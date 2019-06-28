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Дом и уют
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Главные тренды интерьера

Дата публикации: 28 июн 2019
Главные тренды интерьера

Мы провели модную экспертизу и узнали, какие тренды актуальны в 2019 году, и как их воплотить в собственном интерьере.

Не стоим на месте: про актуальные сейчас тренды читайте в нашей статье «Тренды в интерьере на 2020 год».

Вдохновляйтесь и выбирайте то, что по душе именно вам!

Тренд №1: Натуральные материалы

Использование натуральных материалов в интерьере всегда было в моде, но в нынешнем сезоне стоит ожидать более необычные сочетания материалов: дерева и бетона, металла и даже глины.

Причем натуральные материалы смело могут стать основным акцентом в квартире. Но здесь главное не переборщить — если всю квартиру сделать деревянной или каменной, ничего хорошего из этого не выйдет.

Например, на полу будет прекрасно смотреться натуральная, ярко выраженная текстура дерева. А использование натурального камня на стенах точно придется по душе тем, кто давно хотел квартиру в стиле лофт.

Также, например, можно использовать массив дерева в качестве подоконников и столешницы в кухонном гарнитуре. Причем не стоит покрывать дерево краской, лишь обработайте его маслом, тогда сохранится натуральная текстура материала, а его внешний вид обязательно будет приятно привлекать внимание.

Тренд №2: Геометрические формы

Геометрические формы в интерьере стали практически бессмертным трендом. Так или иначе геометрия прослеживалась в каждом сезоне на протяжении многих лет.

В последние годы в моде были геометрические фигуры на стенах, на полу и даже на мебели неправильной, а порой и невообразимой форме. Но все в мире стремится к совершенству, а идеальной геометрической фигурой является круг. Так и в интерьере в 2019 в тренде будут плавные и округлые геометрические формы.

Геометрия может проявиться и в узорах на стенах, и в декоре, и в округлой мебели. Например, сейчас как в доступных магазинах мебели, так и в дорогих бутиках множество геометрической мебели и аксессуаров.

Круглый журнальный столик из металла со стеклянной столешницей максимально подойдет под геометрический тренд, а под столиком можно разместить небольшой и круглый пушистый ковер. В «Икее», например, есть несколько вариантов недорогих круглых обеденных столов.

На стены можно повесить картины с округлыми геометрическими узорами. А мебель лучше подбирать с плавными формами, это не только придаст современности интерьеру, но и добавит уюта в комнату.

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Тренд №3: Теплые цвета вместо холодных

Очень долго в моде были холодные и даже стерильные интерьеры. Это все пошло от скандинавского дизайна, который очень долгое время был королем дизайна интерьеров. В его основе — серые или белые стены. И если в нашей стране только недавно начали понимать, что сделать все стены в квартире белыми — это не превратить ее в больницу, то сейчас в 2019 году белые и холодные цвета в интерьере уже не в тренде.

На смену им приходят теплые и нюдовые тона, которые становятся базой интерьера. А если за это время вы смогли полюбить белый цвет, то не стоит забывать, что у него есть множество оттенков, в том числе и белых.

Опять же стоит обратить внимание на первый тренд — натуральное дерево добавит теплоты в интерьер. Стоит поиграть с различными оттенками бежевого, но здесь тоже не следует сильно увлекаться — если сделать весь интерьер бежевым, то это будет провальный вариант.

Также можно обратить внимание на цвета венге и коричневый, если использовать их акцентами, то может получиться вполне стильный вариант.

Не стоит отчаиваться, если вы совсем недавно сделали ремонт в белых тонах. Качественно созданный интерьер долгое время не потеряет своей актуальности.

Тренд №4: Темные ванные комнаты

Ванная комната — это, пожалуй, самое интимное место в нашей квартире. Не важно, сколько человек в семье, в ванной комнате мы в основном остаемся наедине с самими собой. А в дизайне возрастает тенденция на закрытость и интимность интерьера, поэтому становятся популярны ванные комнаты в черных и графитовых оттенках.

Такой интерьер дает человеку больше спокойствия и умиротворенности.

Здесь также будут актуальны натуральные материалы. Например, можно использовать натуральный камень во всей отделке комнаты, или же в отделке только мокрой зоны.

Раковина из натурального камня темного цвета тоже добавит стиля. Но здесь важен именно общий темный цвет комнаты, поэтому не бойтесь использовать коричневые или темно-серые тона в отделке стен и пола.

Сделать все в черном цвете — плохой вариант, такой интерьер быстро надоест и будет давить. В освещении используйте лампочки теплого света, это также придаст интимности и уюта. 

Тренд №5: Тактильность

Из-за достаточно долгого тренда на стерильность интерьеров материалы, которые использовали в них, в основном были гладкими и глянцевыми. Если потрогать такие материалы с закрытыми глазами, то можно и не понять, к чему именно ты прикасаешься.

Но в 2019 году на передний план выходит тактильность. Поэтому и материалы, используемые в интерьере, должны быть приятны для прикосновения. Грубость дерева или холод камня наполнят интерьер новыми ощущениями.

В мебели и декоре можно использовать бархат, мягкую кожу, или текстиль с ощущаемой текстурой, которая будет вызывать желание к ней прикасаться.

Например, диван – важная часть гостиной, его можно сделать в коже, велюре или текстиле с выраженной фактурой. Кухонный фартук может быть выполнен из грубого камня, а на полу спальни можно постелить ковер с крупным и мягким ворсом. Все это добавит интерьеру необходимой тактильности. 

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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