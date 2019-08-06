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Дом и уют
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7 правил гармоничной расстановки мебели

Дата публикации: 06 авг 2019
7 правил гармоничной расстановки мебели
Содержание

Чтобы мебель украшала, а не загромождала комнату, нужно грамотно ее расставить. Для этого необязательно быть дизайнером — достаточно знать базовые принципы. Рассказываем, какие.

1. 1

Без плана никуда! Чтобы мебель удобно разместилась в комнате, выделите время на бумажную работу. Начертите план комнаты на миллиметровке или в планировщике с учетом функциональных зон. Узнайте размеры мебели, которая вам нравится, и «расставьте» ее на чертеже, соблюдая масштаб. Если она вписалась удачно — покупайте. А если на плане видно, что между предметами мебели почти не останется места, или, наоборот, возникнут участки, на которых ничего не разместить — подберите другие варианты.

2. 2

Центральный элемент — это главный предмет в комнате. В гостиной это может быть диван, телевизор или камин, в спальне — кровать, а в кабинете — письменный стол. Отталкиваясь от его расположения, сформируйте обстановку комнаты. Например, выберите место для телевизора в гостиной и поставьте напротив него диван, кресла и журнальный столик. Или в спальне начните с кровати, а уже потом подбирайте тумбочки.

3. 3

Чтобы комната не выглядела загроможденной, а всей мебелью было удобно пользоваться, оставляйте свободное место. Хорошо, если около половины площади комнаты останется незанятой. 

Располагайте мебель на расстоянии друг от друга. Минимальная ширина прохода — 70 см. Перед шкафами и комодами лучше оставить от 80 см: распашные дверцы и выдвижные ящики должны полностью открываться. Чтобы было удобно смотреть телевизор, между ним и местами для зрителей оставьте расстояние, равное 3-5 диагоналям экрана.

4. 4

Идеальная форма комнаты — квадрат. Но такое в типовых квартирах встречается редко: помещения вытягивают в длину или в ширину. Скорректировать геометрию комнаты поможет шкаф во всю стену или подиум.

5. 5

Крупная мебель удачно смотрится в большом помещении, а компактная — в маленьком. Если подобрать предметы наоборот, станет либо тесно, либо слишком просторно. Поэтому прежде чем купить мебель, соотнесите ее габариты с размерами комнаты.

Если нужно в небольшом помещении разместить несколько зон, обратите внимание на трансформеры. Они сохранят свободное место без ущерба функциональности.

6. 6

Чтобы комната выглядела гармонично, добавьте симметричные элементы. Подойдут тумбы по обе стороны кровати, кресла по обе стороны дивана или одинаковые шкафы справа и слева от телевизора.

Прием для симметрии в интерьере — принцип треугольника. Например, в гостиной повесьте картину в центре над диваном, а по бокам поставьте одинаковые столики или кресла. 

7. 7

Если в квартире на счету каждый сантиметр площади, задействуйте углы. Сюда впишутся нужные предметы, которые не должны привлекать много внимания: комод, стеллаж, кофейный столик или напольная ваза.

Чтобы все сложилось в гармоничный и уникальный интерьер, закажите индивидуальный дизайн-проект. Дизайнер приедет на замеры и проведет консультацию бесплатно.

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Автор статьи
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