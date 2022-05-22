Как создать интерьер в экостиле
Постоянная спешка и суета, проблемы с экологией, мир из «стекла и бетона» — все это привычные спутники жизни любого горожанина. Последствия: хроническая усталость, раздражительность и стресс.
Поэтому экодизайн уже не первый год прочно держит свои позиции среди стилистических решений в оформлении жилья. Это не только про флористические принты и натуральные материалы. Экостиль — это целая концепция осознанной жизни в гармонии с собой и природой, основанная на трех китах: естественность, разумное потребление, забота о себе и окружающем мире. В чем его суть и как правильно применять экостиль в своей жизни — расскажем в этой статье.
Главные преимущества экостиля
Вам станет легче дышать, чувствовать и понимать себя
Основные принципы экодизайна те же, что и в скандинавском стиле: простота, цветовая гамма с доминантой белого, много света, воздуха и пространства. Жители суровой Северной Европы между тем регулярно занимают высокие позиции в рейтингах самых счастливых народов мира, а ведь счастье начинается именно дома.
Очевидно, что в обстановке, близкой к природе, с естественными оттенками и материалами, человеку проще расслабиться, «разгрузиться» после трудового дня и снять напряжение. Да, спилы дерева вместо прикроватных тумб не заменят настоящий лес, но как минимум напомнят, что он есть, а вы в нем, увы, давно не бывали.
«Эко» это еще и «экономия»
Да, поначалу экодизайн потребует затрат. Он не терпит суррогата, дешевых имитаций и подделок. Натуральные материалы стоят недешево, но в перспективе вложения окупятся, ведь мебель и отделочные материалы с приставкой «эко» обладают изумительной стойкостью и, приобретая их, вы в прямом смысле совершаете покупку на века.
Плюс такой дизайн не подвержен капризам моды — экодизайн, как основа основ, всегда будет в тренде.
Забота о природе
Концепция «эко-френдли» предполагает не только внимательное отношение к себе и своей жизни, но и к жизни планеты. В этом контексте один из первых пунктов — разумное и экономное потребление ресурсов и их переработка. И тут экостиль — неоспоримый лидер.
Это красиво
Экостиль за естественность, натуральность и минимализм. Он не терпит сложносочиненных и надуманных решений. Его красота, казалось бы, в простоте. Но приглядитесь к причудливому и, что важно, неповторимому рисунку дерева или камня — воплощение гармонии и изящности линий и форм.
Такая красота восхищает, завораживает, увлекает и служит доказательством того, что природа — самый лучший художник.
Отделочные материалы
Основной упор — на натуральность. Если это выходит за рамки вашего бюджета, старайтесь использовать натуральную отделку хотя бы частично. Также важны фактурность и тактильность — то, что максимально свидетельствует о природном происхождении материала.
Чтобы не прогадать с «экологичностью», при покупке обращайте внимание на маркировку. Многие производители маркируют свою продукцию следующим образом:
Е1 — самые безопасные и экологичные материалы, подходящие для отделки любых помещений.
Е2 — материалы подходят для отделки кухни, коридора.
Е3 — такие материалы не рекомендуются для отделки жилых помещений.
Для отделки пола можно использовать инженерную и паркетную доску, мрамор, сланец, натуральный камень. При покрытии отдавайте предпочтение лакам и маслам на водной основе.
При выборе материала для отделки стен часто выбирают деревянные панели, доски, краски на водной основе и гипоаллергенную декоративную штукатурку. Можно сделать акцентную фитостену или фитопанно — природные элементы насыщенного зеленого цвета оживят нейтральное помещение. Обычно в них вмонтированы автоматические системы полива, но потребуется и ваша личная забота — периодически нужно будет удобрять почву и опрыскивать листья. Но такая красота стоит хлопот.
Для потолка подойдут гипсокартонные листы, которые считаются максимально экологичными. Но и тут многое зависит от производителя.
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Текстиль
Как и во всей системе экодизайна, в текстиле преимущество — за натуральными материалами: лен, шелк, хлопок, ситец, шерсть, джут.
Они не принесут вреда здоровью и в большинстве своем гипоаллергенны.
Важно помнить, что сейчас при выращивании того же льна и хлопка растения часто подвергаются опрыскиванию химикатами, и найти материалы, которым удалось этого избежать, может быть весьма непросто.
