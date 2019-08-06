7 правил гармоничной расстановки мебели
Чтобы мебель украшала, а не загромождала комнату, нужно грамотно ее расставить. Для этого необязательно быть дизайнером — достаточно знать базовые принципы. Рассказываем, какие.
1. 1
Без плана никуда! Чтобы мебель удобно разместилась в комнате, выделите время на бумажную работу. Начертите план комнаты на миллиметровке или в планировщике с учетом функциональных зон. Узнайте размеры мебели, которая вам нравится, и «расставьте» ее на чертеже, соблюдая масштаб. Если она вписалась удачно — покупайте. А если на плане видно, что между предметами мебели почти не останется места, или, наоборот, возникнут участки, на которых ничего не разместить — подберите другие варианты.
2. 2
Центральный элемент — это главный предмет в комнате. В гостиной это может быть диван, телевизор или камин, в спальне — кровать, а в кабинете — письменный стол. Отталкиваясь от его расположения, сформируйте обстановку комнаты. Например, выберите место для телевизора в гостиной и поставьте напротив него диван, кресла и журнальный столик. Или в спальне начните с кровати, а уже потом подбирайте тумбочки.
3. 3
Чтобы комната не выглядела загроможденной, а всей мебелью было удобно пользоваться, оставляйте свободное место. Хорошо, если около половины площади комнаты останется незанятой.
Располагайте мебель на расстоянии друг от друга. Минимальная ширина прохода — 70 см. Перед шкафами и комодами лучше оставить от 80 см: распашные дверцы и выдвижные ящики должны полностью открываться. Чтобы было удобно смотреть телевизор, между ним и местами для зрителей оставьте расстояние, равное 3-5 диагоналям экрана.
4. 4
Идеальная форма комнаты — квадрат. Но такое в типовых квартирах встречается редко: помещения вытягивают в длину или в ширину. Скорректировать геометрию комнаты поможет шкаф во всю стену или подиум.
5. 5
Крупная мебель удачно смотрится в большом помещении, а компактная — в маленьком. Если подобрать предметы наоборот, станет либо тесно, либо слишком просторно. Поэтому прежде чем купить мебель, соотнесите ее габариты с размерами комнаты.
Если нужно в небольшом помещении разместить несколько зон, обратите внимание на трансформеры. Они сохранят свободное место без ущерба функциональности.
6. 6
Чтобы комната выглядела гармонично, добавьте симметричные элементы. Подойдут тумбы по обе стороны кровати, кресла по обе стороны дивана или одинаковые шкафы справа и слева от телевизора.
Прием для симметрии в интерьере — принцип треугольника. Например, в гостиной повесьте картину в центре над диваном, а по бокам поставьте одинаковые столики или кресла.
7. 7
Если в квартире на счету каждый сантиметр площади, задействуйте углы. Сюда впишутся нужные предметы, которые не должны привлекать много внимания: комод, стеллаж, кофейный столик или напольная ваза.
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