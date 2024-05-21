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Опрос: как ограниченное пространство влияет на отношения с близкими?
Дата публикации: 21 мая 2024
Бывает, что родственники или друзья по разным причинам живут вместе. Одним такое соседство не создает никаких неудобств, а другим дается довольно непросто.
Мы стремимся быть лучше для вас — и для этого нам важно знать, что вы чувствуете. Пожалуйста, пройдите короткий опрос и расскажите, насколько для вас важен размер квартиры.
Карина Камалова
Автор статьи
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