Красители для натуральных тканей неярких цветов, что объясняет преобладание в текстиле для экоинтерьера нейтральной палитры, бежевого и серого цветов.
Освещение
Старайтесь подбирать источники освещения так, чтобы они максимально сливались с окружающей обстановкой. Отдавайте предпочтение четким, прямым линиям, естественным цветам.
Для абажуров подойдут ткань, бумага, ротанга — это добавит уюта любому интерьеру. И, конечно, почаще открывайте окна — больше света и свежего воздуха — ближе к природе.
Мебель
И здесь в фаворитах натуральные материалы. Безусловно, пластик стоит дешевле, но проигрывает по качеству и несет вред окружающей среде при переработке.
Два главных материала для мебели в экостиле — дерево и пробка. Если чувствуете дефицит легкости и изящества, то «разгрузить» пространство поможет плетеная мебель из ротанга — ажурная и невесомая.
Делая ставку на экологичность, воздержитесь от покупки мебели из ДСП. Она недорогая и по внешнему виду вписывается в выбранный стиль, но при ее производстве используются химические смолы, которые небезопасны для здоровья.
Мебель из массива дерева не обязательно стоит «космических» денег, можно найти вполне бюджетные экземпляры из сосны и березы.
При выборе гладких деревянных фасадов оптимальным решением станет мелкодисперсная фракция (МДФ). При ее производстве мелкие опилки склеиваются натуральными древесными смолами, безопасными для здоровья.
Декор
Декора в экоинтерьере должно быть немного, но каждая деталь должна быть продумана. Как и в предыдущих пунктах, акцент на натуральности: цветы, самодельные букеты с шишками и веточками, картины и постеры на природную тематику, изделия из дерева, камня, мрамора, керамика.
В противовес дороговизне мебели и отделочных материалов, декор в экостиле может стоить копейки или обойтись совсем бесплатно: достаточно отправиться в лес или парк, самостоятельно насобирать материал для украшения дома и проявить фантазию и воображение — в экодизайне это только приветствуется.
Если в общем интерьере основная палитра — нейтральная, то в декоре допустимы яркие и контрастные цвета: зеленый, красный, желтый, синий, голубой. Среди принтов особенно популярны анималистические и флористические мотивы.
Больше живых растений
Первое, что напрашивается в экоинтерьер — живые растения. Будет это пальма в кадке, фитостена, мини-огород на подоконнике, кактус на прикроватной тумбочке, оранжерея на балконе или все вместе, решать только вам. Но главный совет: чем больше — тем лучше!
Уместность хенд-мейд декора
Не только теплота дерева создает уют в доме, аксессуары, сделанные своими руками — в том же списке. В экостиле такая «крафтовость» наиболее уместна. Естественная гармония — в единении энергии природы и вашей индивидуальности.
Если результаты собственного творчества вас не устраивают, можно обратиться к мастерам, которые создадут аксессуары, учитывая все ваши личные пожелания.
Выбирайте целостность, а не частность
Если как стилеообразующую концепцию вы выбрали экодизайн, то придерживайтесь его во всем: от коридора до балкона. В экостиле должны быть не только мебель и чистовая отделка, но и посуда, фурнитура, бытовые предметы.
Позаботьтесь об экономии электроэнергии и воды — пользуйтесь энергосберегающей техникой и системами освещения, аэраторами, светодиодными лампами, автоматическими выключателями, радиаторами с высокой теплоотдачей и т.д.
«Эко» — не просто стиль интерьера, а философия, образ мышления и отношение к жизни.
Играйте со стилями
Принципы экостиля столь фундаментальны, что естественно переплетаются с другими похожими направлениями, в основе которых лежат осознанное и уважительное отношение к себе и окружающему миру: скнади, минимализм, кантри. Не загоняйте себя в рамки — экспериментируйте, комбинируйте и сочетайте удачные находки и решения из смежных стилей.
Ухаживайте за своим интерьером
Есть мнение, что экоинтерьер сложен, прихотлив и капризен в уходе. Это не так. Экоинтерьер требует к себе ненамного больше внимания, чем любой другой.
Помимо обычной уборки, не ленитесь периодически обрабатывать натуральные материалы специальными средствами, чтобы не допустить повреждений, образования плесени и т.д. Экоинтерьер — это почти живое существо, которое за своевременный уход и бережное отношение скажет вам свое долговечное спасибо.