Адаптивный дизайн интерьера: стиль и практичность
Когда речь заходит о дизайне квартиры, люди делятся на два лагеря «Мы сами» и «Пусть сделают за меня!».
В первом случае это выливается в потраченное время, силы и нервы.
Тем же, кто предпочитает довериться дизайнерам, нужно выбрать концепцию и наблюдать за ходом работ.
Если вы боитесь, что второй вариант дорогой, можете выдохнуть: у владельцев квартир и домов появилась возможность заказать себе так называемый «адаптивный» дизайн интерьера в рамках небольшого бюджета.
Какая разница между адаптивным и индивидуальным дизайном
Индивидуальный дизайн — это долгий, трудозатратный и недешевый процесс. Все начинается с осмотра помещения, ожидания вдохновения у дизайнера, отрисовки проекта.
Только начальная разработка дизайн-проекта с учетом согласований может растянуться до полугода. Дальше начинается закупка материалов и здесь, скорее всего, снова придётся ждать.
Адаптивный дизайн — это возможность применить готовое дизайнерское решение в любой квартире, не тратя на это уйму времени и денег.
На разработку адаптивного дизайна под конкретную квартиру уйдет не больше 14 дней.
Ремонт начнется быстрее, вы сможете сэкономить на индивидуальном проектировании, пространство будет индивидуальным и стильным.
Главные преимущества адаптивного дизайна
Вы сразу понимаете, как будет выглядеть ваша квартира
Гораздо дешевле разработки индивидуального интерьера с нуля, но не менее красивый в исполнении
Предполагает использование различных по классу отделочных материалов, что позволяет уложиться даже в самый скромный бюджет
Готовится в более короткие сроки в сравнении с индивидуальным дизайном. Поэтому к ремонту можно приступить быстрее
Актуален как для первичного, так и для вторичного жилья
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