ВКонтакте теперь можно найти недвижимость для покупки и аренды в мини-приложении ДомКлик от Сбербанка
Теперь пользователи приложения социальной сети ВКонтакте смогут найти и выбрать подходящую квартиру или жилой дом для аренды или покупки по всей России с помощью специального интегрированного сервиса ДомКлик от Сбербанка.
Выбрать подходящий вариант можно из более 1 500 000 предложений на вторичном рынке от собственников и проверенных партнеров Сбербанка:
• Удобный поиск на карте по городу, району, улице или станции метро
• Подробное описание предложений с фотографиями и актуальными ценами
• Фильтры по цене, количеству комнат, материалу дома и десятку других характеристик сделают поиск максимально точным
Ежедневно на ДомКлик добавляются более 10 000 новых объявлений!
Позвонить продавцу по объявлению, уточнить информацию и договориться о просмотре квартиры или дома можно также не покидая ВКонтакте.
Для поиска недвижимости нужно в мобильном приложении ВКонтакте зайти на вкладку «Сервисы», открыть каталог мини-приложений и найти ДомКлик в категории «Недвижимость» или через поиск.
Открыть мини-приложение
Теперь всё удобство, качество и безопасность цифрового сервиса ДомКлик от Сбербанка доступно всем пользователям сети ВКонтакте.