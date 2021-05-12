Как создать стиль хай-тек в интерьере
Если вы думаете, что интерьер космического корабля из далеких галактик неуместен в квартире, то стиль хай-тек больше 50 лет успешно доказывает обратное. Рассказываем, как гармонично соединить на одной территории тепло домашнего уюта и холодную красоту космоса.
Что это такое
Стиль хай-тек («high tech» — высокие технологии) появился в Англии в 60-70 гг. ХХ века в результате стремительного технологического прогресса. Его девиз: «Форма следует за стилем». Сочетая индустриальную эстетику, холодный прагматизм и футуристические мотивы он быстро перебрался из офисов в квартиры и частные дома, завоевав популярность во всем мире.
Особенности стиля
- Прагматика в планировке
- Художественная трактовка высоких технологий
- Господство функциональности
- Строгое соблюдение законов симметрии
Кому подойдет
Всем энергичным, креативным, обожающим современные технологии, гаджеты и не жалеющим на это денег. Если вы знаете наизусть биографию Стива Джобса, интересуетесь последними достижениями науки, перфекционист, фанат порядка и продуманности деталей, стиль хай-тек — определенно ваша тема.
Как создать стиль хай-тек
Материалы
Типичные материалы для хай-тек: стекло, пластик, металл, шлифованный бетон, сталь, рельефная штукатурка, сложные полимеры, никель и хром — в общем, все то, что ассоциируется с обстановкой космического корабля.
Потолок должен быть строгой геометрической формы, в идеале — в несколько уровней. Для пола выбираем плитку, керамогранит, глянцевый ламинат или технику наливного пола. Стены — необработанный кирпич или бетон, камень холодных оттенков или «под металл».
Цвет
Хай-тек любит два цвета: черный и белый. А еще их середину — серый и блеск серебра. Яркие цвета — бирюзовый, красный, лимонный— допустимы, но в виде акцентов, а не доминантов. Добавлять их надо очень деликатно и дозировано.
Планировка
Хай-тек прекрасно себя чувствует в квартирах со свободной планировкой и студиях с большими панорамными окнами. Он сам себе хозяин — для индивидуального зонировния пространства и трансформации внутреннего объема используются стеклянные перегородки.
Мебель и техника
Главное украшение, гордость и декор хай-тек-квартиры — это дорогая техника, гаджеты, девайсы, экраны, мониторы, сенсорные панели и системы дистанционного управления.
Хай-тек напичкан всеми фишками «умного дома»: покормить котика, полить цветы, включить кофемашину — все это делается дистанционно.
Мебели в хай-тек интерьере немного, вся она, как правило, однотонная, правильных геометрических форм, с ровной и гладкой поверхностью, фурнитурой из металла и хрома. Материал — шлифованный металл, пластик, кожзам. Популярны модульные системы и мебель-трансформер, встроенные системы хранения.
Декор
Декора в хай-тек-интерьере по минимуму, а тот, что есть, тщательно продуман — от цвета, размера, формы до своего конкретного места в пространстве. Это могут быть вазы необычных форм, металлические статуэтки, геометричные напольные часы, черно-белые фотографии без рам, современные графические абстракции, постеры с изображением промышленных объектов, аксессуары в стиле стим-панк, большие зеркала без рам. Также в пространство отлично впишется аквариум с экзотическими рыбами и минималистичный электрокамин.
В хай-тек интерьере, в отличие от родственного ему минимализма, выставляется на показ то, что не принято: хромированные трубы и балки, инженерное оборудование, воздухоотводы. Это, в свою очередь, роднит его с лофтом, но в хай-теке недопустим винтаж — только все ультрасовременное и авангардное.
На окнах чаще всего — римские шторы или жалюзи.
Освещение
Комбинации света и тени — второй по значимости декор в хай-тек-интерьере. Свет должен идти отовсюду: из потолка, стен, мебели, пола. Он должен отражаться от поверхностей, преломляться и менять геометрию пространства. Поэтому центрированный источник освещения не подойдет, роскошной люстре в хай-тек-интерьере не место.
С задачей справятся струнные и галогенные светильники, акцентные прожекторы и софиты, светодиодные ленты, хромированные торшеры с плафонами из матового стекла, встроенные и подвесные лампы.