Как подготовиться к ремонту во время самоизоляции
Заниматься ремонтом во время пандемии вряд ли получится: ни в строительный магазин съездить, ни мастеров пригласить, плюс вы будете мешать соседям, которые постоянно дома. Зато можно подготовиться к будущему ремонту, чтобы приступить сразу после окончания самоизоляции. Рассказываем, с какими задачами легко справиться из дома.
Ремонтные компании и мастера работают во время режима самоизоляции, но занимаются отделкой только во вторичном жилье. В новостройках работы запрещены.
Если вы планируете отделку квартиры в новом доме или задумались о ремонте вторичного жилья, но проявляете осторожность и пока не готовы приглашать мастеров, посвятите время подготовке. Она поможет ускорить процесс после самоизоляции.
Составить дизайн-проект
Обычно дизайнеры выезжают на объекты, чтобы замерить и осмотреть помещения. Но до окончания режима самоизоляции выезд на замер невозможен. Проблему решают онлайн-сервисы и программы. Перечислим основные варианты создания проекта без визита дизайнера.
Онлайн-сервис
Проект можно заказать у дизайнера через онлайн-сервис. Для этого нужно:
предоставить план помещения
заполнить анкету
несколько раз обсудить план с дизайнером
Возможно, также потребуется экскурсия по квартире через видеосвязь или несколько фотографий помещений.
Плюсы разработки проекта дизайнером из онлайн-сервиса — невысокая цена относительно проектов с выездом и полностью дистанционное сотрудничество. Минус — такой проект может оказаться не слишком точным, если разработать его по чертежам из БТИ, не проверив данные на практике.
Договоренность с дизайнером
На время пандемии многие дизайнеры ушли в онлайн. Они общаются с заказчиками по видеосвязи. Замеры в квартире производит сам заказчик по инструкции дизайнера. Если такой возможности нет, работают с планом БТИ.
В остальном сотрудничество с дизайнером на удаленке не отличается от работы вживую. Этапы те же: собрать пожелания, составить план расстановки мебели, собрать пакет чертежей для строителей, визуализировать будущий интерьер. После карантина останется только пригласить строителей для ремонта по готовому проекту.
Когда владелец квартиры договаривается с конкретным дизайнером, он скорее получает ожидаемый результат, поскольку рассматривает работы специалиста и выбирает того, чьи проекты больше понравились. Но стоимость работы может быть выше, чем при подготовке дизайн-проекта дизайнером онлайн-сервиса. Насколько — зависит от расценок конкретного специалиста.
Самостоятельная разработка проекта
Дизайн квартиры можно спроектировать самостоятельно. Дизайн-проект квартиры можно составить самостоятельно. Для этого потребуется много свободного времени, рулетка, длинная линейка или уровень, бумага, карандаш и компьютер с выходом в интернет.
Все подробности самостоятельной разработки дизайн-проекта читайте в нашей статье «Составляем дизайн-проект квартиры: пошаговая инструкция»
Чтобы составить проект самостоятельно, нужно пройти несколько этапов.
Начертить план квартиры
Для этого замеряют параметры стен, пола и потолка, переносят на бумагу в определенном масштабе. Если измерить самостоятельно нет возможности, используют план БТИ. Данные можно переносить в онлайн-планировщик, чтобы не чертить от руки.
Сформулировать пожелания к интерьеру: стиль, функциональные зоны, важные детали.
Подобрать мебель и разместить ее на плане квартиры с учетом масштаба.
Выбрать отделочные материалы и разместить их на плане.
Спланировать расположение розеток, светильников, выключателей. Также на план наносят теплый пол и бытовую технику.
В итоге получится комплект чертежей, которые помогут мастерам отремонтировать квартиру так, как задумал заказчик.
Самостоятельная разработка проекта поможет сэкономить деньги и занять себя чем-то интересным на время самоизоляции. Но у нее есть весомые недостатки. Это занятие отнимает много времени. К тому же, у дизайнера больше опыта — он предложит интересные решения и предусмотрит потенциальные проблемы.
Выбрать мастеров или компанию
Во время самоизоляции стоит посвятить несколько часов подбору мастеров или компании: узнать условия сотрудничества, прочитать отзывы, зарезервировать время бригады. И вот почему.
Обычно в мае начинается «высокий сезон» у мастеров и ремонтных компаний. Когда самоизоляция закончится, лучшие окажутся заняты. Если ремонт срочный, придется заказывать его у тех, кто свободен, и рисковать качеством и деньгами. А если работы терпят, ждать очереди до поздней осени или зимы.
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Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость будущего ремонта можно с помощью специалиста из ремонтной компании или самостоятельно.
Заказ сметы в ремонтной компании
Некоторые ремонтные компании подстроились под самоизоляцию и начали рассчитывать сметы онлайн. К отделке по таким сметам приступят, как только перестанут действовать ограничения.
Чтобы рассчитать стоимость будущего ремонта, заказчику понадобится план из БТИ или от застройщика, инструменты для измерений и час-два свободного времени. Если есть дизайн-проект, его тоже передают специалисту. Заказчик общается со сметчиком по видеосвязи.
Сметчик соберет информацию об объекте: уточнит пожелания хозяев, попросит измерить точные параметры поверхностей. Ответит на вопросы владельцев квартиры, если они возникнут. Затем он обработает полученные данные и пришлет готовую смету.
Обычно стоимость работ в смете фиксируют на определенное время. Это может быть выгодно: скорее всего, из-за высокого спроса и роста курса доллара цены на отделочные работы вырастут после карантина. Зафиксированная сумма в смете поможет сэкономить.
Если владелец квартиры решит сотрудничать с компанией, под его объект зарезервируют бригаду.
Самостоятельный расчет сметы
Если вы не собираетесь приступать к отделке квартиры сразу после карантина, но хотите понимать, к чему готовиться, попробуйте составить смету самостоятельно. Для этого нужно:
определиться с необходимыми работами и материалами
уточнить стоимость работ и материалов
рассчитать необходимое количество, исходя из площади поверхностей в помещении
добавить к итоговой сумме резерв в 15-25%
Данные для удобства вносят в электронную таблицу.
О самостоятельном расчете стоимости ремонта читайте в статье «Как составить смету на ремонт квартиры»
Самостоятельно составленная смета будет менее точной, чем профессиональная, не позволит зарезервировать время мастеров и зафиксировать стоимость. Но она даст хотя бы примерное представление о сумме, которую нужно отложить на ремонт.
Заказать материалы и мебель
Из-за ограничений, связанных с пандемией, возникают перебои с поставками отделочных материалов: плитки, паркета, обоев. Нужных позиций может не оказаться на складе, а от производителя они будут ехать довольно долго.
Чтобы избежать простоев во время ремонта, стоит заказать часть материалов, пока самоизоляцию не сняли. Так у поставщика будет достаточно времени на поставку, и вы получите свой заказ как раз к нужному сроку.
Еще одно возможное преимущество заказа материалов заранее — возможность выбрать выгодное предложение по стоимости. Во время самоизоляции некоторые магазины фиксируют цены или предоставляют скидки. После снятия ограничений спрос вырастет, и стоимость скорректируют в большую сторону.