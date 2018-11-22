Генеральная уборка в квартире: советы от экспертов сервиса Qlean
Что может быть лучше, чем уборка? Да всё что угодно! Погулять с друзьями в парке, отдохнуть с семьей на даче, уделить время хобби, сходить в кино или просто выспаться.
Если генеральная уборка в квартире воспринимается как что-то страшное и постоянно откладывается, у нас есть несколько вдохновляющих советов и чек-лист от экспертов сервиса Qlean.
Правильный настрой
Чтобы был повод устроить генеральную уборку, пригласите на ужин гостей. Наверняка, вам захочется порадовать их не только вкусными блюдами, но и приятной обстановкой в своей квартире. Тогда уборка станет для вас не испытанием на прочность, а подготовкой к встрече гостей.
Эффективная мотивация провести уборку — вспомнить простое правило: чистота — это залог здоровья. Пыль и грязь создают благоприятные условия для микробов и инфекций, поэтому от своевременной уборки зависит здоровье всей вашей семьи.
А ещё уборка — это хорошая физическая нагрузка. Вы не только приведете в порядок квартиру, но и сами будете в отличной форме. Класс? Тогда приступаем.
1. Включите энергичную музыку
2. Разделите квартиру на зоны
3. Продумайте план уборки и распределите обязанности
4. Приступайте к работе
Определитесь со временем. Если вы выделили на уборку 2 часа, то не задерживайтесь дольше. Ограничение по времени придаст больше бодрости и азарта процессу. Если успеете, останетесь довольны. Если нет — продолжите в следующий раз.
Заранее купите все необходимые вам для уборки средства для мытья и приспособления. Пусть они будут собраны в одном месте. Тогда вам не придется каждый раз искать нужный инструмент и отвлекаться.
Чек-лист для эффективной уборки
Кухня
- Помыть посуду — желательно ежедневно
- Выбросить мусор
- Вымыть пол и рабочие поверхности
- Вымыть плиту и мойку
- Вымыть холодильник и микроволновку
- Провести ревизию запасов, выкинуть все просроченное
Ванная комната и туалет
- Вымыть сантехнику
- Протереть поверхности и стены
- Помыть полы
- Помыть стиральную машинку
- Провести ревизию шкафчиков
Прихожая
- Помыть грязную обувь
- Помыть полы
- Протереть тумбочку, зеркало, вешалку
- По необходимости убрать зимнюю/летнюю одежду и обувь, проверить наличие и срок годности у средств по уходу и т.п.
Гостиная, спальня, детская (1 комната — 1 зона)
- Выкинуть мусор, убрать все вещи на свои места
- Пропылесосить
- Вытереть пыль со всех горизонтальных поверхностей
- Вымыть полы
- Поменять постельное белье
- Перебрать вещи в шкафах, комодах, тумбочках
Сезонная уборка для всех зон
- Помыть окна
- Помыть подоконники
- Помыть карнизы, батареи, верхнюю поверхность шкафов, люстры
- Проверить на работоспособность розетки, выключатели, трубы
- Разобрать балкон
И самое главное
Чтобы порядок сохранился как можно дольше, а убираться было проще, не ленитесь каждый день уделять буквально 5 минут следующим действиям:
- Протирайте кухонную плиту после каждой готовки
- Убирайте грязь сразу, как только увидели
- Старайтесь мыть посуду сразу после еды
- Складывайте каждую вещь после использования на своё место
- Весь мусор сразу выбрасывайте в мусорное ведро