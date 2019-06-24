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Как сделать квартиру уютной и функциональной: 15 простых правил

Дом и уют
24 июн 2019
26K
Как сделать квартиру уютной и функциональной: 15 простых правил
Содержание

Быстро, просто и недорого — не утопия. Это вполне реально, если следовать базовым принципам дизайна интерьера.

1. Стеклянная мебель

Если вы страдаете от нехватки света и пространства, подумайте о стеклянной мебели — она не нагружает пространство даже в небольшой квартире и выглядит очень стильно.

2. Тюль на окнах

Эффект «воздушности» и увеличения пространства создаст светлый, прозрачный тюль на окна. Откажитесь от сложного декора штор везде, кроме спальни: это пыльно и уже не модно.

3. Зеркала на дверях шкафа-купе

Зеркала на раздвижных дверях встроенного шкафа-купе визуально добавят комнате пространства.

4. Полезно использовать угловые пространства комнат

Не забывайте о функциональности углового пространства. Пустой угол может стать отличным вариантом для размещения стола или полки.

5. Мебель на ножках визуально увеличивает пространство

Мебель, стоящая вплотную к полу, значительно «съедает» пространство. Выбирайте комоды, столики и диваны на ножках.

6. Обновляйте детали интерьера в разное время года

Не забывайте обновлять детали интерьера в соответствии с временем года: комфортный пушистый плед и еловые венки — зимой; яркий текстиль и полевые цветы в вазах — летом

7. Точечное освещение

Если у вас маленькая комната, откажитесь от объемной люстры. Лучшим вариантом станет точечное освещение.

8. Барная стойка вместо обеденного стола

Если в семье немного людей, замените громоздкий обеденный стол на барную стойку.

9. Использовать подоконник для работы или отдыха

Широкий подоконник может стать отличной зоной для работы и отдыха. Здесь на помощь комфорту придут разные по форме и размеру декоративные подушки, стильные органайзеры, живой цветок в милом горшке.

10. Не использовать высокую мебель при низком потолке

Золотое правило для увеличения пространства: низкий потолок — низкая мебель.

11. Стеклянные стены душевой

Стеклянные стены душевой — идеальный вариант для небольшой ванной комнаты.

12. Плазменная панель в багет

Поместите плазменную панель в багет и вы добавите сто очков к стилю комнаты.

13. Осветительные элементы рядом с зеркалами

Расположите осветительные приборы рядом с зеркалами, и света в комнате станет ощутимо больше.

14. Полосатый пол или ковер

Полосатый пол поможет увеличить комнату в длину или в ширину.

15. Гирлянды

Гирлянды — не только новогодняя атрибутика. Они универсальны и добавят уюта и очарования в интерьер независимо от времени года.

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