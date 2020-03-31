Чем заняться дома в период самоизоляции
- Слушайте музыку
- Откройте для себя что-то новое
- Создайте новые образы
- Пересмотрите свои привычки
- Станьте шеф-поваром
- Уделите время близким
- Больше двигайтесь
- Займитесь творчеством
- Наведите порядок
- Сделайте перестановку
- Устройте на балконе релакс-зону
- Организуйте рабочее место
- Пересадите растения
- Больше читайте
- Наведите порядок в финансовых делах
- «Прокачайтесь» в своей специальности
- Организуйте культурную онлайн-программу
- Посмотрите киноновинки
- Посвятите время себе
- Сейчас читают
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла глобальные изменения в профессиональную и личную жизнь людей всего мира. Текущая неделя в России объявлена выходной, все больше и больше людей переходят на удаленную работу.
Главное — проявить максимальную сознательность и стараться не подвергать себя и окружающих опасности. Сегодня забота о себе в прямом смысле означает заботу о ближнем. При общем уровне тревоги и стресса важно воспринимать временную самоизоляцию не как тоскливое заключение в четырех стенах, а как время, которое можно провести эффективно и интересно — все для этого у нас есть. Оставайтесь дома и берегите себя!
Слушайте музыку
Известно, что правильный аудиофон напрямую влияет на наше психологическое состояние и восприятие действительности. Составьте жизнеутверждающие «карантинные» плейлисты из ваших любимых песен, послушайте альбомы, до которых у вас последнее время не доходили руки (уши), подпевайте, танцуйте и не давайте хандре и тоске шанса прописаться у вас дома.
Откройте для себя что-то новое
Давно хотели научиться играть на гитаре, освоить азы графического дизайна или, может, выучить шведский язык? Когда, как не сейчас! Сложность в изучении чего-то нового не в процессе, а в первом решительном шаге, и сейчас у вас самый подходящий момент для того, чтобы его сделать.
Создайте новые образы
Разберите свой гардероб и поиграйте в «сам себе стилист»: собирайте новые образы, комбинируйте и экспериментируйте. Изучите модные тренды на предстоящий сезон и устройте себе онлайн-шоппинг, тем более многие интернет-магазины одежды и аксессуаров сейчас предоставляют большие скидки на свою продукцию. Самоизоляция — дело времени, а к ее окончанию вы будете в полном всеоружии.
Пересмотрите свои привычки
Сейчас, когда у вас столько времени побыть наедине с собой, самое время критически взглянуть на себя, пересмотреть свой образ жизни, привычки, в том числе и вредные, а в перспективе — цели и приоритеты. Критически — не значит с упреком, а осознанно, чутко и с максимальным вниманием.
Начните с пересмотра режима питания, распорядка дня, распределения времени и энергии. Возможно, на влияние некоторых негативных моментов в суматохе дней вы просто не обращаете внимания.
Станьте шеф-поваром
Время дружеских ужинов в ресторанах, посиделок в кофейнях и ленивых бранчей по выходным отложено на неопределённый срок. Многие рестораны работают в режиме доставки, да и «пиццу на дом» никто не отменял. Но куда интереснее самому освоить кулинарное мастерство и порадовать себя или семью идеальными панкейками или сырниками на завтрак.
А может, обозначать каждый день кухней разных народов мира. Карантин — прекрасная возможность для гастрономических экспериментов. Все продукты можно заказать на дом, а в интернете полно оригинальных рецептов на любой вкус и любой сложности.
Уделите время близким
В обычной жизни у нас, увы, часто не хватает времени на общение с близкими и дорогими людьми. Мы вечно куда-то бежим, опаздываем и откладываем все на потом, ограничиваясь дежурными сообщениями в мессенджерах и социальных сетях. Время это исправить. Тем более, что в режиме самоизоляции очень важно сохранять чувство связи с внешним миром, иначе депрессия, чувство одиночества и покинутости станут верными спутниками.
Если вы живете с семьей, старайтесь чаще делать что-то вместе: от совместных завтраков до настольных игр. Если вы живете одни, то современные технологии придут вам на помощь: видеозвонки друзьям и родственникам — прекрасная альтернатива личным встречам, особенно если на эти личные встречи у вас чаще всего не хватает времени.
Больше двигайтесь
Движение — это жизнь. Закрытые спортзалы, бассейны и фитнесс-клубы — не причина отказываться от занятий спортом. В YouTube множество видеороликов о том, как поддерживать себя в хорошей физической форме, не выходя из дома и при минимуме спортивного инвентаря.
Зарядка с утра, несколько пятнадцатиминутных перерывов на физическую активность в течение дня — и вы в тонусе. Кроме того, можно попробовать себя в новых направлениях: возможно вы давно хотели заняться танцами или практиковать йогу. Начинайте!
Займитесь творчеством
Это прекрасный способ раскрыть свой внутренний потенциал, «прочистить голову» и получить новый, интересный опыт. Поле для экспериментов тут непаханое — что первое приходит в голову, тем и занимайтесь: от скрапбукинга до видеомонтажа. Эффект будет только положительный!
