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Дом и уют
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Кухня: главные тренды

Дата публикации: 04 фев 2020
Кухня: главные тренды
Содержание

Кухня уже давно перешла из разряда утилитарных помещений в полноценное пространство, требующее к себе особого внимания и современной стилевой концепции. Узнаем, что нам готовит 2020 год в плане оформления этого, пожалуй, самого уютного места в доме.

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С возросшей популярностью квартир студийного формата и, соответственно, увеличением кухонного пространства, особенно популярными становятся кухонные острова. Они не только очень стильно выглядят, но и весьма функциональны: это и факультативная рабочая зона, и место для хранения. Причем вместо одного большого кухонного острова дизайнеры рекомендуют выбрать два небольших.

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Легкость в уборке и оптимизация пространства — то, чего не хватает многим кухням. Но времена меняются, и сейчас на первый план выходят максимальная лаконичность и строгость геометрических форм. Сегодня особенно актуальны кухонный фартук, совмещенный с рабочей поверхностью, встроенные мойки и парящие в воздухе барные стойки, универсальные выдвижные столешницы.

На смену шкафам и открытым полкам приходят гладкие выдвижные ящики без ручек с системой push-to-open. Бытовые приборы больше не выставляются на всеобщее обозрение, а прячутся в удобных системах хранения, которым сегодня уделяется все больше и больше внимания.

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Свет играет важную роль в восприятии интерьера, расставлении акцентов и общей атмосферы пространства. Так что, не считая обязательного освещения, необходимого для работы, позаботьтесь о дополнительных источниках света и подсветке фасадов и шкафов.

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Здесь все прямо наоборот: если все в недавнем времени очевидные детали кухонного интерьера стараются теперь спрятать, то всегда скрываемую вытяжку теперь открыто демонстрируют, превратив в полноценный элемент кухонного дизайна. 

Оцените новую тенденцию — «наклонные» вытяжки с холодной подсветкой: это очень меняет пространство.

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Теперь вовсе не обязательно строго придерживаться строгих стилевых векторов, свобода самовыражения и нетривиальные сочетания только приветствуются. Так что, если вы объедините на своей кухне минималистичный скандинавский гарнитур, светильники в стиле лофт и ажурные зеркала, это будет вполне в духе времени.

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Из американских кухонь в российские пришла практика шкафов-буфетов. В общем и целом, это компактная версия всем привычной кладовки: туда поместятся и непортящиеся продукты, и посуда, и мелкая бытовая техника. При этом такие шкафы нейтральны и не выбиваются из общего стиля интерьера, какой бы он ни был.

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Отделка натуральными декоративными материалами — это уже классика, но в этом году пальма первенства отходит мрамору. Он наиболее органично вписывается в популярный сегодня «минимализм», достаточно прост и неприхотлив в уборке и эксплуатации.

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Хотя горизонтальные поверхности сейчас модно выдерживать в одной цветовой гамме, будто одна плавно перетекает в другую, пол лучше сделать акцентным. Если вы хотите добавить цвет или принт в дизайн кухни, яркий пол станет самым беспроигрышным и деликатным вариантом.

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Тренд для смелых и не боящихся экспериментов. Золотистые раковины и смесители выглядят очень стильно, необычно и эффектно. Чтобы эта деталь интерьера не смотрелась одиноко, сбалансируйте концепцию латунными светильниками того же оттенка.

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Карина Камалова
Автор статьи
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