка уменьшат счет за электричество, робот-пылесос сэкономит пару часов в неделю на уборку. А вот от штор с электроприводом можно на первых порах отказаться, если бюджет поджимает.

Стоит ли тратить деньги на автоматизацию дома, каждый решает сам. Его сложно назвать первоочередной покупкой: техника стоит недешево, а часть функций можно выполнить самому. Но умный дом повышает уровень безопасности, делает жизнь комфортнее и экономит время — хотя бы за это стоит к нему присмотреться.

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Карина Камалова
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