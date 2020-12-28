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Дом и уют
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Гирлянды в новогоднем интерьере: 5 важных вопросов

Дата публикации: 28 дек 2020
Гирлянды в новогоднем интерьере: 5 важных вопросов
Содержание

Грамотная организация освещения в новогоднем интерьере — один из главных пунктов, определяющий то, будет в доме атмосфера праздника или нет. Чтобы добиться первого варианта, много сил не нужно, но несколько важных моментов необходимо учесть. Рассказываем каких.

Какой вид освещения выбрать

Советуем выбирать светодиодные гирлянды. Они и безопасны, и экономнее, чем вариант с лампами накаливания. Гирлянды могут быть двух типов: те, что для улицы, и те, что для помещений.

Чтобы не ошибиться, обратите внимание на провод — у уличных гирлянд он толще, так как имеет дополнительную защиту от морозов. Провода комнатных гирлянд — тонкие и не портят внешний вид помещения. Есть гирлянды с прозрачными проводами, такие идеально подойдут для создания праздничных композиций.

Как совместить эстетику и безопасность

Определите зоны, где гирлянды будут на виду, но при этом не будут мешать: на окнах и дверных проемах, на стенах и верхних частях шкафов.

При закреплении гирлянд на стенах не используйте скотч, с ним вы со стены снимите не только гирлянды, но и часть обоев. А для флизелиновых обоев скотч и вовсе непригоден. Для закрепления лучше всего подойдут небольшие канцелярские булавки. В строительных отделах продаются также специальные клипсы, они тоже отлично подойдут для закрепления гирлянд.

Что придумать с балконом и окнами

Если у вас открытый балкон — пустите гирлянду по длине перил, на закрытом балконе и на окнах квартиры — создайте необычные композиции. Используйте гирлянды необычных форм, например, в виде снежинок или звездочек — с улицы они смотрятся особенно волшебно.

Опасно ли оставлять гирлянды включенными в пустой квартире

Нежелательно. Но если вы подключите гирлянды к специальному адаптеру, они автоматически отключатся через некоторое время.

И помните, ваши домашние питомцы любят похулиганить в отсутствие хозяев, а уж светящиеся огоньки непременно привлекут их внимание. Так что лучше обезопасить и квартиру, и животных, и не оставлять включенным гирлянды на время, когда вас нет дома.

Как быть с гирляндами, если в квартире маленький ребенок или животные

Первое правило — вешаем их как можно выше, исключая доступ детей и животных к волшебным лампочкам. Хороший вариант — гирлянды на батарейках. Провода от электрических гирлянд можно уместить в специальную трубку (гофру) и не бояться, что до них доберутся чьи-то зубы или маленькие любопытные ручки.

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