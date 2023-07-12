Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
2 мин
250

Как создать карточку коттеджного поселка

Дата публикации: 12 июл 2023
Как создать карточку коттеджного поселка

Что нужно сделать, чтобы создать карточку

Чтобы создать карточку поселка необходимо оставить заявку в поддержку

К заявке нужно прикрепить заполненный файл с характеристиками посёлка

Фото посёлка так же нужно прикрепить к обращению

Формат для фото:

  • jpeg
  • фото необходимо добавить в архив
  • необходимо обозначить в название какие фото куда пойдут - Главное фото, Генплан

Для того чтобы изображения были наилучшего качества, нужно следующее разрешение:

  • галерея 1200x800
  • главное фото  2160x3840

Поле

Возможные значения

Статус земель

ИЖС/Садовый/Фермерский

Класс

Эконом/Комфорт/Бизнес/Элитный

Водоснабжение

Скважина/Центральное

Газ

Магистральное/Автономное

Отопление

Индивидуальное/Центральное

Канализация

Локальная/Центральная

Дороги

Асфальт/Бетонные плиты/Гравий/Без покрытия

Въезд в поселок

Свободный/Шлагбаум/Ворота

Водоем

Озеро/Река/Пруд

Электричество

Да/Нет

Охрана

Да/Нет

Ограждение

Да/Нет

Детская площадка

Да/Нет

Спортивная площадка

Да/Нет

Интернет

Да/Нет

Магазин

Да/Нет

Лес

Да/Нет

Как проверить, создана ли карточка ранее

Перейти в свои объявления и проверить, появилась ли ссылка на поселок. 

Что нужно сделать для корректировки информации в карточке

Оставить заявку в техническую поддержку.

Необходимо указать:

  • ссылку на поселок
  • какую инфо хотите скорректировать
  • если необходимо изменить фото - нужно прикрепить новые фотографии и подписать файлы: для галереи/для обложки/для генплана

Сколько стоит создание карточки поселка

Создание карточки бесплатное. 

Что нужно сделать, чтобы привязать карточку поселка к компании

Оставить заявку в техническую поддержку, прикрепить ссылку на поселок и Company ID

Почему в моей карточке поселка не только мои объявления

В карточке поселка отображаются все объекты недвижимости, которые выставлены на продажу в выбранном поселке. 

Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
Содержание статьи

Актуальное

Домклик PRO: преимущества и возможности для партнёров
11 мар 2025
1K
Domclick Digital Day в Казани: отвечаем на вопросы аудитории
06 мар 2025
162
Domclick Digital Day 2025 в Казани: главное
04 мар 2025
424
Сбер упрощает доступ к финансированию для застройщиков в ИЖС
03 мар 2025
6K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал