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Дом и уют
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Главные ошибки при работе с краской

Дата публикации: 12 сен 2019
Главные ошибки при работе с краской
Содержание

Современный строительный рынок предлагает самые разнообразные краски на водной основе весьма достойного качества. Но несоблюдение основных правил работы с краской ведет к досадным последствиям, исправление которых потребует много времени и сил.

Если вы не являетесь профессиональным маляром, то наши советы вам наверняка пригодятся.

Краска не до конца высохла

Последствия: пятна и разводы

Да, нынешние краски могут высыхать после двух-четырех часов после окрашивания. Эта «моментальность» может дать обманчивое впечатление, что окрашенную поверхность почти сразу можно мыть водой. Но нет. Полное высыхание наступит не раньше, чем через месяц после нанесения, в противном случае — гарантированы пятна и разводы.

Окрашивание в один слой

Последствия: неровное окрашивание и цветовой «рассинхрон»

Во времена дефицита и спорного качества строительных материалов таких проблем не возникало. Все знали, что одним слоем краски дело не ограничится, для ровного цвета и три слоя были обязательным минимумом.

На современных упаковках с красками можно увидеть надпись «достаточно одного слоя», но мы советуем вам подстраховаться. Первый слой почти всегда «акварельный» и подготовительный. Для ровного цвета, устранения мелких дефектов и растушевки пигмента нужно не меньше двух слоев. 

Использовать более дешевые составы в качестве первого слоя краски не рекомендуется: чтобы добиться нужного цвета и характеристик покрытия, краска должна быть одна.

Использование уайт-спирита

Последствия: неоднородность цвета

Разбавлять загустевший состав можно, а вот использовать неверный растворитель — нельзя.

Уайт-спирит (растворитель на основе бензина) подходит для алкидных и масляных красок, для красок на водной основе — нет. Водно-дисперсионные краски, разбавленные водой, ровно ложатся на поверхность, а после испарения воды образуется высокоустойчивая полимерная пленка. Если добавить уайт-спирит, то она разрушится.

Путаница в фасадных и интерьерных красках

Последствия: для человека — неприятный запах и возможность проблем со здоровьем, для краски — недолговечность

Фасадные краски не боятся влаги и грибка. Эти свойства достигаются благодаря специальным химическим добавлениям. Используя такие краски в закрытом помещении, есть риск получить проблемы со здоровьем.

Также такие краски не очень приятно пахнут. На улице же они совершенно безвредны, свежий воздух и ветер прекрасно справляются с этими недостатками.

Использовать интерьерную краску на фасаде тоже неправильно. Она, в свою очередь, не содержит в своем составе добавки против биокоррозии и может при неправильном использовании начать отслаиваться, потускнеть и даже покрыться плесенью.

В помещении же она ведет себя отлично: сохраняет насыщенность цвета и однородность покрытия.

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Карина Камалова
Автор статьи
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