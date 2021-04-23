Экспресс-курс по обновлению интерьера
В суматохе будней на глобальные изменения в доме у нас чаще всего не хватает времени и сил. Но если следовать нашим инструкциям, их много и не потребуется.
Уделяя в течение недели несколько часов на обустройство дома, к вечеру к вечеру седьмого дня у вас будет практически новая квартира. Поехали!
Понедельник — увеличиваем пространство
Больше зеркал
Зеркала, глянцевые и отражающие поверхности визуально «умножат» ваши квадратные метры.
Поменяйте лампочки
Тусклый свет даже большую территорию может сделать меньше. Больше света — больше пространства. Отличный вариант — светодиодные лампочки с температурой от 5 000 кельвинов.
Светильники на длинных ножках
Выберите торшер с небольшим абажуром, но на длинной тонкой ножке. Так вы визуально «приподнимите» потолок.
Вешаем длинные шторы
Шторы от потолка в пол визуально «вытянут» стены.
Повесьте большую картину или постер
Такой ход достигает сразу двух целей: преображает интерьер и зрительно «расширяет» пространство.
Мебель на тонких ножках
При выборе мебели останавливайтесь на вариантах с тонкими ножками. Так пространство станет легче и воздушнее.
Избавьтесь от громоздкой мебели
Чаще всего такая мебель не оправдывает своих размеров: не очень функциональна и «съедает» много пространства. Прекрасное решение для небольшой квартиры, в которой часто собираются гости — раскладная мебель и мебель-трансофрмер.
Устройте ревизию вещей
Чаще всего именно хаос из вещей, декора и аксессуаров беспощадно захламляет драгоценные метры. Наведите порядок, рассортируйте вещи, уберите ненужное.
Перекрасьте шкафы
Если вы покрасите шкафы в тон к цвету стен, пространство визуально увеличится и будет казаться более «свободным».
Используйте принцип «вертикального хранения»
Убирайте все, чем вы редко пользуетесь на верхние полки и антресоли. Нужную «мелочевку» разложите в красивые коробки и корзины и используйте их как предмет декора на открытых полках.
Вторник — спальня
Оформляем изголовье кровати
Акцентная стена в комнате — это уже классика. В спальне для этого лучше всего подойдет стена за изголовьем кровати. Здесь у вас полный карт-бланш на реализацию ваших творческих идей: декорирование контрастными обоями, оригинальное фотопанно или ваш собственный рисунок.
Арт-объекты и хенд-мейд декор
Значительно преобразить интерьер также помогут различные арт-объекты и аксессуары, сделанные своими руками: модульные картины, аппликации, домотканые коврики, абстрактные полотна с геометрическими узорами и многое другое — выбирайте, что подходит именно вам.
Контрастные шторы
Сыграйте на противоположностях холодных и теплых оттенков. Если комната оформлена в нежных, пастельных тонах, нотку свежести добавят синие или бирюзовые шторы. Если общая палитра интерьера холодная, выбирайте шторы охристого или, например, ярко-желтого света.
Больше живых растений
Живые растения моментально привнесут в интерьер весеннее настроение и радость.
Обновите декор кровати
Лучше всего с этой задачей справится текстиль. Новые подушки, пледы, покрывала моментально «освежат» интерьер спальни и повысят градус уюта до максимума.
Продумайте освещение
Для спальни лучше всего подходит неяркий, интимный свет. Масштабное изменение системы освещения — процесс трудоемкий, а вот развесить гирлянды и расставить несколько красивых ароматических свечей займет совсем немного времени.
Сделайте перестановку
Самый беспроигрышный вариант обновления интерьера, не требующий ни финансовых, ни особенных временных затрат. Пробуйте, экспериментируйте, но старайтесь соблюдать главные принципы расстановки мебели. Например, не ставьте кровать по центру комнаты — такое решение подойдет только для спальни королевских размеров.
Обновите постельное белье согласно сезону
В календаре — весна, а значит время для постельного белья ярких цветов и необычных узоров. Не бойтесь смелых решений, главное правило одно — отличное качество ткани для постельного белья.
Добавьте индивидуальности
Спальня — самая заповедная и личная комната в квартире. Именно она в наибольшей степени отражает вашу вкус, характер и мироощущение. Здесь место милым, дорогим вашему сердцу вещам: сувенирам от друзей, семейным фотографиям — тому, что принесет вам улыбку и перед сном, и в первые минуты после пробуждения.
Оформите личный уголок для чтения
Кофейный столик, небольшое кресло и торшер — все это не займет много места, но создаст волшебное настроение и атмосферу домашнего уюта, защищенности и умиротворения.
Среда — кухня
Повышаем уровень яркости
Красить ничего не нужно. Разбавьте ряд белоснежных кружек несколькими контрастными экземплярами, а на стулья положите яркие подушки. Это касается не только цветов, но и форм, размеров и узоров.
Организуйте «умное» хранение
Нагромождение разноформатных фабричных упаковок испортит внешний вид даже самой красивой кухни. Декантируйте и пересыпайте, переливайте и перекладывайте, все, что можно пересыпать, перелить и переложить в красивые контейнеры, бутылки и банки. Маркируйте и расставляйте на открытых полках. Так кухня моментально станет нарядной и облагороженной.
Создайте индивидуальную атмосферу
Кухня так же прекрасно подходит для предметов искусства, как, например, гостиная или спальня. Это не обязательно должны быть скучные натюрморты или пейзажи. Развесьте на стенах экзотическую посуду, купленную в других странах, оригинальные постеры с забавными надписями или коллаж из винных пробок.
Используйте навесные полки
Навесные полки — настоящая палочка-выручалочка для малогабаритной кухни и прекрасная альтернатива громоздким навесным шкафам. Плюс это поможет вам не лениться и не забывать перекладывать долгохранящиеся продукты в красивые контейнеры и баночки.
Также навесные полки — отличная мотивация пересмотреть свой отношение к посуде. Она должна быть красивой и функциональной, без сколов и трещин. Все, что на виду должно радовать глаз и вдохновлять.
Продумайте организацию освещения
Пространство кухни выполняет сразу несколько функциональных задач: это и рабочая зона, и место приема пищи, сбора гостей и уютных семейных вечеров. Подумайте, какие функции выполняет ваша кухня, и под каждую организуйте собственный сценарий освещения.
Красота под ногами
Яркий коврик на кухне — это и защита пола от повреждений, и жизнерадостный акцент, который добавит пространству тепла и уюта.
Обновите текстиль
Важность текстиля в оформлении интерьера — бесспорна. Повесьте новые шторы, обновите полотенчики, прихватки, салфетки и наблюдайте, как волшебно преображается пространство.
Естественный декор
Лучшими аксессуарами для кухни станут натуральные: цветы, зеленые растения, фрукты и овощи.
Четверг — гостиная
Добавьте света
Не ограничивайтесь одним-двумя источниками освещения, расставляйте иллюминационные акценты: светильники-прищепки на книжных полках, освещение картин и постеров, напольные лампы и гирлянды с разными цветами и интенсивностью освещения.
Выделите акценты
Подумайте, на что вы обращаете внимание в первую очередь, переступив порог гостиной: оригинальная картина на стене, винтажный кофейный столик, стеллаж с домашней библиотекой.
Оформите эти «вау-объекты» дополнительно: продумайте сценарий освещения, дополнительные аксессуары, наиболее выгодное место расположения.
Поменяйте чехлы на мебели
Новая «одежда» для диванов и кресел моментально преобразит интерьер без особых финансовых вложений.
Уберите лишнее с полок
Множество аксессуаров на полках создают, скорее, эффект захламленности. Чем меньше безделушек — тем лучше. Бесчисленные статуэки, фигурки и рамочки лучше заменить на книги, вазы с фруктами и живые растения.
Пятница — балкон
Разберите вещи
В первую очередь — разберите вещи. Мы привыкли использовать территорию балкона как склад для всего на свете, и там годами могут лежать вещи, которые мы уже никогда и использовать не будем. Проведите строгую ревизию, выбросьте все ненужное и приведите в порядок то, чем вы планируете пользоваться.
Проведите влажную уборку
Сначала вымойте окна. Затем — пол и плинтусы. Если балкон не застеклен, очистите перила и ограду. Потрескавшуюся краску отскоблите металлической щеткой и заново покрасьте.
Продумайте системы хранения
Встроенные шкафы и стеллажи — отличный вариант для хранения вещей на балконе. Крупные предметы, например, велосипед или санки, удобно вешать на стену на специальные крючки. Всю мелочевку сложите в контейнеры и подпишите их. Также вещи можно убрать в выдвижные ящики под диваном или скамью с откидным верхом.
«Обуючиваем» пространство
Небольшой раскладной столик, подвесное кресло, пара стульев или пуфиков — и у вас дополнительная обеденная, рабочая и зона отдыха на свежем воздухе. Также создать уютную, раслабленную атмосферу помогут растения в подвесных кашпо, светильники, гирлянды, теплые пледы и покрывала.
Суббота — прихожая
Обновите стены
Универсальный способ — покрасить их. Выбирайте светлые цвета, так вы визуально увеличите пространство. Но выбирая цвет, учитывайте общую интерьерную концепцию квартиры.
Арт-галерея
Если у вас прихожая удлиненной формы, то стены — отличное место для арт-инсталляции. Повесьте на стены интересные картины, постеры, семейные фотографии.
Практичность и функциональность
Позаботьтесь о том, чтобы в вашей прихожей всегда был порядок и выбегая из дома, вы не тратили время на поиски нужной вещи. В этом вам помогут крючки для ключей, подставки для зонтиков, кармашки для обуви, доски для записей.
Внимание на пол
Даже обновленный коврик у входной двери может поменять настроение прихожей. Также правильно подобранные по размеру и цвету ковровые дорожки могут значительно расширить визуальное пространство прихожей.
Впустите свет
В прихожей, как правило, нет окон, и она в первую очередь страдает от недостатка освещения. Продумайте систему освещения, задействовав акцентные мобильные светильники, гирлянды, настенные лампы.
Воскресенье — ванная комната
Новые цвета
Добавить акцентов с помощью краски — бюджетный и не требующий долгой работы способ. В ванной комнате очень выигрышно выглядят стены в полоску. С особым вниманием отнеситесь к краске для ванны — выбирайте акриловые эмульсионные краски на водной основе или полуглянцевые краски.
Поменяйте аксессуары
Все очарование интерьера чаще всего кроется в деталях. А пространство ванной комнаты — широчайшее поле для таких экспериментов. Смените стаканчик для зубных щеток, коврик, шторку для душа, мыльницу, повесьте новые полотенца — ваша ванная комната моментально преобразится и будет выглядеть ярко и по-новому.
Выбросьте все ненужное
Ванная комната часто бывает заставлена от пола до потолка различными баночками, бутылочками, косметическими образцами. Критично оглядите все это и разберитесь, чем вы планируете пользоваться, а что только занимает нужное место. Все лишнее выбрасываем без жалости, необходимое — сортируем по контейнерам и корзинам.