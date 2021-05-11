Чистовая отделка квартиры: как сделать и с чего начать
Чистовая отделка квартиры — последний этап ремонта и в новостройке, и в новой квартире. Как только ее заканчивают, можно завозить мебель и переезжать. Рассказываем, что делают на этом этапе, какие материалы используют и что нужно учесть.
Что такое чистовая отделка
Ремонт квартиры делится на несколько этапов: демонтаж, черновая, предчистовая и чистовая отделка.
Во время демонтажа с поверхностей счищают старые покрытия, сносят перегородки. Если квартира в новостройке, подготовку и демонтаж проводят только если текущее качество черновой отделки не устраивает. Черновая отделка включает монтаж инженерных систем — электропроводки, водоснабжения, канализации и отопления. Также на этом этапе выравнивают стены, пол и потолки. Предчистовая отделка — более тонкое и тщательное выравнивание: например, на стены наносят финишную шпаклевку.
Чистовая отделка — финальный этап. В квартире клеят обои, красят стены и потолки, укладывают плитку, ламинат или паркет, устанавливают сантехнику, розетки и межкомнатные двери. После чистовой отделки квартира почти готова к переезду — нужно только завезти мебель.
К чистовой отделке приступают, когда в квартире выровнены все поверхности, а штукатурка, шпаклевка и стяжка хорошо просохли. Иногда плитку укладывают немного раньше: этому виду работ влажность в квартире почти не мешает, а строительная пыль вряд ли испортит материалы.
Какие материалы нужно использовать
Для чистовой отделки используют материалы, которые видны, когда человек заходит в комнату. От них зависит внешний вид помещения.
Стены: обои, краска, декоративная штукатурка, керамическая плитка, керамогранит, камень, панели из разных материалов: пластика, дерева, МДФ.
Полы: ламинат, линолеум, кварцвинил, паркет, паркетная доска, инженерная доска, керамическая плитка, керамогранит, камень, ковролин, мармолеум, наливной эпоксидный пол, пробковое напольное покрытие.
Потолки: краска, натяжные потолки, рейки, обои, декоративные панели, потолочная плитка.
Выбор чистовых материалов зависит от многих факторов: предпочтений хозяев квартиры, конкретного помещения, возраста дома. Например, в ванной и кухне используют влагостойкую краску. А для только что сданной новостройки лучше подходят натяжные потолки, чем штукатурка или гипсокартон в сочетании с краской — они не испортятся во время усадки здания.
Чтобы подобрать правильные материалы, нужно перед ремонтом узнать побольше об их свойствах. Другой вариант — заказать дизайн-проект: специалист выберет подходящие материалы за вас. Также можно попросить помощи у прораба, который будет руководить ремонтом.
С чистовыми материалами лучше определиться до начала черновой отделки — от них зависит, как будут готовить поверхности стен, пола и потолка. Например, если на полу будет паркет, в стяжку не станут подсыпать керамзит. А если стены соберутся красить, их будут тщательнее выравнивать, чем под обои: краска не скрывает неровности.
Что учесть при чистовой отделке квартиры
У чистовой отделки есть нюансы, на которые нужно обратить внимание. Если их проигнорировать, придется переделать часть работ — сразу или со временем. А это стоит денег.
✅ Очередность работ. У каждого мастера есть привычный порядок действий. Например, одни сначала клеят обои, а потом укладывают ламинат, другие делают наоборот. И так, и так нормально, но нужно учитывать, что во время некоторых видов работ летит пыль — она может испортить уже готовую отделку.
Если в комнате стены уже покрашены или оклеены обоями, там нельзя резать ламинат или плитку — на чистовой отделке оседает пыль. Для резки материалов выбирают другое помещение. Например, ванную комнату: с плитки пыль легко стереть.
Натяжные потолки устанавливают в такой последовательности: крепят стеновой профиль для полотна, затем клеят обои или красят стены, и потом устанавливают само потолочное полотно.
Если клеить обои или красить стены уже после монтажа натяжного потолка, есть риск порвать полотно. А стеновой профиль крепят перед поклейкой обоев, чтобы их не испачкать.
✅ Соблюдение технологий. Для каждого материала есть технология укладки или нанесения, которую нужно соблюдать. Обычно ее описывает производитель на упаковке или на сайте. Если нарушить технологию, придется переделывать.
Частые ошибки в соблюдении технологии работ:
- нанести клей на поверхность плитки локально, а не распределить по всей площади — плитка быстро отвалится;
- нанести недостаточно клея на обои — швы разойдутся при высыхании;
- открыли окно сразу после поклейки обоев — обои отойдут от стен;
- уложить паркет прямо на стяжку, без слоя фанеры — появятся щели между плашками, пол начнет скрипеть;
- не соблюсти технологию нанесения декоративной штукатурки — не получится нужного эффекта;
- уложить ламинат впритык к стене, без зазора в 5-7 мм — плашки встанут «домиком».
Ошибки обходятся дорого: приходится покупать новые материалы и переделывать. Поэтому даже если кажется, что то или иное требование производителя — мелочь, лучше все-таки его соблюсти.
Какие работы можно сделать самому, а что лучше предоставить профессионалам
Заниматься чистовой отделкой можно самому, если уже есть опыт: раньше приходилось клеить обои, укладывать ламинат, красить потолки. Также можно попробовать, если выбрать простые в работе материалы — например, линолеум или кварцвиниловую плитку для пола, краску для стен.
Позвать мастеров стоит в нескольких случаях.
- нет времени на самостоятельный ремонт — мастера сделают работу сами, а хозяин квартиры сможет поскорее переехать;
- нет никакого опыта в отделке — высок риск испортить материалы и купить все заново;
- для отделки выбрали дорогие материалы — они требуют точного соблюдения технологии укладки и нанесения, поэтому работу лучше доверить опытным мастерам.
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Чистовая отделка — не такой сложный и ответственный этап, как черновая, для которой нужны инженерные навыки, инструменты, опыт работы с электрикой и знание стандартов. Если «база» сделана хорошо, отделка прослужит долго. Но все-таки для качественного ремонта нужны знания и опыт, иначе результат не понравится, и придется все переделать.