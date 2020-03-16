Как выбрать отделку потолка
Потолки в квартирах отделывают несколькими способами: готовят под покраску, натягивают полотно или обшивают рейками.
Рассмотрим основные виды, разберемся, в чем разница и как выбрать подходящий вариант.
Оштукатуренный потолок
До появления и распространения натяжных полотен, гипсокартона и пластиковых покрытий потолки выравнивали в основном штукатуркой. Этот способ используют и сейчас.
Рабочий процесс
Когда потолок штукатурят, проходят несколько этапов
Снимают старую отделку с основания. Если ее нет, этот этап пропускают.
Наносят на чмстую поверхность бетоноконтакт и дают ему высохнуть.
Крепят к основанию штукатурную сетку. Ее обязательно используют, если смесь накладывают слоем толще 3 см. Благодаря сетке штукатурка не потрескается.
Крепят к потолку маяки — металлические профили, которые помогают выровнять потолок с большими перепадами высот. Это необязательный этап: если основание ровное, маяки не нужны.
Выравнивают потолок штукатуркой.
Когда смесь схватилась, вынимают маяки и другие металлические элементы — например, саморезы, если ими крепили профили. Так делают, чтобы они не заржавели и по потолку не пошли трещины.
Заполняют штукатуркой русты — канавки, которые остались после маяков. Дают смеси высохнуть — обычно это занимает 1-3 недели.
Грунтуют и наносят шпаклевку. Ее используют, чтобы сделать поверхность идеально ровной. Дают этому слою просохнуть.
Снова грунтуют и красят потолок.
Для потолка используют гипсовую и цементную штукатурку. Гипсовую выбирают для комнат: она дает более гладкую поверхность и быстрее высыхает, но боится повышенной влажности. Цементную используют во влажных помещениях: ванных, туалетах.
Преимущества
У штукатурки есть несколько преимуществ перед другими вариантами отделки потолка
Она не съедает высоту помещения
Вписывается в классические и современные интерьеры
Служит 10-15 лет, если не нарушена технология нанесения
Экологична, поэтому подходит аллергикам и семьям с детьми
Недостатки
Минусы у штукатурки тоже есть
Грязный и долгий процесс нанесения
Необходимость красить поверхность раз в 2-3 года
Дороговизна, если нанимать мастеров
Ограничения по применению: нельзя нанести слой толще 5 см
Неустойчивость к воздействию воды: если соседи сверху зальют, придется делать ремонт
Цена
Выровнять потолок штукатуркой и покрасить его стоит от 1000 рублей за м2с материалом.
Подвесной потолок из гипсокартона
Подвесные потолки из гипсокартона внешне похожи на оштукатуренные, но отличаются свойствами.
Рабочий процесс
Подвесной потолок монтируют за несколько дней.
Собирают каркас из металлических профилей.
Заполняют ячейки звукоизолирующим материалом. Чаще всего используют минеральную вату. Этот этап необязательный, но его редко пропускают: пустоты в конструкции используют с толком.
Обшивают каркас гипсокартоном.
Заделывают стыки между листами: проклеивают их армирующей лентой и покрывают шпаклевкой.
Грунтуют, шпаклюют и красят потолок.
Преимущества
Достоинства подвесных конструкций из гипсокартона вытекают из процесса монтажа
Выравнивание потолков с большими перепадами высоты
Повышенная шумоизоляция: благодаря минеральной вате соседей сверху почти не слышно
Ускоренный монтаж по сравнению с штукатуркой: процесс занимает 2-3 дня
Возможность собрать потолок в несколько уровней
Совместимость со встраиваемыми точечными светильниками и подсветкой
Недостатки
Конструкция из гипсокартона
Делает помещение ниже на 6-10 см
Плохо подходит для ванных комнат и туалетов: гипс от воды разбухает, а минеральная вата — отсыревает. Можно использовать влагостойкий гипсокартон, но лучше выбрать более устойчивый материал
Дорого стоит
Цена
Монтаж потолка из гипсокартона обойдется от 1500 рублей за м2с учетом материалов.
Натяжной потолок из ткани
Переходим к натяжным потолкам. Их делают из ткани или ПВХ-пленки. Рассмотрим первый вариант.
Рабочий процесс
Натяжной потолок устанавливают быстрее, чем подвесной.
Очищают основание от старой отделки, грунтуют поверхность. Так на полотно сверху не будет осыпаться пыль и штукатурка.
Крепят профили по периметру комнаты и устанавливают закладные под светильники или люстру.
Заводят полотно за профили, натягивают.
Закрепляют полотно на профилях.
Прорезают отверстия под светильники, устанавливают их.
