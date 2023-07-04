Отображение агентства недвижимости на витрине агентств
Агентства недвижимости, зарегистрированные на Домклик, отображаются в каталоге партнеров. Компании отображаются только в том городе или регионе, в котором у них есть офис присутствия.
В статье рассказываем о том, как скрыть отображение компании в каталоге партнеров. А также — почему агентство не отображается в этом каталоге и как это исправить.
Как скрыть отображение своей компании
Руководитель агентства может скрыть отображение своей компании, если это необходимо. Для этого выполните следующие шаги:
Шаг 1. Авторизуйтесь на Домклик под учетной записью руководителя компании.
Шаг 2. В разделе «Мои компании» выберите компанию и нажмите «Редактировать».
Шаг 3. В настройках установите переключатель «Отображать компанию на Витрине АН» в нужное положение.
Почему агентство не отображается в каталоге
Причины могут быть разными.
Если ваше агентство недвижимости не отображается в каталоге, проверьте следующие моменты:
1. У компании включено отображение на витрине агентств недвижимости.
2. Компания является агентством недвижимости, а не застройщиком, т.к. застройщики в данном списке не отображаются.
3. Указано торговое наименование в качестве названия агентства недвижимости.
4. В компании назначен один руководитель, у него подтвержден профиль (по Сбер ID или через Госуслуги) и есть полномочия на управление компанией (руководитель является генеральным директором по данным ФНС, либо действует по доверенности).
5. Компания по данным ФНС не находится в стадии ликвидации, банкротства.
6. Компания не заблокирована в части фрод-мониторинга (информация о блокировке доступна руководителю в разделе «Моя компания»).
7. Корректно указан адрес офиса — в адресе не должно быть информации, которая к нему не относится (номер подъезда, этаж, ориентир).
Пример корректного адреса: г Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д 14.
Пример некорректного адреса: г Москва, ул Авиаконструктора Миля, пройти в арку, затем направо, д 14, подъезд 6, офис 502, домофон 502001.