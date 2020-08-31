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ВКонтакте теперь можно найти недвижимость для покупки и аренды в мини-приложении ДомКлик от Сбербанка

Дата публикации: 31 авг 2020
ВКонтакте теперь можно найти недвижимость для покупки и аренды в мини-приложении ДомКлик от Сбербанка

Теперь пользователи приложения социальной сети ВКонтакте смогут найти и выбрать подходящую квартиру или жилой дом для аренды или покупки по всей России с помощью специального интегрированного сервиса ДомКлик от Сбербанка.

Выбрать подходящий вариант можно из более 1 500 000 предложений на вторичном рынке от собственников и проверенных партнеров Сбербанка:  

• Удобный поиск на карте по городу, району, улице или станции метро  

• Подробное описание предложений с фотографиями и актуальными ценами  

• Фильтры по цене, количеству комнат, материалу дома и десятку других характеристик сделают поиск максимально точным  

Ежедневно на ДомКлик добавляются более 10 000 новых объявлений! 

Позвонить продавцу по объявлению, уточнить информацию и договориться о просмотре квартиры или дома можно также не покидая ВКонтакте. 

Для поиска недвижимости нужно в мобильном приложении ВКонтакте зайти на вкладку «Сервисы», открыть каталог мини-приложений и найти ДомКлик в категории «Недвижимость» или через поиск. 

Открыть мини-приложение

Теперь всё удобство, качество и безопасность цифрового сервиса ДомКлик от Сбербанка доступно всем пользователям сети ВКонтакте.  

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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