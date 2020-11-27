5 идей для подарка ко Дню Матери
В воскресенье, 29 ноября, отмечается День Матери — самого главного человека для каждого из нас 💚
Специально к празднику мы подготовили идеи подарков на любой бюджет. Позаботиться об этом стоит заранее: выбрать, купить, оформить заказ. Лучше, если подарок вы вручите сами и проведете день вместе с мамой, но, если такой возможности нет, выручит бесконтактная доставка.
Делаем дом мамы здоровым и безопасным
Здоровую атмосферу и правильный микроклимат в доме создают растения — они очищают и увлажняют воздух, поднимают настроение. Особенно сейчас, когда за окном холодно и сыро, уход за растениями — лучшее средство побороть хандру, стресс и усталость.
🎁 Из обычной стены можно сделать «фитостену» — растения крепятся на специальное полотно, внизу которого расположен бак для воды. От него расходятся шланги — они подают воду к корням растений. Это не очень хлопотно в уходе — бак нужно пару раз в неделю заполнять водой, дальше система все сделает сама. Такое озеленение — недешевое удовольствие, но стоит того: стена смотрится очень эффектно и станет нестандартным решением в зонировании пространства.
Вариант подешевле — стена из мха. Мох на специальной подложке можно наклеивать на любую поверхность стены или использовать встраиваемые каркасы, которые потом легко демонтировать. Мох прекрасно увлажняет воздух и не требует особого ухода — достаточно пару раз в неделю опрыскивать его водой из пульверизатора.
Если мама далека от садоводства, «оздоровить» квартиру можно и другими подарками. В квартире сухой воздух? Подарите увлажнитель. Постоянная сырость — осушитель воздуха. Также полезны будут: терморегулятор, очистители воздуха с угольными фильтрами, ионизатор для насыщения воздуха кислородом, пылесосы с функцией очистки воздуха.
🥳 Как празднуем: Устройте настоящий «Зеленый день» — займитесь вместе посадкой растений, украшайте с их помощью квартиру, возитесь и ковыряйтесь с землей — энергии после такого дня у вас станет в разы больше.
Вам — вкусно, маме — легко
В каких бы ресторанах мы не ели — вкуснее, чем у мамы, не будет нигде. Только она знает, как сделать котлетки такими поджаристыми, борщ ароматным, а пироги румяными. Просто в каждом блюде — мамина любовь и забота, а это не повторить.
🎁 Если ваша мама любит готовить, то время устроить апгрейд ее кухни. С помощью современной техники многие вещи можно делать гораздо быстрее, а цены разбросаны в диапазоне от бюджетных до солидных. В сумму до 5 000 рублей можно купить качественные электрические мельницы для специй, миксеры, мультиварки, мясорубки, хлебопечки, аэрогрили или фритюрницы. Дороже обойдутся вакуумные блендеры, кухонные комбайны, су-вид.
Мама — фанат кофе? Подумайте о кофемолке, кофеварке или капучинаторе. Сейчас продаются потрясающие кофемашины, которые умеют готовить больше двадцати видов кофе и чая. Мама — адепт здорового образа жизни? Подойдут йогуртницы, соковыжималки, пароварки. Дома часто остаются внуки? Отличным решением станут электровафельницы, электроблинницы, тостеры, мороженницы.
🥳 Как празднуем: Попросите маму провести мастер-класс по приготовлению тех самых орешков со сгущенкой или своего фирменного жаркого. В праздник протестируйте подарки и вместе займитесь приготовлением праздничного ужина из ваших любимых с детства блюд.
Интересуемся увлечениями мамы
🎁 Вариантов масса: наборы для скрапбукинга, для рисования и лепки, материалы для изготовления косметики, настольные игры, красивая посуда для дегустации вина.
Если мама любит кино, подарите ей подписку на онлайн-кинотеатры — в Okko, например, собрано более 60 000 фильмов и сериалов. Можно замахнуться и на домашний кинотеатр: купить качественную технику, проектор и устроить настоящий кинозал дома.
Если мама не мыслит свою жизнь без музыки, можно выбрать хорошую аудиосистему или качественные беспроводные наушники для утренних пробежек.
Мама занимается гончарным искусством? Обустройте на утепленном балконе мастерскую, купив для этого все необходимое.
🥳 Как празднуем: Вместе опробуйте приобретения: организуйте уютный просмотр ваших общих любимых фильмов на новой технике, эстетическую дегустацию вина, вечер настольных игр — маме наверняка будет дорог ваш интерес к ее увлечениям и желание в них поучаствовать.
Делаем мамин дом уютнее
Если ваша мама много времени проводит дома (а сейчас это самое главное!) ей важен уют и окружение красивыми вещами.
🎁 Вспомните, может она давно заглядывалась на дорогую антикварную вазу, хотела купить огромное напольное зеркало, мечтает об электрокамине или вообще для нее символ уюта — это котенок.
Зная вкусы мамы, ее любимые цвета и стили, можно собрать уникальную коллекцию по «обуючиванию»: декоративные свечи, красивая посуда, мягкие пледы, домашние халаты, наборы для сервировки стола, стильные торшеры.
🥳 Как празднуем: Предложите маме свою помощь по «обучючиванию». Помимо того, что такие совместные занятия очень приятны, может потребоваться и ваша помощь в сборке мебели, установке тяжелых предметов, уборке.
Множество полезных советов и интересных идей по дизайну интерьера вы найдете в разделе «Мой дом»
Исполняем мамину мечту
Наверняка вы знаете, или хотя бы догадываетесь, о чем может мечтать ваша мама. Если нет — спросите ее об этом. Уверены, что вас ждет интересная история из ее жизни. Возможностей для путешествий и других активностей сейчас немного, но всегда можно сделать шаг к мечте, хотя бы запланировав ее исполнение.
🎁 Мама всегда мечтала побывать во Франции? Договоритесь после открытия границ поехать вместе в Париж, а пока запишите маму на курсы французского языка.
Мама с восхищением смотрит танцевальные шоу? Подарите ей абонемент на индивидуальные занятия по танцам.
Всегда хотела прыгнуть с парашютом? Не проблема!
В эпоху пандемии многие развлекательные сервисы продают абонементы и сертификаты на свои услуги с открытой датой активации. После карантина мечта мамы исполнится, а радоваться этому она начнет уже сейчас.
🥳 Как празднуем: Если исполнение мечты пока откладывается, это не проблема, а отличная возможность подготовиться. Собрались после карантина во Францию? Сегодня можно уже начать планировать путешествие: составить маршруты, погулять по гугл-картам, выбрать интересные достопримечательности, посмотреть экспозиции важных музеев в онлайн-формате.
Купили абонемент на занятия танцами? Устройте первый урок сами. В интернете полно обучающих роликов — начинайте веселиться и танцевать вместе уже сегодня!
❤️ Будьте счастливы
Эта шестая идея по умолчанию включается в комплект ко всем подаркам. Ведь самый лучший подарок для любой мамы — счастье своего ребенка. Так, заботясь о себе, вы заботитесь и о своих близких.