Как сделать дизайн-проект квартиры самостоятельно
Сделали ремонт, а теперь не знаете, как расставить мебель? Или провод от телевизора не дотягивается ни до одной розетки, и по всему дому раскиданы удлинители?
Избежать подобных ситуаций поможет грамотно составленный дизайн-проект. С его помощью вы будете точно представлять себе результат ремонта еще до его начала.
При подготовке к глобальной перепланировке квартиры лучше всего обратиться к дизайнеру. Он точно знает, что можно делать, а что нельзя. И сумеет предостеречь вас от лишних трат и необдуманного сноса стен. В остальных случаях можете попробовать сделать дизайн-проект самостоятельно, следуя простым правилам.
Точные замеры
Любой дизайн-проект делается под определенную жилплощадь. Реальные размеры могут отличаться от плана, который вы видели при покупке квартиры. Поэтому первым делом необходимо измерить помещение: высоту и ширину стен (как минимум в 3 местах по каждой стене, т.к. размеры могут отличаться), высоту и ширину оконных и дверных проемов, размеры всех ниш и простенков. Если вы заметили отклонения или неровности, зафиксируйте их.
Идеальный чек-лист проведения замеров должен включать в себя следующие пункты:
- Общий размер квартиры
- Общий размер каждой комнаты
- Высота потолка
- Высота и ширина всех окон
- Расстояние от пола до подоконника и от верха окна до потолка
- Высота и ширина всех дверей
- Расстояние от двери до потолка
- Толщина всех стен и перегородок
- Толщина перекрытия пола и потолка
- Расстояние от розеток и выключателей до пола и края стены
- Расстояние от мест выхода труб до пола и края стены
Перенесите все размеры на план. Это можно сделать в специальных программах или приложениях в интернете или старым дедовским способом — начертить на миллиметровке или бумаге в клетку. Подберите подходящий масштаб и перенесите все размеры. Чертеж должен четко отражать все особенности планировки.
Если в квартире уже есть коммуникации, отметьте на схеме расположения розеток и выключателей, а также места выхода труб. Если коммуникаций нет, запланируйте их с учетом будущей расстановки мебели и техники и также отразите в схеме. Имея на руках четкий план квартиры, можно приступать к креативной части проекта.
Идея проекта
На этом этапе вам нужно продумать основную идею будущего интерьера. Например, вы хотите дизайн в стиле лофт или минимализм, скандинавский или классический… От этого будет зависеть выбор цветового решения, отделочных материалов и мебели в будущем.
Поиск вдохновения
После того, как вы определились с идеей, поищите фотографии готовых интерьеров в выбранном стиле. Найдите как минимум 20 фотографий разных квартир и комнат, которые соответствуют вашим представлением о будущем ремонте.
Сохраните их себе на компьютер и попробуйте объединить в коллажи. Экспериментируйте. На основе подсмотренных идей вы поймете, какие именно элементы выбранного стиля вам нравятся больше всего, и как их лучше сочетать между собой.
Проработка цветовой гаммы
Пришла пора посмотреть на получившиеся коллажи и выбранные фото. Посмотрите, какие цвета на них преобладают. Оттенки, которые встречаются чаще всего, и станут основой будущего цветового решения квартиры.
Остановитесь на 1-2 фоновых цветах и 2-3 ярких акцентах. При подборе цвета учитывайте размеры и освещенность квартиры. Если квартира или некоторые комнаты малогабаритные, воспользуйтесь советами по обустройству маленькой квартиры.
Выбор мебели и техники
Перед покупкой мебели и техники определитесь с тем, где она будет стоять. Затем подберите в магазине понравившиеся модели и запишите размеры. Пока не покупайте.
Нарисуйте на плане понравившиеся предметы мебели с учетом масштаба. Вся мебель и техника должна располагаться так, чтобы к ней можно было легко подойти, открыть все дверцы, не задевая соседние предметы. Не перекрывайте розетки и выключатели — доступ к ним должен быть открыт. Если какой-то предмет мебели не влезает — откажитесь от него без сожаления. В будущем именно об него вы будете спотыкаться и сбивать мизинец.
В идеале нарисуйте 2-3 варианта расположения одной и той же мебели. Это даст вам возможность периодически делать перестановку и обновлять интерьер, не покупая дополнительные предметы.
Выбор отделочных материалов
После выбора мебели приступайте к подбору строительных материалов. Отметьте на плане, какое покрытие где будет располагаться. Например, кафель в коридоре, ламинат в гостиной. Какие обои будут в спальне, где они будут под покраску…
Основываясь на плане и сделанных ранее замерах, рассчитайте необходимое количество отделочных материалов и заложите дополнительно 5%. Больше не нужно — это дополнительные расходы, а лишний рулон обоев вам вряд ли когда-нибудь понадобится. Розетки и выключатели закладывайте без запаса.
Ремонт
Вот и все! Оцените полученный дизайн-проект и, если вам все нравится, приступайте к ремонту.
Если проект вас не устраивает, не расстраивайтесь. Ведь вы увидите все недостатки будущего интерьера и сможете их устранить еще ДО начала ремонта!