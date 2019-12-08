Полезные советы: как выбрать электрокамин
Сложно поспорить с тем, что камин — самый универсальный элемент интерьера, создающий дома максимальный уют и ощущение «домашнего очага». Но в современных квартирах установка камина сопряжена с ощутимыми и чаще всего непреодолимыми трудностями. Но есть альтернатива — электрокамин, который ни эстетически, ни функционально не уступает оригиналу, а в финансовом и практическом контекстах так вообще выигрывает.
Рассказываем, какие электрокамины бывают, и на что при их выборе стоит обратить внимание в первую очередь.
Какие бывают камины
По способу установки
Переносной камин
Внешне этот электрокамин для квартиры мало чем отличается от настоящего, при этом он мобилен и не требует дополнительных сил и материалов для установки. Также он прекрасно справляется и с функцией обогрева помещения.
Переносные электрокамины не требуют особого ухода, долго и исправно служат. Размеров они могут быть самых разных, поэтому найти тот, который подходит именно вам, не составит труда.
Настенный камин
Соответствуя своему названию, этот электрический камин встраивается или же вешается на стену. В отличие от переносного, настенный электрокамин требует особых условий монтажа: нужно подготовить стену для его установки.
Особенно хорошо настенные камины смотрятся в интерьерах, решенных в популярных сейчас стилях минимализм или хай-тек.
Стоят такие камины примерно в два раза дороже. Они чаще всего оснащены дистанционным пультом управления с возможностью регулировки режима обогрева и степени яркости пламени.
Их мощность составляет обычно 1-2 кВт. По размерам они тоже бывают самые разные: от миниатюрных, до очага во всю стену.
Электрокамин с порталом
Этот тип электрокамина больше всего похож на камин с реальным огнем.
Его цена будет зависеть от материала, из которого выполнен портал, а вариантов очень много: от бюджетной пластмассы до дорогостоящей керамики. Стилевые решения тоже безграничны.
В саму конструкцию входит нагревательный блок и портальная часть, которая может продаваться и в комплекте с очагом, и самостоятельно. Некоторые даже мастерят портал своими руками и вставляют в уже подготовленную нишу отдельно купленную нагревательную часть.
Также сейчас очень популярны портальные электрические камины со встроенным в мебель очагом, например, тумбы под мультимедийную технику с дополнительными зонами хранения.
По типу имитации пламени
Из лоскутов ткани
Язычки пламени в этом случается имитируются с помощью кусочков ткани, раздуваемых маленьким встроенным вентилятором. Лампа же, расположенная снизу, освещает их. Этот визуальный эффект очень реалистичен, неэнергозатратен, поэтому такой тип камина стоит недорого.
Изображение пламени на экране
В этом случае изображение огня транслируется на жидкокристаллический экран. Картинка получается предельно натуральной. Не так давно появились камины, которые могут обеспечивать «эффект дыма», благодаря встроенному парогенератору, таким образом электрокамин может и выступать еще в роли увлажнителя воздуха в помещении.
Как выбрать электрокамин
Общий вид
В первую очередь следует определиться с дизайном. Электрокамин — это, несомненно, очень яркий элемент интерьера, который всегда будет привлекать внимание. Поэтому он должен идеально вписываться в общий стиль комнаты.
Место расположения
Камин органично будет смотреться в любой комнате: спальне, гостиной и даже на кухне. Если вы не хотите видеть камин только в каком-то определенном месте, то стоит остановить свой выбор на переносных моделях. Также настенные камины очень мобильны и не занимают много места.
Размер электрокамина
В первую очередь, нужно позаботиться о том, чтобы размер камина органично соотносился с размерами помещения, где он установлен.
Громоздкий электрокамин с порталом и обилием деокративных эелементов — сомнительное украшение для комнаты менее 20 метров. А в просторной гостиной маленькая модель просто-напросто потеряется.
Расход энергии и экономичность
Самая экономичная модель электрокамина — это камин без функции обогрева. В этом случае потребление энергии будет составлять где-то 0,4 кВт.
Если вы остановились на модели, у которой есть нагревательный элемент, выбирайте оснащенные датчиком температуры — они автоматически отключаются после того, как в помещении будет достигнута заданный температурный режим.
Страна-производитель
Самими качественными считаются английские электрокамины, тем более Англия — страна, где и был изобретен этот электроприбор. Соответственно, и ценник на английские очаги тепла и уюта один из самых высоких на рынке. Также отменным «знаком качества» отличаются немецкие и скандинавские электрокамины.
В среднем ценовом сегменте находятся американские и китайские камины. Также есть и отечественные компании, производящие достойные электрокамины по демократичным ценам.