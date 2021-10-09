Главные интерьерные концепции со всего мира
Сегодня во всех сферах жизни человека на первый план выходит осознанность. Культ стихийного потребления уступил место стремлению к балансу, гармонии внутреннего и внешнего. Эта тенденция, несомненно, коснулась и сферы дизайна интерьеров.
Ведь дом — это не про квадратные метры, а про чувство защищенности и покоя. Каждая мировая интерьерная концепция — это целая философия со своими правилами и законами. Объединяет их главная цель — быть счастливыми в своем доме.
Рассмотрим актуальные концепции интерьеров жилых пространств 2021, обсудим детали и особенности трендовых стилей.
Хюгге — атмосфера уюта
Что это
Жители Скандинавии не избалованы мягким климатом, погода в Северной Европе сурова и капризна. Поэтому скандинавы решили действовать по принципу «помоги себе сам» и изобрели «хюгге» — интерьерный тренд, несколько лет назад захвативший умы, дома и сердца всего мира. «Хюгге» — это концентрированный уют, теплота и естественность. Главные приметы того, что в доме живет «хюгге» — это мягкий текстиль, свечи, преимущество натуральных материалов в декоре.
Как сделать
В первую очередь, уют — это приятные сердцу воспоминания. Не гонитесь за трендами, а наполните дом мебелью и аксессуарами, важными и ценными лично для вас: любимые фотографии, сувениры из путешествий, подарки дорогих людей, хэнд-мейд декор. Остановитесь на точечном и рассеянном освещении: настольные лампы, торшеры и бра.
Еще больше рекомендаций читаем в статье «Создаем дома атмосферу хюгге»
Икигай — атмосфера движения
Что это
Если «хюгге» больше про покой и расслабление, то японская концепция «икигай» — это атмосфера движения, стремления и развития. Каждое утро — это начало чего-то нового и интересного, а каждый день — шанс сделать свою жизнь лучше. Обрести свой «икигай» — значит найти дело своей жизни и ежедневно становиться в нем успешнее.
Как сделать
Выделите в своей квартире место, где будет сконцентрирована ваша «движущая сила», то, что вас мотивирует и вдохновляет. Это может быть хобби или любимая профессия. Традиционно, «икигай» — это какое-либо хобби, которое стараются довести до совершенства. Увлечение садоводством, бальными танцами или кулинарией гармонично впишется в интерьер в формате, например, аксессуаров или фотографий.
Интерьер в таком стиле минималистичен и ориентирован на человека, который всегда в движении. Здесь не будет пышных кроватей и мягких кресел. Все очень лаконично и функционально.
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Лагом — атмосфера свободы
Что это
Шведская, почти уже национальная концепция «лагом» — это стремление к умеренности, к «золотой середине» и свободе от избыточности и всего лишнего. Возможно, в этом секрет такой любви скандинавов к белоснежным интерьерам. Чистота и лаконизм — как основа основ. Во многом «лагом» схож со все тем же «хюгге», но со своими особенностями.
Как сделать
В первую очередь, избавьтесь от всего ненужного. Переберите все свои шкафы, комоды и антресоли и объективно оцените, что из этого всего вам пригодится, а что так и пролежит годами.
Уверены, добрая половина вещей окажется лишней. Не все вещи нужно приговаривать к безжалостной ликвидации. Многие из них наверняка в хорошем состоянии, просто исчерпали свою функциональность конкретно для вас. Их, например, можно отдать в благотворительные фонды или приюты, тем самым сделав доброе дело.
Пересмотрите свое отношение к организации хранения. Следуя концепции «лагом», дом должен «дышать», а не «задыхаться», тогда и людям в нем будет комфортно, легко и свободно.
Больше советов по организации хранения читаем в статье «Главные правила хранения вещей»
Основные цвета — белый и все пастельные. В аксессуарах, текстиле, мебели предпочтение отдается нейтральным и спокойным оттенкам. Декор допустим, но каждая деталь должна быть оправдана и продумана.
Фрилутслив — атмосфера природы
Что это
Норвежцы ищут гармонию в единении с природой. Идеальное жилье в таком формате — небольшой дом вдалеке от «каменных джунглей». Приверженцы концепции убеждены, что только при тесном эмоциональном контакте с природой человек может быть счастлив и умиротворен.
Как сделать
Самый простой и эффективный способ быть в своей квартире ближе к природе — это комнатные растения. Если у вас есть балкон, то он может стать отличным местом для собственной оранжереи.
Какие растения лучше разводить в условиях квартиры читаем в статье «Самые полезные комнатные растения»
Гезеллиг — атмосфера перемен
Что это
Концепция «гезеллиг» пришла к нам из Нидерландов. Голландцы исповедуют образ жизни без строгих правил, сочетать несочетаемое и пренебрегать принципами дизайна интерьера, если это идет вразрез с их желаниями. Букеты сухоцветов, граммофон, гипсовые статуэтки и яркие постеры — все это имеет право на существование в рамках одного пространства.
Как сделать
В стиле «гезеллиг» нет места статичности. Основа здесь — стремление к переменам, следование импульсам и желаниям. Декор, аксессуары, текстиль и даже расстановка мебели меняются, как душа того попросит. Это не гонка за модой, а лишь желание быть в гармонии с самим собой и постоянное обновление.