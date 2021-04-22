Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
1 мин
2K

Что делать, если в квартире пахнет газом

Дата публикации: 22 апр 2021
Что делать, если в квартире пахнет газом
Содержание

Коротко и ясно рассказываем, что делать, если дома пахнет газом.

Что делать, если пахнет газом

  • Не используйте газовые приборы и перекройте вентиль, который подает газ.
  • Погасите все источники огня.
  • Не включайте свет и электроприборы, это может вызвать искру.
  • Откройте окна и покиньте квартиру, пусть она проветрится.
  • Если газом пахнет от соседей, не звоните в звонок, а стучите в дверь.
  • Вызовите газовую службу.

Куда звонить, если пахнет газом

Звоните в службу спасения 112 или в службу газа 04. Это — единые номера для всех регионов России.

Сообщите свой адрес и ждите приезда бригады. Специалисты устранят утечку и дадут рекомендации по обращению с газовыми приборами.

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Актуальное
Как бюджетно организовать новогодние каникулы
12 дек 2024
713
Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
10 дек 2024
826
Ремонт квартиры своими руками: пошаговая инструкция
09 дек 2024
1K
Как законно установить видеокамеру в подъезде
09 дек 2024
65K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал