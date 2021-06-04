Как помочь природе и своему дому: 8 простых советов
Наш главный дом — наша планета. А о своем доме нужно заботиться. Начните с малого: пересмотрите бытовые привычки, развивайте чувство ответственности и умеренности. Так вы еще и сэкономите на коммунальных услугах.
1. Используйте удлинители и выключайте приборы из розеток
Удлинители и тройники с выключателями позволяют отключить все приборы, которые вы в данный момент не используете, и тем самым снизить холостое потребление электроэнергии примерно на 15%.
Выключайте приборы из розеток, если не пользуютесь ими. Будучи в «спящем режиме» устройство все равно потребляет электроэнергию. По этой же причине не оставляйте в розетках зарядные устройства.
2. Найдите место для холодильника и «делитесь» холодом
Выбирайте «правильное» место для холодильника — лучше поставить его подальше от плиты. Если температура воздуха на кухне будет около 30 градусов, то часть потребляемой холодильником энергии будет расходоваться бесполезно.
Перед тем, как открывать холодильник, определитесь, что вам конкретно нужно. Рассеянные открывания-закрывания в поисках «чего-нибудь вкусного» будут стоить вам несколько тысяч рублей в год.
Разомораживать продукты из морозилки лучше в «теплом» отделе холодильника. Замороженные продукты «поделятся» своим холодом и помогут сократить потребление электроэнергии.
3. Берегите воду
Закрывайте кран. Неплотно закрытый кран — потеря тысячи литров воды в неделю. Также около 40 л воды в неделю бесполезно «утекает» во время чистки зубов и бритья.
Пользуйтесь экономичными смесителями. Смесители со встроенными регуляторами помогут контролировать напор воды. Вы существенной разницы не заметите, однако при этом сэкономите около 30% электроэнергии.
Старайтесь использовать воду неоднократно. Водой после мытья фруктов и овощей полейте комнатные растения, а холодную воду, которая льется просто так, пока не пойдет горячая, можно использовать в хозяйственных нуждах.
4. Готовьте осознанно
При приготовлении еды старайтесь закрывать кастрюлю крышкой. Так и процесс готовки займет меньше времени, и уменьшится расход электроэнергии или газа.
Выключайте электрическую плиту или духовку за некоторое время до окончания готовки, используя остаточное тепло. Вытяжку старайтесь включать по мере необходимости.
5. Разумно используйте посудомоечную и стиральную машины
Включайте посудомойку только когда она максимально заполнена — пару тарелок и чашку можно сполоснуть и водой из-под крана. Сушку тоже можно не использовать, а просто приоткрыть дверцу посудомоечной машины.
Стирайте сразу много, сушите одежду естественным способом. Включайте стиральную машину только когда она максимально заполнена. И старайтесь использовать экономичные режимы на 30 градусах.
В теплое время года одежду можно сушить на балконе. Так вы сэкономите электроэнергию и увеличите срок службы вещей. Если все же используете сушилку в стиральной машине, устанавливайте мощность до 500 оборотов в минуту.
6. Отдавайте предпочтение энергоэффективной технике
Цена техники с высокой энергоэффективностью выше, но она оправдывает себя отличным качеством, долгим сроком службы и значительной экономией электричества. Вычислить такую технику можно по маркировке А, А+, А++ на зеленом фоне.
Пользуйтесь энергосберегающими лампочками. С ними вы сможете сберечь до 65% электроэнергии в сравнении с обычными лампами накаливания.
7. Сортируйте мусор
Старайтесь собирать разные виды вторсырья в отдельную тару: пластик, стекло, металл, бумагу.
Батарейки тоже нужно собирать и хотя бы раз в полгода отвозить в специальные пункты приема — одна стандартная пальчиковая батарейка может загрязнить около 20 кв. м земли.
Бытовую технику сдавайте на утилизацию, тем более во многих магазинах регулярно проводятся акции, по которым сданную технику можно с небольшой доплатой обменять на новую.
8. Исключите одноразовую продукцию
Откажитесь от одноразовых стаканчиков и пакетов. Это неэкономично, наносит огромный вред окружающей среде и вызывает большие трудности при дальнейшей переработке.
Используйте холщовые сумки и авоськи, термокружки, многоразовые бутылки, экомешки, ланчбоксы.