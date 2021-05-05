12 простых правил урбанистики, которые сделают нашу жизнь лучше
Интерес к урбанистике появился внезапно — сначала в городах-миллионниках, а затем и по всей России.
Жители стали интересоваться, как сделать свой двор уютнее, а подъезд чище, где поставить детскую площадку и лавочки. Активные граждане стали объединяться вокруг проблемных вопросов городской инфраструктуры: как сохранить историческое здание, позаботиться об экологии, решить проблему пробок. Проще говоря, урбанистика — это про то, как создать благоприятные условия жизни в городе.
Если мы хотим сделать свои города удобными, безопасными и комфортными для людей, то без этих правил не обойтись.
1. Яркие рекламные вывески — нет, единый стиль для навигации по городу — да
2. Узкие тротуары — нет, пешеходные зоны — да
3. Заборы убрать, клумбы разбить
Низкие заборы бесполезны и травмоопасны, занимают место и не защищают газоны от пешеходов и машин.
4. Больше велодорожек и парковок для велосипедистов
5. Автомобили — нет, трамваи и троллейбусы — да
Вы нe зacтpeвaeтe в пpoбкax, вы иx coздaeтe. Чаще пользуйтесь общественным транспортом, насколько это возможно. Летом прокатитесь на велосипеде, самокате или прогуляйтесь пешком.
6. Застройка не микрорайонами, а кварталами
Парковка и движение — на улице, внутренняя территория остается для жителей и детских площадок.
7. Крыша как пространство для отдыха жителей дома
8. Дверь в подъезд не железная, а стеклянная
Прозрачность создает безопасность.
9. Кондиционеры на фасадах — плохо и некрасиво, убрать
10. Двор — не стихийная парковка, а место отдыха, пикников и общения с соседями
Беседки, тренажеры, деревья, цветы, детские площадки и игровые зоны — идеальный двор должен быть без парковок. Также важно, чтобы придомовая территория была обустроена для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями.
11. Сортировка мусора вместо общих мусорных контейнеров
12. Сохранять памятники архитектуры и заботиться о сохранении городского архитектурного наследия — да
Понятно, с чего начать?
Устройте собрание жильцов, обсудите с соседями, что именно вам хотелось бы благоустроить в своем дворе или районе.
Дальше есть несколько вариантов. Если идея не требует большого бюджета (например, клумба во дворе или беседка), можно собрать небольшую сумму с жильцов или привлечь бизнесменов в качестве спонсоров.
Здесь самое главное, чтобы жильцы договорились между собой и поняли, что если улучшить свой двор или подъезд, то и стоимость каждой отдельной квартиры в итоге увеличится. Многое по силам самим жителям, было бы желание.
Если проект более серьезный и требует больше средств, обратитесь с предложениями в местную администрацию. Например, на портале Москвы «Наш город» можно предложить свою идею по благоустройству или сообщить о проблеме.