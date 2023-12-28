10 фильмов для новогоднего настроения
Новый год уже близко, и сейчас самое время проникнуться праздничной атмосферой. Вместе с сервисом Okko сделали для вас подборку фильмов и мультиков, которые создадут новогоднее настроение.
1. «Ну, погоди! Каникулы»
Новогодний выпуск о том, что долгожданный праздник не может испортить никто — даже неисправимый волк-хулиган. На этот раз он разозлился из-за того, что его не позвали играть роль Деда Мороза на ледовом шоу. Разными способами Волк пытается испортить зверям Новый год, но они не унывают и любую проблему решают молниеносно.
2. «Необыкновенная история на Рождество»
Зрителям предлагается пройти путь знаменитого писателя Чарльза Диккенса, который был отнюдь не безоблачным. После успеха книги «Приключения Оливера Твиста» автора настигла черная полоса. Три следующих романа Диккенса не заинтересовали издателей. Теперь он готов на все, чтобы найти по-настоящему вдохновляющую историю для своей новой книги. В блестящей голове писателя рождается образ героя-скряги, которому в сочельник является волшебный дух.
3. «Магическая машина времени»
Приключенческая комедия о храброй девочке, которая отправляется в прошлое, чтобы спасти Рождество. Школа Санта-Клаусов готовится к важному событию — все в предвкушении праздника и веселья. Но неожиданно директор школы устраивает собрание, на котором сообщает, что Рождество в этом году отменяется. Ученица Люсия не согласна с таким решением, поэтому с помощью другого ученика и машины времени отправляется в 1897 год, чтобы узнать, что же случилось с их директором в детстве. Люсию и зрителей ждет увлекательное путешествие в старинный Выборг.
4. «Приключения Тедди»
Рождественская история об исполнении желаний. Марианна — веселая и добрая девочка, которая живет в Норвегии. Вместе с родителями она готовится встречать два любимых праздника — Рождество и Новый год. Однажды на традиционной рождественской ярмарке Марианна видит плюшевого медвежонка и не может поверить своим глазам — он умеет разговаривать! Девочка всегда мечтала заполучить себе в друзья это прекрасное создание, но медвежонка выигрывает кто-то другой. И теперь Тедди и его новому приятелю ежику Болле предстоит пережить множество приключений, чтобы в конце концов воссоединиться с Марианной.
5. «Санта и компания»
Невероятные приключения Санты в праздничном Париже. За 10 дней до Рождества среди эльфов распространилась эпидемия, и все 92 тысячи помощников Санта-Клауса заболевают. Он, следуя совету жены Ванды, летит на Землю, чтобы закупиться витамином C.
Но, оказавшись посреди Парижа по вполне себе мирским делам, Санта совершенно не знает, как себя вести. Он сразу же попадает в полицию из-за инцидента в аптеке. Благо у Санты есть в запасе несколько фокусов, и ему удается сбежать из заключения. Только вот медикаменты ему все еще нужны. Один добродушный парижанин решает помочь Санте, но и тут все оказывается совсем непросто.
6. «Комета Галлея»
Трогательная новогодняя комедия с Анной Чиповской и Антоном Шагиным в главных ролях. Герои фильма — робкий романтик-астроном и его случайная знакомая, девушка, увлеченная боксом. Оба переживают не самые простые времена — каждый пребывает в затяжном кризисе. Но нечаянная встреча на заснеженных московских улицах навсегда меняет жизнь неудачников и заставляет их по-новому взглянуть на самих себя и мир вокруг.
7. «Чебурашка. Секрет праздника»
Короткометражный мультфильм с любимыми героями — Чебурашкой и крокодилом Геной. Под Новый год у них неожиданно пропадает главный атрибут праздника — новогодняя елка. Герои проводят небольшое расследование и выясняют, что ее похитила Шапокляк. Удастся ли Чебурашке и Гене вернуть елку и встретить Новый год с песней и в хорошем настроении?
8. «Эллиот»
Канадский мультфильм о том, что чудеса случаются, если в них верить. Эллиот — маленькая добрая лошадка, которая живет на ферме. У него есть мечта: сделать когда-нибудь что-то очень важное и проявить себя. И вот однажды, прямо накануне Рождества, по миру проносится весть: в упряжке самого Санты освободилось место. Эллиот тут же решает отправиться на Северный полюс и показать, на что способен.
И пусть он невелик ростом, у него нет рогов — зато есть большая мечта и вера в то, что все обязательно получится. Ведь когда еще мечтать о волшебстве, как не в канун Рождества? И вот, приклеив себе искусственные рога, Эллиот пускается в приключение. Он должен вступить в соревнование с настоящими северными оленями, не все из которых добры и снисходительны к ближним. Эллиота ждет не одно препятствие, но тот, кто верен своему пути, преодолеет все.
9. «Простоквашино. Одни дома»
Новогодняя история жителей Простоквашино на новый лад. Вера Павловна и Тама-Тама не хотят уезжать в город, пока не достроят снежную крепость. Девочки сбегают от взрослых и остаются одни дома под Новый Год в Простоквашино.
10. «Новогодние волшебности»
В центре сюжета мультфильма — гномик Вася, который в новогоднюю ночь загадывает стать волшебником. Тут же происходит неожиданное событие: Дед Мороз ловит звездочки-желания детей, однако вредный Волк похищает его волшебную удочку. Успеет ли Вася помочь Деду Морозу поймать все желания, чтобы новогодние мечты непременно сбылись?