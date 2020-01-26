Какие обои сейчас в моде
Преобразить пространство, задать стиль и расставить акценты — модные обои решают все эти задачи. Чтобы не совершить фатальную ошибку при выборе, нужно детально изучить настенные покрытия и понять, какой именно вы хотите видеть комнату в финале.
Сегодняшний рынок обоев предлагает практически неограниченное количество вариантов. Выясняем, что именно в моде в этом году.
1. Принт в графике
Фотореалистичные этюды в графике выглядят очень эффектно. Сейчас этот дизайн обоев на волне популярности. Интерьер становится максимально объемным и «архитектурным».
2. Обои-фрески
Обои с повторяющимся узором медленно, но верно выходят из моды. На сцену выходят обои с масштабной композицией, которые помогают передать атмосферу и характер пространства. Как правило, это обои ручной работы, поэтому заказчик может выбрать любую картину, размер и цветовую гамму.
3. Ситцевые орнаменты
Отсылки к ретро и винтажу становятся все популярнее. Узоры, будто списанные с ситцевых платьев в цветочек, прекрасно смотрятся на обоях. Колорита такому варианту добавят нетривиальные цвета или блестящие металлические элементы.
4. Акцент на текстуру
Если вы предпочитаете монохромные обои, уделите особое внимание текстуре. Это добавит пространству глубины и объема и будет уместно при любом стилевом решении в оформлении интерьера.
5. Акварельные этюды
Акварельные узоры на обоях подойдут романтичным натурам. Такие рисунки помогают успокоиться, создают атмосферу, располагающую к отдыху и общению и даже могут вдохновить на творческие эксперименты.
6. Эффект натуральных материалов
Кожа, дерево, камень — все эти материалы добавляют любому интерьеру солидности, благородства, характера. Но и стоят они соответственно производимому эффекту. Производители современных обоев научились выпускать такие виниловые аналоги, которые даже при близком рассмотрении сложно визуально отличить от натуральных материалов.
7. Строгие полосы
Графичная полоска — это классика. Но именно сейчас она максимально востребована. Особенно популярны полоски теплых нейтральных тонов.
Имитирующие текстильные полотна обои используют для зонирования гостиной, спальни, столовой.
8. Батик
Рисунок батик за счет своего намеренного несовершенства, естественности и эффекта «ручной работы» смотрится очень уютно и делает интерьер более мягким и спокойным.
Отлично сочетается с один из последних трендов в ремонте квартир — белым минимализмом.
9. Азиатский принт
Азиатскими дизайнерскими орнаментами можно стилизовать как моноконцептуальный интерьер, так и намеренно эклектичный, где лофт гармонично соседствует с винтажем, а барокко умудряется ладить с минимализмом.
10. Терраццо
Вслед за модой на плитку терраццо пришли обои в этом стиле. Помимо эстетических преимуществ этого варианта есть еще и практические — не нужно будет выкладывать стену керамогранитом.