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Дом и уют
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Обустраиваем уютное пространство на балконе во время самоизоляции

Дата публикации: 08 мар 2020
Обустраиваем уютное пространство на балконе во время самоизоляции

Изоляция заставляет нас по-новому взглянуть на привычные вещи и знакомые пространства. Читайте о том, как превратить балкон из склада полезных вещей в рабочий кабинет, домашнее кафе или место, где можно безопасно подышать свежим воздухом. Изоляция закончится, а обновлённое пространство останется!

Начинаем с уборки

Во что бы вы ни планировали превратить балкон, начните с уборки. Рассортируйте вещи. Те, что можно отдать аккуратно упакуйте и… оставьте — сейчас не время для личных контактов, но вы сможете отдать их, как только изоляция закончится. Вещи, которыми не пользуетесь больше двух лет, смело выбрасывайте — нет, они вам не пригодятся. Если таких вещей много, постарайтесь собрать их так, чтобы сократить количество походов к мусорным бакам.

Освежаем краски

В прямом смысле! Если на том же самом балконе во время уборки вы нашли банку краски, обновите цвет перил и других окрашенных деталей. Не стоит без необходимости затевать серьёзные переделки. Даже небольшие перемены помогут поднять настроение и вернуть ощущение новизны.

Кабинет на свежем воздухе 

Здорово, если у вас дома есть полноценное рабочее место или возможность его обустроить. О том, как это сделать, у нас есть отдельная статья: «Как организовать рабочее место дома». Но если такого нет, а балкон застеклен — используйте его. Установите столик — или используйте откидной — и функциональное кресло. Выбор мебели в интернет-магазинах огромен, вы наверняка сможете подобрать стол, если у вас его пока нет, какого бы размера ни был ваш балкон. А возможность бесконтактной доставки, которую предлагают сейчас почти все магазины, поможет вам совершить покупку безопасно.

Позаботьтесь о том, чтобы свет падал слева, если планируете много писать от руки. Если же хотите поставить компьютер, внимательно отнеситесь к безопасности. Вода не должна попадать на розетки и технику. На стену прикрепите полочки для нужных мелочей. В вечернее время рабочее место должно хорошо освещаться, поэтому добавьте настольную лампу.

Мини-кафе на балконе 

Скучаете по романтичным вечерам в уютных кафе? Напрасно. У кафе на собственном балконе есть масса плюсов. Вы сможете отвлечься от пространства квартиры и подышать свежим воздухом, сэкономите время и деньги на дорогу, а кроме того, оно открыто в любое время — для уютных ужинов или бодрых завтраков.

Итак: если пространство ограничено, купите или смастерите откидной столик, добавьте пару лёгких раскладных стульев, подушек, накиньте плед, заварите кофе и позвоните друзьям или родным по видеосвязи. Сейчас как никогда важно поддерживать друг друга. Совместите приятное с полезным!

Место для прогулок с детьми

Если у вас есть дети, наверняка остро стоит вопрос с прогулками на свежем воздухе. И пока балкон — единственная альтернатива. Осмотрите его с точки зрения безопасности: нет ли незакрепленных стеллажей, тяжелых предметов на верхних полках, которые могут нанести травму при падении, острых гвоздей и так далее. Когда вы завершите эту проверку, переходите к главной — окнам. Используйте специальные фиксаторы или замки, которые не позволяют окну широко открываться и никогда не оставляйте детей без присмотра. А ещё лучше — играйте вместе с ними! Испеките печенье, заварите чай в термосе, тепло оденьтесь и устройте на балконе пикник. Постройте шалаш, читайте книги, пускайте с балкона мыльные пузыри — дорожите возможностью побыть вместе.

Место отдыха

Балкон является частью спального пространства? Разместите на нём уютное кресло-качалку или плетёную мебель. Если позволяет площадь, установите кресло-кровать или мягкую кушетку, повесьте удобный гамак или оригинальные подвесные кресла. Поставьте стильный торшер. Накиньте на мебель плед, добавьте подушек разных форм и расцветок. Пусть тона мебели и интерьера будут нежными и спокойными, а свет — рассеянный. Это позволит вам отдохнуть душой и телом. Поможет в этом и лампа для ароматических масел.

Спортзал

Спортзалы и фитнес-центры закрыты? Откройте свой собственный! Площадь балкона вряд ли позволит вам устроить танцевальную студию, но положить коврик для йоги или фитнеса возможно на балконе любого размера. Включите музыку и устройте разминку на свежем воздухе.

Заряжайтесь энергией, пейте вкусный кофе, ищите новые и приятные способы разнообразить время, займитесь наконец тем, что откладывали последние пару лет. Берегите себя и будьте здоровы!

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Карина Камалова
Автор статьи
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