Преимущества
У тканевых натяжных потолков много плюсов
Быстрый монтаж: если основание подготовили заранее, полотно монтируют за 2-4 часа
Экологичность: тканевые полотна не выделяют вредных веществ, поэтому их используют для спален и детских
Бесшовный монтаж в помещениях шириной до 5 м
Прочность: тканевый потолок повредить сложнее, чем пленочный
Возможность собрать потолок из нескольких уровней
Возможность фотопечати
Совместимость со встраиваемыми светильниками и подсветкой
Срок службы до 10-15 лет
Недостатки
Боятся влаги, поэтому их не устанавливают в санузлах и кухнях
Не удерживают воду, в отличие от пленочных потолков. Соседи зальют — отделка испортится
Уменьшают высоту помещения на 3 см и более
Требуют замены, если полотно порезали или пробили. Маленькое повреждение можно отреставрировать, но прежний вид потолку вернуть не получится
Не позволяют снять полотно и установить заново
Дорого стоят
Цена
Тканевые полотна с учетом установки и материала стоят от 1300 рублей за м2.
Натяжной потолок из ПВХ
Потолки из ПВХ-пленки отличаются от тканевых процессом монтажа и свойствами.
Рабочий процесс
Пленочные потолки устанавливают в несколько этапов.
Очищают и грунтуют потолок.
Монтируют профили-багеты на стенах по периметру комнаты и устанавливают закладные под светильники или люстру.
Нагревают воздух в помещении тепловой пушкой до 40°C.
Натягивают полотно между профилями. Работают по диагоналям: сначала закрепляют углы пленки по одной диагонали, потом по другой.
Нагревают полотно с помощью тепловой пушки до 60°C. Так оно становится более податливым и эластичным.
Заправляют края пленки в профиль.
Дают полотну остыть. Оно разравнивается, когда температура снижается.
Прорезают отверстия под светильники, устанавливают их.
Преимущества
Устанавливаются за несколько часов
Не боятся воды и не пропускают ее в случае залива. Поэтому их устанавливают в кухнях и санузлах
Используются для разноуровневых конструкций
Совместимы со встраиваемыми светильниками и подсветкой
Поддерживают фотопечать
Выпускаются в глянцевых и матовых фактурах
Позволяют несколько раз снять полотно и установить заново
Относительно дешево стоят
Недостатки
Они уменьшают высоту помещения не меньше чем на 3 см
Не всегда подходят для детских комнат и спален. Бывает, что дешевые полотна выделяют вредные вещества в небольших количествах — для кухни не критично, но в жилых комнатах их лучше не использовать
Легко повреждаются острыми предметами
Трескаются при отрицательных температурах
Требуют замены или сложной реставрации в случае повреждения
Цена
Стоимость ПВХ-потолка с установкой стартует от 830 рублей за м2.
Реечный потолок
Реечные потолки собирают из пластиковых или металлических панелей. Их устанавливают во влажных помещениях — туалетах, ванных, кухнях.
Рабочий процесс
Реечный потолок собирают за несколько часов
Готовят основание. Реечный потолок устанавливают, когда стены уже выровнены. Поверхности стен и потолка очищают от грязи и пыли, иногда грунтуют.
Собирают каркас из профилей, подвесов и плинтусов.
Устанавливают рейки на каркас.
Прорезают отверстия под светильники, устанавливают их.
Преимущества
Реечные потолки часто используют как альтернативу натяжным
Они долговечные: потолок из качественных реек служит 10-15 лет
Не боятся воды и грибка
Обеспечивают вентиляцию помещения за счет зазоров между рейками
Выравнивают потолки с большими перепадами высот
Позволяют установить встраиваемые светильники
Недостатки
Минусы реечных потолков в основном связаны с их внешним видом
Они опускают потолок на 6-10 см
Редко подходят жилым комнатам по дизайну
Требуют сложного ремонта, если одна из реек сломается
Цена
Установка и материалы для реечного потолка обойдутся от 800 рублей за м2.
Чем отделать потолок в разных комнатах
Мы разобрали свойства потолков разных типов. Теперь определимся, какие и где использовать.
Для гостиной подойдут оштукатуренные, подвесные и натяжные потолки. Если в этой комнате кто-то спит, лучше отказаться от пленочного варианта или заказать полотно подороже.
Для детской и спальни выбирают штукатурку, гипсокартон или ткань. Эти материалы экологичны и не вызывают аллергии.
Для кухни подойдет оштукатуренный, гипсокартонный или пленочный потолок. Лучше выбрать последний — он прост в уходе и не боится воды.
Иногда для кухонь выбирают реечные. Они подходят по свойствам, но редко вписываются в интерьер.
Для ванной и туалета выбирают влагостойкие материалы: цементную штукатурку, пленку, металлические или пластиковые рейки.
Для коридора и прихожей подойдет любой вариант. Выбирают, исходя из конкретного случая и дизайна помещения.
Чтобы выбрать отделку потолка, в первую очередь исходят из практических свойств материала. Если в ванной оштукатурить потолок гипсом или натянуть тканевое полотно, через год-два придется поменять покрытие. На втором месте — дизайн: потолок подбирают под требования интерьерного стиля.
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