Правильное освещение в маленькой квартире: основные правила
Правильно организованное освещение способно ощутимо увеличить пространство даже в маленькой квартире или в помещении с не самой удачной планировкой. Особенно важно и ценно, что это не потребует внушительных финансовых вложений — в первую очередь важно знание базовых принципов игры света и тени.
1. Зонирование — наше все
Если у вас квартира-студия, или на небольшой территории соседствуют сразу несколько функциональных зон, то акценты с помощью света будут просто незаменимы. Подвесные светильники обозначат зону столовой, торшеры будут уместны в зоне для сна и отдыха, а в место для детских игр отлично впишутся разноцветные гирлянды.
2. Организуйте точечное освещение
Точечное освещение — еще одна палочка-выручалочка, если надо зонировать и увеличить пространство. Также это отличное решение, если одной и той же территории надо придать разную атмосферу и настроение, в зависимости от ситуации.
3. Уделите особое внимание свету на кухне
Кухня — это зона, которая нуждается в дополнительном свете, как никакая другая. Позаботьтесь о светильниках внизу подвесных шкафов и на «кухонном фартуке», вы сами увидите, как пространство визуально расширится. К тому же это еще и очень практично — любая хозяйка подтвердит, что работа над кулинарными шедеврами на хорошо освещенной поверхности намного легче, удобнее и приятнее.
4. Добавьте уюта в спальню
Яркий свет — не лучшее решение для спальни. Перед сном организм нужно настроить на покой и умиротворение. А рассеянный, мягкий свет подойдет для этого как нельзя лучше. Оригинально будет смотреться светодиодная подсветка в изголовье кровати, необычные бра и ночники. Для приверженцев классики — лампы две лампы на прикроватных тумбах.
5. Торшеров много не бывает
Обуютить, визуально расширить и зонировать маленькую гостиную — торшеры справляются со всеми этими задачами разом. Плюс они не занимают много места и даже при дневном свете выступают самостоятельными элементами интерьера.
6. Важность центральной композиции
Конечно, не стоит забывать и о доминанте в интерьерной композиции — люстре. Являясь основным источником света, она может быть и стилеобразующей точкой любого дизайна. Поэтому выбирая люстру, уделите особенное внимание тому, насколько гармонично она вписывается в общую концепцию комнаты.
7. Расширяем пространство ванной комнаты
Незаменимый лайфхак: если у вас маленькая ванная комната, купите зеркало с вмонтированными светильниками. Это, во-первых, очень удобно, во-вторых, расширяет пространство, и в-третьих, добавит воздушности и смягчит строгую геометрию форм.