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Отображение агентства недвижимости на витрине агентств

Дата публикации: 04 июл 2023
Отображение агентства недвижимости на витрине агентств

Агентства недвижимости, зарегистрированные на Домклик, отображаются в каталоге партнеров. Компании отображаются только в том городе или регионе, в котором у них есть офис присутствия.

В статье рассказываем о том, как скрыть отображение компании в каталоге партнеров. А также — почему агентство не отображается в этом каталоге и как это исправить.

Как скрыть отображение своей компании

Руководитель агентства может скрыть отображение своей компании, если это необходимо. Для этого выполните следующие шаги:

Шаг 1. Авторизуйтесь на Домклик под учетной записью руководителя компании.

Шаг 2. В разделе «Мои компании» выберите компанию и нажмите «Редактировать».

Шаг 3. В настройках установите переключатель «Отображать компанию на Витрине АН» в нужное положение.

Почему агентство не отображается в каталоге

Причины могут быть разными.

Если ваше агентство недвижимости не отображается в каталоге, проверьте следующие моменты:

1. У компании включено отображение на витрине агентств недвижимости.

2. Компания является агентством недвижимости, а не застройщиком, т.к. застройщики в данном списке не отображаются.

3. Указано торговое наименование в качестве названия агентства недвижимости.

4. В компании назначен один руководитель, у него подтвержден профиль (по Сбер ID или через Госуслуги) и есть полномочия на управление компанией (руководитель является генеральным директором по данным ФНС, либо действует по доверенности).

5. Компания по данным ФНС не находится в стадии ликвидации, банкротства.

6. Компания не заблокирована в части фрод-мониторинга (информация о блокировке доступна руководителю в разделе «Моя компания»).

7. Корректно указан адрес офиса — в адресе не должно быть информации, которая к нему не относится (номер подъезда, этаж, ориентир).

Пример корректного адреса: г Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д 14.

Пример некорректного адреса: г Москва, ул Авиаконструктора Миля, пройти в арку, затем направо, д 14, подъезд 6, офис 502, домофон 502001.

Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
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Эксперт по недвижимости
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