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Дом и уют
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15 универсальных дизайнерских лайфхаков для вашего интерьера

Дата публикации: 07 июн 2019
15 универсальных дизайнерских лайфхаков для вашего интерьера
Содержание

Советов, рекомендаций и наставлений по дизайну интерьера в интернете не счесть. Мы собрали для вас самые универсальные и выдержавшие проверку временем лайфхаки по обустройству квартиры. Что важно, они не потребуют особых финансовых, физических или временных затрат.

1. 1

Наденьте на диванные подушки чехлы другого цвета, и зона отдыха будет смотреться намного интереснее.

2. 2

Пространство спальни будет казаться визуально больше, если вы выберете высокую кровать.

3. 3

Если площадь комнаты маленькая, а душа требует размаха, белый цвет стен  — беспроигрышный вариант.

4. 4

Заглядываетесь на иллюстрации в каталогах IKEA, но не можете добиться такой же уютной небрежности?

В первую очередь, забудьте об идеально расправленных покрывалах и пледах — это выглядит слишком по-казарменному. Пусть они будут лежать, будто вы только что читали под ними интересную книжку с чашкой какао — и эффект будет достигнут.

5. 5

Зеркала не должны висеть друг напротив друга, или отражать дверной проем.

6. 6

Если комнате недостает уюта, поставьте в угол крупное растение в горшке.

7. 7

Освещение в шкафу — отличный способ сэкономить время утром при подборе комплекта одежды, да и заглядывать в такой шкаф будет куда приятнее.

8. 8

Освободите настенные полки, поверхности тумбочек и комодов от лишних вещей, пусть они будут полупустыми.

Так вы и визуально освободите пространство, и избавитесь от проблемы захламленности.

9. 9

Ковер или стол круглой формы посередине комнаты визуально расширит границы пространства.

10. 10

Если чувствуете, что устали от интерьера, или обстановка давит на вас, не спешите ломать стены или переставлять мебель. В первую очередь, устройте генеральную уборку и выкиньте лишний хлам. Вот увидите, ваша квартира моментально преобразится.

11. 11

Старайтесь не скупать статуэтки, картины, плакаты и другие предметы декора в крупных магазинах

Все-таки подобные вещи претендуют на индивидуальность. Гораздо интереснее и полезнее создавать подобные арт-объекты самим. Вот увидите, это принесет вам массу удовольствия.

12. 12

Не храните крупы и макаронные изделия в фабричных упаковках. Сразу же пересыпайте в специальные банки для хранения. Это и эстетичнее, и удобнее.

13. 13

Даже небольшой недорогой букетик оживит интерьер и сделает его теплее и уютнее, чем статуэтки или искусственные растения.

14. 14

Если у вас нет в планах затевать ремонт каждый год, отдайте предпочтение старой доброй классике.

15. 15

Если вы организуете освещение в зоне «фартука», кухня станет намного уютнее.

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Карина Камалова
Карина Камалова
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