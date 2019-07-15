Лофт в интерьере: инструкция по применению
Лофт — одно из самых востребованных интерьерных направлений. Как вписать его в реалии российской действительности? Об этом тоже расскажем.
За стартовую точку этого урбан-направления принято брать 1930-е годы. На фоне разразившейся в США Великой депрессии владельцы пустовавших промышленных зданий сдавали огромные площади практически за бесценок.
Позволить себе аренду такой «роскоши» могла только местная богема — музыканты, художники и другие творческие личности. С их подачи началось формирование концептуально иной эстетики жилого пространства, которое параллельно использовалось для перфомансов, выставок, вечеринок и концертов.
Так на стыке кризиса, нищеты и хорошего вкуса появились лофты (с англ. loft — мансарда или чердак) — заводские цехи, приспособленные под проживание и не только.
Особенности стиля
Противоречивый и притягательный, сочетающий роскошь и разруху — таким лофт предстает перед своими неискушенными поклонниками.
Но если уйти от ауры загадочности в сторону фактов, то, по сути, в лофте нет ничего сложного (в этом и состоит феномен его сложности). Много пространства, минимум стен и мебели, натуральные материалы, простые формы, избыток естественного света и предметы искусства в виде главных элементов декора — вот формула «правильного» лофта.
Отдельные его составляющие могут подстраиваться под конкретные реалии, но самое важное в тру-лофте должно сохраниться: минимум перегородок и максимум баланса небрежности и аккуратности. За зонирование пространства здесь отвечают цветовые и световые акценты, предметы мебели и элементы отделки. А перегородкой от остального пространства в идеале отделяется только туалет, а помещение разделяется неоштукатуренной кирпичной стеной.
Три направления стиля
1. Индустриальное
В таких лофтах максимальный акцент смещен в сторону промышленной эстетики. Здесь много металла и грубых необработанных поверхностей, например, за основу мебели могут быть взяты деревянные поддоны.
2. Богемное
Налет богемности этим интерьерам добавляют музыкальные инструменты, предметы современного искусства, потертый временем, но не потерявший благородства декор.
3. Гламурное
Брутальность лофта в таком направлении смягчается обилием в дизайне интерьера пастельной палитры, живых растений и гламурных предметов декора (начиная от зеркал в стиле барокко и заканчивая источниками света в виде гирлянд).
Как создать квартиру в стиле лофт
Материалы
За основу лофта всегда берутся натуральные и базовые материалы: дерево, стекло, кирпич, бетон, металл, кафель, штукатурка, водоэмульсионная краска с матовой текстурой. Обоев, линолеума, ПВХ-панелей, навесных потолков, различных имитаций (штукатурки под мрамор, плитки под кирпич и т. п.) и любой фальши лофты не признают.
Часто в таких интерьерах дизайнеры даже не выравнивают стены и потолок — просто белят, а бетонные поверхности оставляют без штукатурки, покрывая специальным прозрачным лаком.
Цвета
В лофтах возможно все, но для лучшей пригодности для жизни за базовую палитру стоит выбрать нейтральную светлую (оттенки белого, серого, охры). И чем меньше площадь комнаты, тем светлее должна быть база.
Яркие акценты — терракотового, черного, зеленого, кофейного цветов — добавляются уже к основе. Дополнительная акцентная палитра для гламурных лофтов — пастельные голубые, сиреневые, желтые и другие припыленные оттенки.
Пестрые орнаменты, например, в обивке мебели или текстиля гостиной тоже возможны, но они должны использоваться единично: только диван с разноцветной обивкой или только пафосный комод.
Свет
Много естественного света и открытое пространство — это на 100% про лофты. Поэтому никаких тюлей и нескольких ярусов гардин. Возможны однотонные роликовые шторы, жалюзи или монолитная однотонная портьера из грубоватого текстиля.
Про лофтовые окна в пол или просто большие известно всем, но не везде это можно воплотить. Зато установить балконную дверь без пластиковой заглушки внизу или отказаться от балконного остекления, крадущего много света — вполне реально.
Искусственное освещение в лофтах в первую очередь является инструментом зонирования. Оно должно быть выполнено в единой стилевой концепции: минималистичное, с простыми формами и металлом в оформлении.
Мебель
В отличие от света, мебели в лофте должно быть мало, по крайней мере на виду. Под хранение вещей лучше выделить гардеробную или большой и почти незаметный по дизайну шкаф, чтобы создавалось ощущение пустоты в помещении.
Не стоит расставлять всю мебель вдоль стен. Лофт — это не прилежная и безупречная форма с идеальным содержанием. В его истоках — заброшенный цех, мастерская, картинная галерея. Костюмерная вешалка, открытые стеллажи и полки, металлические рейлинги и крючки, грубые деревянные кресла — все это по нему.
Мебельную базу лофта без проблем можно набрать из ассортимента типовых магазинов, выбирая предметы в минималистичном оформлении. А над деталями придется поработать.
Характер индустриального лофта лучше всего отразят простые, практичные формы и поверхности, а также отдельные изготовленные на заказ вещи из металла и дерева. Богемного — добавление нетиповой мебели (антикварной или удачно отреставрированной) в общий промышленный фон. Гламурный лофт создается с использованием вычурных деталей: огромного зеркала в шикарно украшенной раме, пафосной козетки из бархата и т. п.
Декор
То, на чью долю выпадает весомая роль воссоздания атмосферы лофта, который, напомним, не терпит фальши. Вычеркиваем подделки и многотиражные копии предметов искусства. Добавляем работы современных художников или нестандартные интерпретации известных картин. Тематика последних должна поддерживать общее настроение лофта — современного интерьерного направления, зародившегося в XX веке.
Также лофты тяготеют к различным скульптурам, граффити, фотографиям, оригинальным напольным вазам.
Где можно реализовать интерьер в стиле лофт
Не новость, что лучше всего этот стиль чувствует себя в просторных, наполненных светом и воздухом помещениях. Поэтому он идеально вписывается в пространство апартаментов, перестроенных из исторических или старых промышленных зданий. Если вы планируете «заселить» лофт в новостройку, рассмотрите варианты со свободной планировкой.
В сталинках и кирпичных хрущевках также вполне возможно реализовать этот стиль. А вот панельные дома из-за невозможности манипуляций со стенами — не лучший вариант для лофтов.
Воплощая идею собственного лофта, не забывайте о духе здания. Если это дореволюционный дом, сохраните при ремонте старые рамы и отреставрируйте лепнину на потолке. Если речь о брежневской многоэтажке, оставьте неоштукатуренными стены или бетонный пол.