Наведите порядок
Бытие определяет сознание. Поэтому если хотите порядка в голове, сначала наведите его во всем, что вас окружает. Захламленность внешнего незаметно, но неумолимо проникает во внутреннее: ослабляется внимание, концентрация и память, увеличивается градус раздражительности и рассеянности. Большие ресурсы тратятся на устранение всяческих «помех» — в итоге мы меньше успеваем, больше устаем, и, что самое обидное — впустую.
Наведите порядок в квартире: разберите вещи, выбросьте все ненужное, проведите генеральную уборку, разберите почту и файлы в вашем компьютере и смартфоне — вы сами увидите, насколько легче, свободнее и спокойнее вам станет дышать и думать.
Как организовать системы хранения в квартире читайте в статье «Главные правила хранения вещей»
Сделайте перестановку
Универсальный вариант преобразить пространство, не потратив ни копейки. Вынужденное нахождение в течение длительного времени в одном помещении не может не действовать на нервы, и смена привычной картинки отлично поможет психологически «разгрузиться».
Советы по теме читайте в статье «7 правил гармоничной расстановки мебели»
Устройте на балконе релакс-зону
За зиму организм истосковался по солнечному свету, свежему воздуху и витамину D. И если прогулки в парках и скверах сейчас невозможны, то это не значит, что мы должны отказываться от всех «весенних прелестей». Разберите и вымойте балкон, поставьте туда раскладной столик, пуфик, повесьте гирлянды — у вас готовая зона для чего угодно: неспешных завтраков, чтения книг и даже работы.
Организуйте рабочее место
Психологи утверждают, что для эффективной работы из дома, необходимо уделить особенное внимание и функциональной, и эстетической составляющим рабочего места. В условиях нынешней повсеместной «удаленной» работы этот момент актуален как никогда. Не работайте в кровати или в любой привычной зоне отдыха — границы рабочего и личного пространства должны быть строгими.
Это в первую очередь необходимо и для сохранения продуктивности, и для общего психологического комфорта: мозг должен четко понимать, когда ему необходимо работать, а когда отдыхать, и соответствующая обстановка — прямой сигнал для запуска определенного механизма деятельности.
Обустройте отдельную рабочую зону. Это может быть хоть широкий подоконник или балкон, главное, чтобы вам было удобно, комфортно и не вредило здоровью.
Советы по теме читайте в статье «Как организовать рабочее место дома»
Пересадите растения
Сейчас самое время заняться пересадкой и подкормкой растений, тем более что общение с живой природой в сложившихся условиях — лучшее лекарство от хандры и тоски. Помимо комнатных растений, можно создать маленький неприхотливый «огород», и в скором времени к вашему столу будет готова свежая зелень, выращенная собственными руками.
Больше читайте
Наверняка, у вас скопилось достаточно книг, которые хотелось бы прочитать. В этот же список можно внести и произведения, которые вы давно читали и сейчас могли бы оценить их по-новому.
Наведите порядок в финансовых делах
Дело непростое, серьезное и основательное. Видимо поэтому так часто откладывается в папочку «на потом». Тщательно проанализируйте все свои доходы и расходы. Наверняка, в режиме самоизоляции второй пункт заметно сократился, и это очевидный плюс.
Посчитайте, какие «повседневные ритуалы» незаметно съедает значительную часть ваших финансовых ресурсов: кофе с собой, заказ еды в офис, необдуманные покупки, частые походы в кафе и рестораны и т.д. Подумайте, от чего бы вы могли отказаться и что сократить в пользу чего-то более оправданного.
«Прокачайтесь» в своей специальности
Скорее всего у вас в закладках скопилось множество статей, заметок и материалов, касающихся вашей специальности. Кроме-того, многие образовательные интернет-платформы на время карантина открыли бесплатный доступ или предоставили большую скидку на свои электронные библиотеки и дистанционные курсы.
Организуйте культурную онлайн-программу
Многие мировые музеи проводят экскурсии в онлайн-режиме. Также большинство спектаклей и концертов доступны в режиме реального времени. Отличный шанс прогуляться по Эрмитажу, посмотреть «Бесприданницу» или побывать на концерте любимой группы без толп, уютно устроившись на своем диване.
Посмотрите киноновинки
Держим пари, у вас есть список сериалов и фильмов с пометочкой «must see». Только наверняка пункты в него добавляются чаще, чем вычеркиваются. Пришло время восполнить и этот пробел.
Большинство онлайн-киносервисов на время карантина сделали бесплатный доступ, или же за очень символические деньги. Так что фонд мирового киноискусства сейчас в вашем полном распоряжении. Также можно составить тематические просмотры: фильмы-лауреаты за всю историю «Оскара», ретроспективу фильмов любимого режиссера или актера.
Посвятите время себе
Устройте себе спа-день, медитируйте, отдыхайте и выспитесь, наконец!