Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
2 мин
22K

Адаптивный дизайн интерьера: стиль и практичность

Дата публикации: 01 нояб 2019
Адаптивный дизайн интерьера: стиль и практичность
Содержание

Когда речь заходит о дизайне квартиры, люди делятся на два лагеря «Мы сами» и «Пусть сделают за меня!».

В первом случае это выливается в потраченное время, силы и нервы.

Тем же, кто предпочитает довериться дизайнерам, нужно выбрать концепцию и наблюдать за ходом работ.

Если вы боитесь, что второй вариант дорогой, можете выдохнуть: у владельцев квартир и домов появилась возможность заказать себе так называемый «адаптивный» дизайн интерьера в рамках небольшого бюджета.

Какая разница между адаптивным и индивидуальным дизайном

Индивидуальный дизайн — это долгий, трудозатратный и недешевый процесс. Все начинается с осмотра помещения, ожидания вдохновения у дизайнера, отрисовки проекта.

Только начальная разработка дизайн-проекта с учетом согласований может растянуться до полугода. Дальше начинается закупка материалов и здесь, скорее всего, снова придётся ждать.

Адаптивный дизайн — это возможность применить готовое дизайнерское решение в любой квартире, не тратя на это уйму времени и денег.

На разработку адаптивного дизайна под конкретную квартиру уйдет не больше 14 дней.

Ремонт начнется быстрее, вы сможете сэкономить на индивидуальном проектировании, пространство будет индивидуальным и стильным.

Главные преимущества адаптивного дизайна

Вы сразу понимаете, как будет выглядеть ваша квартира

Гораздо дешевле разработки индивидуального интерьера с нуля, но не менее красивый в исполнении

Предполагает использование различных по классу отделочных материалов, что позволяет уложиться даже в самый скромный бюджет

Готовится в более короткие сроки в сравнении с индивидуальным дизайном. Поэтому к ремонту можно приступить быстрее

Актуален как для первичного, так и для вторичного жилья

Хотите адаптивный дизайн интерьера?

Специально для пользователей ДомКлик компания OTDL разработала 10 адаптивных дизайнерских решений на выбор со скидкой 50% от полной стоимости проекта.

Сейчас читают

9 способов недорого обновить интерьер

Как создать стильный интерьер и не разориться

Как рассчитать бюджет на ремонт за пять шагов

Дизайн интерьера
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Актуальное
Как бюджетно организовать новогодние каникулы
12 дек 2024
713
Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
10 дек 2024
826
Ремонт квартиры своими руками: пошаговая инструкция
09 дек 2024
1K
Как законно установить видеокамеру в подъезде
09 дек 2024
65K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал