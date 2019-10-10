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Дом и уют
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Как сделать звукоизоляцию в квартире

Дата публикации: 10 окт 2019
Как сделать звукоизоляцию в квартире
Содержание

Если вам надоел бесконечный гул перфоратора за стеной или чемпионат по топоту на длинные дистанции над головой, пора задуматься о дополнительной звукоизоляции квартиры или отдельной комнаты. Рассказываем, как победить децибелы, чем отделать свтены в квартире и создать собственный оазис тишины в море шума и грохота.

Каким бывает шум

Внешние звуки, которые нарушают тишину и спокойствие внутри квартиры, можно разделить на три основных типа. Каждый из этих видов шума «прекрасен» по-своему, поэтому бороться предлагаем сразу и со всеми.

Воздушный шум — музыка за стеной, детский смех или плач, шум оживленной магистрали за окном и т. п.).

Ударный шум — перестановка мебели, гул сверла, удары молотка.

Структурный шум — разновидность ударного шума, которая распространяется по этажам через перекрытия и несущие стены. Именно его мы слышим и даже чувствуем, когда несколькими этажами выше или ниже делается ремонт.

Способы звуковой защиты

1. Повесить на окна или закрепить на стенах акустические ткани

За счет слоя винила, присутствующего в их структуре, такие ткани поглощают и отражают звук. Но такая шумоизоляция эффективна не на 100% и не во всех случаях.

2. Приставить к стене стеллажи с книгами

Они станут дополнительным барьером для распространения звуков извне и неплохим капиталом в деле создания личной библиотеки.

3. Установить пороговый уплотнитель на дверь

Логика проста: нет промежутка между дверью и полом — нет лишнего шума.

4. Закрепить все вибрирующие предметы или поставить их на антивибрационные коврики

Актуально, если ваши соседи — яркие и громкие меломаны, а ваши вещи отзываются на их репертуар вибрациями (с колонками такое происходит почти всегда).

5. Использовать акустические панели

Специальные панели из стекловолокна для стен и потолка хорошо поглощают низкие и высокие частоты. Оптимально, если они будут глубиной 5 см. Они избавят от ненужных звуков не только вас, но и ваших соседей, например, если у вас мощный домашний кинотеатр.

Еще один способ звуковой защиты: звуконепроницаемые конструкции

Для их создания можно использовать гипсокартон толщиной от 1,5 см. Если уплотняется существующая стена, к ней крепят каркасную стену, поверх которой устанавливают гипсокартон.

Чтобы конструкция эффективно отражала и поглощала звук, берите на заметку:

Эффект декаплинга. Звуконепроницаемая конструкция строится из двух слоев гипсокартона, между которыми остается промежуток. Обратите внимание, что из-за резонанса со стеной декаплинг ухудшает блокировку низкочастотных звуков.

Звукоизолирующие зажимы или опоры. Они укладываются между гипсокартоном и гвоздями, за счет чего создают дополнительную преграду для звука. Зажимы хорошо поглощают звук при помощи резиновых элементов в конструкции, виброизолирующие опоры звук отражают (они приглушают высокие частоты, но с низкими не так эффективны).

Звукопоглощающий состав. Наполните стены из гипсокартона вязкоэластичным клеем, и он будет поглощать звук (отлично блокирует низкочастотные шумы) и превращать его в тепло. Более дешевая альтернатива — замена звукопоглощающего состава стекловолокном.

Акустический герметик. Даже из-за небольших трещин в материале звукоизоляция падает — акустический герметик заполняет такие трещины и отталкивает звук. Применяется он для стен, а также для швов у основания окон и стен. Обратите внимание, что работать с таким герметиком непросто, поэтому если трещины совсем мелкие, используйте обычный герметик.

Звукоизоляция пола и потолка

Для потолка и пола актуальны те же материалы, что и для стен — используйте их, чтобы защитить отдельное помещение, например спальню, от внешнего шума или сделать более тихим весь дом.

На пол обычно кладут 1-2 дополнительных слоя гипсокартона, промазанных звукопоглощающим составом. Также можно уложить на пол звукоотталкивающий коврик, а сверху накрыть его обычным ковром.

С бетонными потолками гипсокартон плюс вязкоэластичный клей — не самый эффективный вариант. Здесь лучше оставить промежуток между двумя слоями гипсокартона или заполнить его стекловолокном.

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Карина Камалова
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