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Дом и уют
4 мин
31K

Генеральная уборка в квартире: советы от экспертов сервиса Qlean

Дата публикации: 22 нояб 2018
Генеральная уборка в квартире: советы от экспертов сервиса Qlean
Содержание

Что может быть лучше, чем уборка? Да всё что угодно! Погулять с друзьями в парке, отдохнуть с семьей на даче, уделить время хобби, сходить в кино или просто выспаться.   

Если генеральная уборка в квартире воспринимается как что-то страшное и постоянно откладывается, у нас есть несколько вдохновляющих советов и чек-лист от экспертов сервиса Qlean. 

Правильный настрой 

Чтобы был повод устроить генеральную уборку, пригласите на ужин гостей. Наверняка, вам захочется порадовать их не только вкусными блюдами, но и приятной обстановкой в своей квартире. Тогда уборка станет для вас не испытанием на прочность, а подготовкой к встрече гостей. 

Эффективная мотивация провести уборку — вспомнить простое правило: чистота — это залог здоровья. Пыль и грязь создают благоприятные условия для микробов и инфекций, поэтому от своевременной уборки зависит здоровье всей вашей семьи.  

А ещё уборка — это хорошая физическая нагрузка. Вы не только приведете в порядок квартиру, но и сами будете в отличной форме. Класс? Тогда приступаем. 

1. Включите энергичную музыку

2. Разделите квартиру на зоны

3. Продумайте план уборки и распределите обязанности

4. Приступайте к работе 

Определитесь со временем. Если вы выделили на уборку 2 часа, то не задерживайтесь дольше. Ограничение по времени придаст больше бодрости и азарта процессу. Если успеете, останетесь довольны. Если нет — продолжите в следующий раз. 

Заранее купите все необходимые вам для уборки средства для мытья и приспособления. Пусть они будут собраны в одном месте. Тогда вам не придется каждый раз искать нужный инструмент и отвлекаться.  

Чек-лист для эффективной уборки 

Кухня 

  • Помыть посуду — желательно ежедневно
  • Выбросить мусор
  • Вымыть пол и рабочие поверхности
  • Вымыть плиту и мойку
  • Вымыть холодильник и микроволновку
  • Провести ревизию запасов, выкинуть все просроченное 

Ванная комната и туалет

  • Вымыть сантехнику
  • Протереть поверхности и стены
  • Помыть полы
  • Помыть стиральную машинку
  • Провести ревизию шкафчиков 

Прихожая 

  • Помыть грязную обувь
  • Помыть полы
  • Протереть тумбочку, зеркало, вешалку
  • По необходимости убрать зимнюю/летнюю одежду и обувь, проверить наличие и срок годности у средств по уходу и т.п. 

Гостиная, спальня, детская (1 комната — 1 зона) 

  • Выкинуть мусор, убрать все вещи на свои места
  • Пропылесосить
  • Вытереть пыль со всех горизонтальных поверхностей
  • Вымыть полы
  • Поменять постельное белье
  • Перебрать вещи в шкафах, комодах, тумбочках 

Сезонная уборка для всех зон

  • Помыть окна
  • Помыть подоконники
  • Помыть карнизы, батареи, верхнюю поверхность шкафов, люстры
  • Проверить на работоспособность розетки, выключатели, трубы
  • Разобрать балкон 

И самое главное 

Чтобы порядок сохранился как можно дольше, а убираться было проще, не ленитесь каждый день уделять буквально 5 минут следующим действиям: 

  • Протирайте кухонную плиту после каждой готовки
  • Убирайте грязь сразу, как только увидели
  • Старайтесь мыть посуду сразу после еды
  • Складывайте каждую вещь после использования на своё место
  • Весь мусор сразу выбрасывайте в мусорное ведро  

Чтобы всё было в порядке

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Карина Камалова
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