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Что делать, если в квартире пахнет газом
Дата публикации: 22 апр 2021
Коротко и ясно рассказываем, что делать, если дома пахнет газом.
Что делать, если пахнет газом
- Не используйте газовые приборы и перекройте вентиль, который подает газ.
- Погасите все источники огня.
- Не включайте свет и электроприборы, это может вызвать искру.
- Откройте окна и покиньте квартиру, пусть она проветрится.
- Если газом пахнет от соседей, не звоните в звонок, а стучите в дверь.
- Вызовите газовую службу.
Куда звонить, если пахнет газом
Звоните в службу спасения 112 или в службу газа 04. Это — единые номера для всех регионов России.
Сообщите свой адрес и ждите приезда бригады. Специалисты устранят утечку и дадут рекомендации по обращению с газовыми приборами.
Карина Камалова
Автор статьи
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