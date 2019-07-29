Что нужно знать о квартире со свободной планировкой
Застройщики предлагают квартиры со свободной планировкой как альтернативу типовым.
Действительно, такие предложения выглядят привлекательно: чистый лист, на котором можно создать пространство своей мечты. На деле бывает не так. Разберем, что к чему.
Что такое свободная планировка?
Квартира со свободной планировкой — та, в которой нет внутренних стен, а количество несущих опор сведено к минимуму.
Это позволяет отделить любое количество квадратов под жилую зону или не разделять их вовсе: покупатель сам решит, что ему нравится.
Такая недвижимость появились в России в начале 90-х. Появилась мода на перепланировки: люди ломали стены, возводили новые, объединяли квартиры. Застройщики поняли, что есть спрос, и стали предлагать квартиры без перегородок, чтобы покупатель сам мог совместить площади, сделать ванную комнату нужного размера и реализовать любые неординарные идеи.
Вопрос цены
Квартиру со свободной планировкой можно купить дешевле, чем с готовыми внутренними перегородками. Это связано с тем, что застройщик не тратится на возведение стен, разводку проводки по квартире, отделку.
Позволяют распланировать жилье самостоятельно
Покупатель получает «коробку» без внутренних перегородок: не приходится ломать старые стены, чтобы возвести новые. Иногда такие квартиры делят на несколько студий и сдают в аренду — в этом случае свободная планировка только в плюс.
Требуют ремонта
Для ремонта квартиры со свободной планировкой желательно привлечь к работе дизайнера. Он разработает проект, чтобы жилье было удобным, а строители не запутались в процессе отделки.
Чтобы возвести перегородки, передвинуть сантехнику в ванной, прорубить или заделать дверные проемы, потребуется согласование перепланировки.
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Кому подойдет квартира со свободной планировкой
Это хорошее решение, если покупатель:
— хочет продумать пространство под свои нужды
— готов оплатить дизайн-проект и отделку с нуля
— располагает временем и деньгами для оформления перепланировки
— не торопится с переездом.