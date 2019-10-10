Как сделать звукоизоляцию в квартире
Если вам надоел бесконечный гул перфоратора за стеной или чемпионат по топоту на длинные дистанции над головой, пора задуматься о дополнительной звукоизоляции квартиры или отдельной комнаты. Рассказываем, как победить децибелы, чем отделать свтены в квартире и создать собственный оазис тишины в море шума и грохота.
Каким бывает шум
Внешние звуки, которые нарушают тишину и спокойствие внутри квартиры, можно разделить на три основных типа. Каждый из этих видов шума «прекрасен» по-своему, поэтому бороться предлагаем сразу и со всеми.
Воздушный шум — музыка за стеной, детский смех или плач, шум оживленной магистрали за окном и т. п.).
Ударный шум — перестановка мебели, гул сверла, удары молотка.
Структурный шум — разновидность ударного шума, которая распространяется по этажам через перекрытия и несущие стены. Именно его мы слышим и даже чувствуем, когда несколькими этажами выше или ниже делается ремонт.
Способы звуковой защиты
1. Повесить на окна или закрепить на стенах акустические ткани
За счет слоя винила, присутствующего в их структуре, такие ткани поглощают и отражают звук. Но такая шумоизоляция эффективна не на 100% и не во всех случаях.
2. Приставить к стене стеллажи с книгами
Они станут дополнительным барьером для распространения звуков извне и неплохим капиталом в деле создания личной библиотеки.
3. Установить пороговый уплотнитель на дверь
Логика проста: нет промежутка между дверью и полом — нет лишнего шума.
4. Закрепить все вибрирующие предметы или поставить их на антивибрационные коврики
Актуально, если ваши соседи — яркие и громкие меломаны, а ваши вещи отзываются на их репертуар вибрациями (с колонками такое происходит почти всегда).
5. Использовать акустические панели
Специальные панели из стекловолокна для стен и потолка хорошо поглощают низкие и высокие частоты. Оптимально, если они будут глубиной 5 см. Они избавят от ненужных звуков не только вас, но и ваших соседей, например, если у вас мощный домашний кинотеатр.
Еще один способ звуковой защиты: звуконепроницаемые конструкции
Для их создания можно использовать гипсокартон толщиной от 1,5 см. Если уплотняется существующая стена, к ней крепят каркасную стену, поверх которой устанавливают гипсокартон.
Чтобы конструкция эффективно отражала и поглощала звук, берите на заметку:
Эффект декаплинга. Звуконепроницаемая конструкция строится из двух слоев гипсокартона, между которыми остается промежуток. Обратите внимание, что из-за резонанса со стеной декаплинг ухудшает блокировку низкочастотных звуков.
Звукоизолирующие зажимы или опоры. Они укладываются между гипсокартоном и гвоздями, за счет чего создают дополнительную преграду для звука. Зажимы хорошо поглощают звук при помощи резиновых элементов в конструкции, виброизолирующие опоры звук отражают (они приглушают высокие частоты, но с низкими не так эффективны).
Звукопоглощающий состав. Наполните стены из гипсокартона вязкоэластичным клеем, и он будет поглощать звук (отлично блокирует низкочастотные шумы) и превращать его в тепло. Более дешевая альтернатива — замена звукопоглощающего состава стекловолокном.
Акустический герметик. Даже из-за небольших трещин в материале звукоизоляция падает — акустический герметик заполняет такие трещины и отталкивает звук. Применяется он для стен, а также для швов у основания окон и стен. Обратите внимание, что работать с таким герметиком непросто, поэтому если трещины совсем мелкие, используйте обычный герметик.
Звукоизоляция пола и потолка
Для потолка и пола актуальны те же материалы, что и для стен — используйте их, чтобы защитить отдельное помещение, например спальню, от внешнего шума или сделать более тихим весь дом.
На пол обычно кладут 1-2 дополнительных слоя гипсокартона, промазанных звукопоглощающим составом. Также можно уложить на пол звукоотталкивающий коврик, а сверху накрыть его обычным ковром.
С бетонными потолками гипсокартон плюс вязкоэластичный клей — не самый эффективный вариант. Здесь лучше оставить промежуток между двумя слоями гипсокартона или заполнить его стекловолокном.