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Дом и уют
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12 простых правил урбанистики, которые сделают нашу жизнь лучше

Дата публикации: 05 мая 2021
12 простых правил урбанистики, которые сделают нашу жизнь лучше

Интерес к урбанистике появился внезапно — сначала в городах-миллионниках, а затем и по всей России.

Жители стали интересоваться, как сделать свой двор уютнее, а подъезд чище, где поставить детскую площадку и лавочки. Активные граждане стали объединяться вокруг проблемных вопросов городской инфраструктуры: как сохранить историческое здание, позаботиться об экологии, решить проблему пробок. Проще говоря, урбанистика — это про то, как создать благоприятные условия жизни в городе.   

Если мы хотим сделать свои города удобными, безопасными и комфортными для людей, то без этих правил не обойтись.

1. Яркие рекламные вывески — нет, единый стиль для навигации по городу — да 

2. Узкие тротуары — нет, пешеходные зоны — да 

3. Заборы убрать, клумбы разбить 

Низкие заборы бесполезны и травмоопасны, занимают место и не защищают газоны от пешеходов и машин.

4. Больше велодорожек и парковок для велосипедистов 

5. Автомобили — нет, трамваи и троллейбусы — да 

Вы нe зacтpeвaeтe в пpoбкax, вы иx coздaeтe. Чаще пользуйтесь общественным транспортом, насколько это возможно. Летом прокатитесь на велосипеде, самокате или прогуляйтесь пешком. 

6. Застройка не микрорайонами, а кварталами

Парковка и движение — на улице, внутренняя территория остается для жителей и детских площадок. 

7. Крыша как пространство для отдыха жителей дома

8. Дверь в подъезд не железная, а стеклянная

Прозрачность создает безопасность. 

9. Кондиционеры на фасадах — плохо и некрасиво, убрать 

10. Двор — не стихийная парковка, а место отдыха, пикников и общения с соседями  

Беседки, тренажеры, деревья, цветы, детские площадки и игровые зоны — идеальный двор должен быть без парковок. Также важно, чтобы придомовая территория была обустроена для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями. 

11. Сортировка мусора вместо общих мусорных контейнеров 

12. Сохранять памятники архитектуры и заботиться о сохранении городского архитектурного наследия — да  

Понятно, с чего начать? 

Устройте собрание жильцов, обсудите с соседями, что именно вам хотелось бы благоустроить в своем дворе или районе.

Дальше есть несколько вариантов. Если идея не требует большого бюджета (например, клумба во дворе или беседка), можно собрать небольшую сумму с жильцов или привлечь бизнесменов в качестве спонсоров.

Здесь самое главное, чтобы жильцы договорились между собой и поняли, что если улучшить свой двор или подъезд, то и стоимость каждой отдельной квартиры в итоге увеличится. Многое по силам самим жителям, было бы желание.

Если проект более серьезный и требует больше средств, обратитесь с предложениями в местную администрацию. Например, на портале Москвы «Наш город» можно предложить свою идею по благоустройству или сообщить о проблеме. 

Город-миллионник
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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