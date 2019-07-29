Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
3 мин
11K

Что нужно знать о квартире со свободной планировкой

Дата публикации: 29 июл 2019
Что нужно знать о квартире со свободной планировкой
Содержание

Застройщики предлагают квартиры со свободной планировкой как альтернативу типовым. 

Действительно, такие предложения выглядят привлекательно: чистый лист, на котором можно создать пространство своей мечты. На деле бывает не так. Разберем, что к чему.

Что такое свободная планировка?

Квартира со свободной планировкой — та, в которой нет внутренних стен, а количество несущих опор сведено к минимуму. 

Это позволяет отделить любое количество квадратов под жилую зону или не разделять их вовсе: покупатель сам решит, что ему нравится.

Такая недвижимость появились в России в начале 90-х. Появилась мода на перепланировки: люди ломали стены, возводили новые, объединяли квартиры. Застройщики поняли, что есть спрос, и стали предлагать квартиры без перегородок, чтобы покупатель сам мог совместить площади, сделать ванную комнату нужного размера и реализовать любые неординарные идеи.

Вопрос цены

Квартиру со свободной планировкой можно купить дешевле, чем с готовыми внутренними перегородками. Это связано с тем, что застройщик не тратится на возведение стен, разводку проводки по квартире, отделку. 

Позволяют распланировать жилье самостоятельно

Покупатель получает «коробку» без внутренних перегородок: не приходится ломать старые стены, чтобы возвести новые. Иногда такие квартиры делят на несколько студий и сдают в аренду — в этом случае свободная планировка только в плюс.

Требуют ремонта

Для ремонта квартиры со свободной планировкой желательно привлечь к работе дизайнера. Он разработает проект, чтобы жилье было удобным, а строители не запутались в процессе отделки. 

Чтобы возвести перегородки, передвинуть сантехнику в ванной, прорубить или заделать дверные проемы, потребуется согласование перепланировки. 

Читайте также: Инструкция: как узаконить перепланировку квартиры

Кому подойдет квартира со свободной планировкой

Это хорошее решение, если покупатель:

— хочет продумать пространство под свои нужды

— готов оплатить дизайн-проект и отделку с нуля

— располагает временем и деньгами для оформления перепланировки

— не торопится с переездом.

Сейчас читают

Составляем дизайн-проект квартиры: пошаговая инструкция

Зонирование пространства: правила и приемы

Объединение кухни и гостиной: плюсы и минусы

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Актуальное
Как бюджетно организовать новогодние каникулы
12 дек 2024
713
Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
10 дек 2024
826
Ремонт квартиры своими руками: пошаговая инструкция
09 дек 2024
1K
Как законно установить видеокамеру в подъезде
09 дек 2024
65K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал