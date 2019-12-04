Мусоропровод и контейнерная площадка: что лучше и почему
Не так давно жить в доме с мусоропроводом — важным достижением цивилизации — считалось верхом удобства. Сейчас же противостояние мусоропроводов и контейнерных площадок набирает обороты. И, похоже, первые уступают дорогу вторым.
Мусоропровод: плюсы и минусы
О плюсах
Избавляться от отходов, не выходя из подъезда — безусловно, удобно. Особенно зимой, когда не приходится одеваться, спускаться на улицу и бежать до мусорных контейнеров.
Если для большинства из нас это просто удобно, то для лиц, ограниченных в возможностях передвижения, или для пожилых людей мусоропровод становится буквально физической необходимостью и элементом безбарьерной среды. И это, пожалуй, самый весомый плюс.
И минусах
В доме с мусоропроводом невозможен раздельный сбор мусора. Думать о переработке отходов или сортировать стекло, пищевые отходы и бумагу в этом случае не приходится: все вместе попадает в один приемник. Ответственное отношение к отходам? Нет.
Мусоропроводы — известный источник антисанитарии. Какими бы аккуратными ни были жильцы вашего подъезда, стабильно существующая зона отчуждения нечистот даст о себе знать: в виде неприятных запахов и визитов тараканов, мышей, крыс.
Контейнеры на первом этаже, в которые попадает весь мусор из мусоропровода, являются не только источником неприятных запахов, но и объектом повышенной пожарной опасности. Согласитесь, есть разница, когда горят баки у дома и контейнеры прямо в вашем доме.
Мусоропроводы влекут за собой дополнительные строчки затрат: на обслуживание и перемещение мусора из технического помещения к площадке для обслуживания мусоровозами, на уборку помещений на первом этаже и лестничных клеток.
Но с минусами все не так однозначно, особенно при условии особого внимания и грамотной эксплуатации мусоропровода. Например, его оборудование пожарной сигнализацией, а также системами очистки, вентиляции и озонирования воздуха может компенсировать большинство минусов.
Другой вопрос, что подобные мусоропроводы — «участь» элитных домов. Обычной УК не по силам внедрить и поддерживать работоспособность подобных технологичных решений.
Контейнерная площадка: плюсы и минусы
О плюсах
Специально оборудованные площадки для контейнеров и других емкостей, предназначенных для сбора мусора и бытовых отходов, во многом выигрывают у мусоропроводов.
Источник антисанитарии удаляется из дома на внешнюю, пусть и примыкающую к нему территорию.
По той же причине вопрос пожарной безопасности становится мене острым.
Появляются возможности для раздельного сбора мусора.
Современные контейнерные площадки, например, полузаглубленного типа (когда крышка мусорного бака находится над землей, а сам мешок для мусора скрыт под землей) дают фору мусоропроводам не только с санитарно-гигиенической точки зрения, но и с эстетической.
И минусах
Контейнерные площадки бывают разными. И современные системы хранения мусора пока являются, скорее, исключением из правил. В большинстве своем контейнерные площадки — это небольшие загончики с одинаковыми переполненными баками. И здесь «зарыт» их главный недостаток.