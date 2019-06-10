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В Москве начали активную работу по благоустройству районов

Дата публикации: 10 июн 2019
В Москве начали активную работу по благоустройству районов

В Москве активно продолжаются работы по благоустройству центральных районов и окраин. В рамках программы «Мой район» власти планируют преобразить до конца лета около 800 объектов. На данный момент идут работы по заземлению проводов, ремонту систем водостока, обустройству пешеходных зон и тротуаров.

В Москве работают информационные центры, куда жители районов могут обратиться с собственными пожеланиями. К примеру, в Ермолаевском переулке жители интересуются озеленением дворов и наличием парковок. Власти города отмечают, что в рамках программы будет обустроено множество жилых дворов, вне зависимости от их принадлежности городу. В августе в столице могут появиться комфортные широкие тротуары и зеленые освещенные улицы.

В Басманном районе до конца лета появится театральный квартал, хотя сейчас там очень много заграждений. Он объединит расположенные на центральной улице театр «Современник», школу и театр Олега Табакова, детский музыкальный театр. Руководство организаций хочет поставить в сквере именные лавочки и организовать скверы великих артистов. Чтобы жители могли отдохнуть от городской суеты, в каждом районе планируется появление островков природы для занятий спортом и отдыха.

Вдоль Москвы-реки в Капотне появится новый парк площадью 90 га. Раньше там была заброшенная территория, однако теперьбудет место для торжественных мероприятий. Изменения коснутся и усадьбы Люблино,обустроят набережную со спусками, ведущими к пруду. На месте лодочной станции после реконструкции появится павильон для проведения свадеб, а в центре —танцплощадка и амфитеатр, в западной части обустроят спортивные площадки.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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