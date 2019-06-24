Как сделать квартиру уютной и функциональной: 15 простых правил
- Стеклянная мебель
- Тюль на окнах
- Зеркала на дверях шкафа-купе
- Полезно использовать угловые пространства комнат
- Мебель на ножках визуально увеличивает пространство
- Обновляйте детали интерьера в разное время года
- Точечное освещение
- Барная стойка вместо обеденного стола
- Использовать подоконник для работы или отдыха
- Не использовать высокую мебель при низком потолке
- Стеклянные стены душевой
- Плазменная панель в багет
- Осветительные элементы рядом с зеркалами
- Полосатый пол или ковер
- Гирлянды
- Уюта много не бывает
Быстро, просто и недорого — не утопия. Это вполне реально, если следовать базовым принципам дизайна интерьера.
1. Стеклянная мебель
Если вы страдаете от нехватки света и пространства, подумайте о стеклянной мебели — она не нагружает пространство даже в небольшой квартире и выглядит очень стильно.
2. Тюль на окнах
Эффект «воздушности» и увеличения пространства создаст светлый, прозрачный тюль на окна. Откажитесь от сложного декора штор везде, кроме спальни: это пыльно и уже не модно.
3. Зеркала на дверях шкафа-купе
Зеркала на раздвижных дверях встроенного шкафа-купе визуально добавят комнате пространства.
4. Полезно использовать угловые пространства комнат
Не забывайте о функциональности углового пространства. Пустой угол может стать отличным вариантом для размещения стола или полки.
5. Мебель на ножках визуально увеличивает пространство
Мебель, стоящая вплотную к полу, значительно «съедает» пространство. Выбирайте комоды, столики и диваны на ножках.
6. Обновляйте детали интерьера в разное время года
Не забывайте обновлять детали интерьера в соответствии с временем года: комфортный пушистый плед и еловые венки — зимой; яркий текстиль и полевые цветы в вазах — летом
7. Точечное освещение
Если у вас маленькая комната, откажитесь от объемной люстры. Лучшим вариантом станет точечное освещение.
8. Барная стойка вместо обеденного стола
Если в семье немного людей, замените громоздкий обеденный стол на барную стойку.
9. Использовать подоконник для работы или отдыха
Широкий подоконник может стать отличной зоной для работы и отдыха. Здесь на помощь комфорту придут разные по форме и размеру декоративные подушки, стильные органайзеры, живой цветок в милом горшке.
10. Не использовать высокую мебель при низком потолке
Золотое правило для увеличения пространства: низкий потолок — низкая мебель.
11. Стеклянные стены душевой
Стеклянные стены душевой — идеальный вариант для небольшой ванной комнаты.
12. Плазменная панель в багет
Поместите плазменную панель в багет и вы добавите сто очков к стилю комнаты.
13. Осветительные элементы рядом с зеркалами
Расположите осветительные приборы рядом с зеркалами, и света в комнате станет ощутимо больше.
14. Полосатый пол или ковер
Полосатый пол поможет увеличить комнату в длину или в ширину.
15. Гирлянды
Гирлянды — не только новогодняя атрибутика. Они универсальны и добавят уюта и очарования в интерьер независимо от времени года.